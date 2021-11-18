Minh Hằng ngồi ghế nóng Tập 1 ‘Siêu Thử Thách’, giật mình vì siêu năng lực khứu giác của cậu bé Gen Z

Người thách thức đầu tiên xuất hiện trong Tập 1 là Nguyễn Doãn Thọ (31 tuổi) đến từ Hà Nội - một trong những vận động viên leo núi trong nhà sở hữu nhiều thành tích về vận động thể thao tại Việt Nam. Đặc biệt, Doãn Thọ còn là thí sinh duy nhất được Nhật Bản mời sang tham gia 1 chương trình giải trí thể thao. Công việc chính của Thọ là làm đồ đồng, nhưng với đam mê luyện tập thể thao và khao khát chinh phục những đỉnh cao mới, Thọ luôn luyện tập và thúc đầy bản thân mình để đạt đến những giới hạn cao hơn. Không chỉ sở hữu khuôn mặt thư sinh, Doãn Thọ còn được giám khảo Xuân Bắc khen là có cơ bắp đẹp và khẳng định: “Em giống y anh 20 năm về trước!”.

Tập 1 “ Siêu Thử Thách ” với sự xuất hiện của ca sĩ Minh Hằng trong vai trò Giám khảo khách mời, đồng hành cùng NSƯT Xuân Bắc và Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ. Minh Hằng chia sẻ: “Khi nghe đến Siêu Thử Thách, Minh Hằng không thể tưởng tượng những thử thách trong chương trình sẽ “siêu” như thế nào. Ở ngoài kia có rất nhiều con người sở hữu tài năng, năng lực đặc biệt chưa được phát hiện và khi nhận được lời mời từ Siêu Thử Thách, Minh Hằng đã nhận lời ngay lập tức để được tận mắt chứng thực những thử thách nằm ngoài sức tưởng tượng của mình”. GK Dương Anh Vũ cho biết trước đây anh thường làm việc phía sau hậu trường với vai trò Cố vấn khoa học cho “Siêu Trí Tuệ VN”, nay làm giám khảo xuyên suốt của “Siêu Thử Thách” nên anh không khỏi cảm thấy áp lực, đồng thời cũng kỳ vọng rằng: “Việt Nam có rất nhiều nhân tài, họ có mặt ở khắp mọi nơi và hy vọng những nhân tài ẩn mặt lâu nay sẽ bắt đầu lộ diện tại Siêu Thử Thách”.

Đến với “Siêu Thử Thách”, Doãn Thọ sẽ đối mặt với thử thách mang tên: Đôi chân bền bỉ. Với thử thách này, ở vòng 1 - Thách thức giới hạn, Doãn Thọ sẽ phải treo ngược người, móc chân vào những sợi dây, đi bộ trên 1 thang với độ cao 6m, chiều dài 13m và phải di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối của khung thang. Trên đường di chuyển sẽ có chặng đường được giật cấp lên, mỗi cấp là 20cm nhằm tạo độ khó. Nghe qua thử thách, GK Xuân Bắc có ý định thử di chuyển bằng tay trên 1 đoạn thang ngắn để “trải nghiệm” thử thách này nhưng sau khi ra giữa sân khấu quan sát thực tế, anh đã từ bỏ ý định này và nhận định đây là một thử thách khó. Với năng lực về sức mạnh thể lực, Doãn Thọ sẽ vượt qua thử thách như thế nào và anh có thể phá vỡ giới hạn để chinh phục thử thách siêu tưởng?

Gay cấn, bất ngờ và hấp dẫn không kém là phần thi của cậu bé 13 tuổi Lê Phúc Thịnh với thử thách: “Khu vườn trên mây”. Từ 5 tuổi, Phúc Thịnh đã tham gia khóa học phát triển bán cầu não và phát hiện ra bản thân có khả năng khứu giác đặc biệt. Ở vòng 1 - Thách thức giới hạn dành cho Phúc Thịnh như sau: Trên sân khấu xuất hiện 1 vườn hoa với 150 bông hồng với 3 màu đỏ, vàng, trắng và nhiều loài hoa khác để đánh lạc hướng, làm nhiễu mùi. BGK sẽ chọn ra 1 trong 150 bông hồng trên sân khấu. Thịnh sẽ bịt mắt, ngửi bông hồng để ghi nhớ mùi hương. Bông hồng này sau đó sẽ được đặt lại vào trong khu vườn và Phúc Thịnh sẽ đi tìm bông hoa mục tiêu trong vườn hoa.

Sau khi thử thách “Khu vườn trên mây” được MC Đại Nghĩa giải thích cặn kẽ và chứng kiến Người thách thức chỉ là cậu bé học sinh lớp 7 không hề có sở thích tìm hiểu về trồng hoa hay các loài hoa, GK Dương Anh Vũ phải thốt lên: “Nếu không xuất phát từ đam mê về hoa mà đây chỉ là năng lực của bạn thôi thì đỉnh còn hơn chữ đỉnh”. Đáp lại, GK Xuân Bắc nhận xét: “Không phải vấn đề về hoa mà đây là khả năng cảm nhận 1 cái gì đó bằng khứu giác. Hoa chỉ là 1 ví dụ” và đó mới là năng lực đặc biệt của Phúc Thịnh. Trên sân khấu, tất cả ban giám khảo đều phải “mắt chữ O mồm chữ A” vì không thể tưởng tượng được cậu bé này sẽ làm cách nào để cảm nhận, ghi nhớ và đi tìm 1 trong 150 bông hoa hồng. GK Minh Hằng chia sẻ: “Thật không thể nào đoán được là bé nhận định như thế nào và ra làm sao?”. Rất tự tin và bình tĩnh, liệu Phúc Thịnh có thành công với thử thách này và tiếp tục chinh phục thử thách siêu tưởng ở vòng tiếp theo?

Theo luật của chương trình, kết thúc vòng 1 – “Thách thức giới hạn”, Người Thách Thức sẽ nhận được điểm số từ BGK, mỗi GK có thể cho điểm từ 1-5 sao (tính theo hệ số 1). Lúc này, Người Thách Thức sẽ có 2 lựa chọn tiếp theo: Phá vỡ giới hạn hoặc Thử thách siêu tưởng. Thử thách của vòng Phá vỡ giới hạn sẽ được nâng cấp với độ khó cao hơn nhiều lần so với thử thách đầu tiên. Còn Thử thách siêu tưởng là những thử thách bất khả thi nằm ngoài sức tưởng tượng, để Người Thách Thức bứt phá và chinh phục mọi giới hạn, bộc lộ năng lực siêu phàm tiềm ẩn.

Nếu lựa chọn thực hiện thử thách “Phá vỡ giới hạn”, Người Thách Thức sẽ được BGK chấm điểm từ 1-5 sao (tính theo hệ số 2). Kết thúc 2 cấp độ thử thách, nếu nhận được từ 35 sao trở lên, Người Thách Thức sẽ có cơ hội tiến vào Gala Vinh danh. Còn nếu chấp nhận và thực hiện thành công Thử thách siêu tưởng, Người Thách Thức sẽ được tiến thẳng vào Gala Vinh danh.

Đặc biệt, mỗi GK sẽ giữ 1 Ngôi sao may mắn và ngôi sao này chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất trong suốt chương trình. Trường hợp Người Thách Thức thất bại trong Thử thách siêu tưởng nhưng GK cảm thấy xứng đáng có cơ hội thứ 2 thì có thể sử dụng Ngôi sao may mắn để cho phép Người Thách Thức được lựa chọn thực hiện lại hạng mục: Phá vỡ giới hạn hoặc Thử thách siêu tưởng một lần nữa. Những Người Thử Thách đã vượt qua Thử thách siêu tưởng và những người được BGK lựa chọn từ những nhân tài sở hữu hơn 35 sao sẽ có mặt tại Gala Vinh danh để thực hiện thử thách nâng cấp/đối kháng.

Với khao khát khám phá năng lực bứt phá giới hạn và ý chí nghị lực, phong độ bền bỉ của mình, liệu 2 Người Thách Thức của Tập 1 là Nguyễn Doãn Thọ và Lê Phúc Thịnh có chinh phục thành công những thử thách của chương trình? Ai sẽ ghi danh tại tại Gala Vinh danh của Siêu Thử Thách?

Tập 1 “Siêu Thử Thách” do Vie Channel sản xuất sẽ ra mắt khán giả vào 21h15 Thứ Sáu - 19/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Ảnh: BTC