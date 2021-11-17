NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu là giám khảo chính chương trình ‘Thanh Âm Diệu Kỳ’

Tin tức giải trí 17/11/2021 13:20

MC Sam đồng hành cùng hai NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu dẫn dắt chương trình “Thanh Âm Diệu Kỳ” do Netflix và BHD tổ chức

Chỉ trong ba tuần sau khi công bố cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được hơn 500 bài thi của thí sinh khắp mọi miền tổ quốc, và đã chọn ra được 60 thí sinh tốt nhất để vào vòng ghi hình. Các thí sinh sẽ được dẫn dắt bởi hai giám khảo uy tín và nổi tiếng là NSƯT Châu và NSƯT Thành Lộc, cũng như là MC Sam

Từng tham gia lồng tiếng cho rất nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau, NSƯT Thành LộcNSƯT Hữu Châu là hai nghệ sĩ gạo cội trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam. Đem đến chương trình “Thanh Âm Diệu Kỳ” những kinh nghiệm và chuyên môn của họ, NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu sẽ tham gia làm giám khảo và ươm mầm những tài năng lồng tiếng có tiềm năng tại Việt Nam

"Khi được mời tham gia chương trình này tôi rất thích, vì gần gũi với nghề nghiệp mà tôi biết. Ngoài việc là diễn viên sân khấu, tôi cũng đã đi lồng tiếng từ nhỏ và cũng đã tham gia rất nhiều dự án lồng tiếng hoạt hình nên tôi có rất nhiều kinh nghiệm điều mà tôi thấy chương trình rất phù hợp với mình. Thêm nữa, khi tôi lắng nghe thí sinh, chọn thí sinh và góp ý với họ, tôi cảm thấy như tôi đang ở trên lớp giảng dạy vậy. Tôi thấy lồng tiếng và lớp học Tiếng Nói Sân Khấu khá tương đồng, có thể ứng dụng vào lồng tiếng nên điều đó càng giúp tôi thấy yêu thích hơn." - NSƯT Hữu Châu chia sẻ về chương trình.

NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu là giám khảo chính chương trình ‘Thanh Âm Diệu Kỳ’ - Ảnh 1

NSƯT Thành Lộc chia sẻ “Tôi bất ngờ vì lượng thí sinh tham gia khá nhiều và toàn là người trẻ, không ngờ các bạn quan tâm và yêu thích nghề lồng tiếng phim đến vậy, điều nầy làm tôi phấn chấn lắm! Tuy vậy đa số các bạn có khuynh hướng thích thể hiện tài năng mình ở mảng phim hoạt hình nhiều nên khi thử thách với mảng phim điện ảnh người đóng thì các bạn thật sự lúng túng nhưng lại rất hào hứng vì khuynh hướng các bạn trẻ thích mạo hiểm cũng như để khám phá chính mình. Hầu hết các bạn chưa kinh qua khoá học đào tạo nào nhưng cũng đã thể hiện khá xuất sắc tài năng bẩm sinh khi tham gia thử thách lồng cho phim truyện. Tôi thấy nhiều tín hiệu lạc quan vì các thí sinh có chí tiến thủ chịu khó học hỏi, qua đây tôi cũng muốn truyền đạt đến các bạn sự nghiêm túc của công việc lồng tiếng, đó là một nghề nghiệp không dễ dàng nhưng vô cùng thú vị!”

NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu là giám khảo chính chương trình ‘Thanh Âm Diệu Kỳ’ - Ảnh 2NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu là giám khảo chính chương trình ‘Thanh Âm Diệu Kỳ’ - Ảnh 3

Chương trình “Thanh Âm Diệu Kỳ” là một chương trình tìm kiếm tài năng lồng tiếng được Netflix và BHD đồng tổ chức tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, mục đích cuộc thi là để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp sáng tạo và lồng tiếng tại Việt Nam. 

Cuộc thi nhằm chào mừng sự trở lại của Liên hoan phim Việt Nam được tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh Việt Nam. Chương trình sẽ lên sóng vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, đúng ngày khai mạc của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 tại thành phố Huế để chào mừng liên hoan phim Việt Nam năm nay.

“Thanh Âm Diệu Kỳ” sẽ được phát sóng vào thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần lúc 20h trên kênh VTVcab4 cũng như các nền tảng Digital bao gồm fanpage BHD Giải Trí Việt và kênh youtube BHD Entertaiment.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Thành Lộc NSƯT Hữu Châu Sam

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