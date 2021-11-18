Nhan sắc còn đỉnh hơn 'trai thiệt' của 2 thí sinh chuyển giới nam thi show thực tế mới của Hương Giang

Show thực tế mới do công ty Hương Giang sản xuất có tên gọi " The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ", với tiêu chí: "Chỉ cần bạn cảm nhận mình có tố chất của một quý ông, hãy đến với The Next Gentleman".

Đặc biệt show thực tế này không chỉ là sân chơi cho các quý ông thực thụ mà còn mở rộng tiêu chí tuyển chọn cho những bạn trong cộng đồng LGBTQ, và cụ thể ở đây là các bạn chuyển giới nam (trans guy), song tính nam (bisexual man), và bất cứ ai cảm thấy mình có phẩm chất gentleman đều có thể tham dự ứng tuyển chương trình.

Nguyễn Huỳnh Khánh Bảo sinh năm 2002, cao 1m7 đến từ Quảng Trị và đang làm người mẫu tự do. Anh chia sẻ: "Bản thân tôi là một cô gái đến từ vùng đất Quảng Nam, tôi đã sống trong hình hài của một cô gái trong những năm tháng mà tôi nghĩ rằng nó dài nhất cả cuộc đời này. Một vùng quê xa nên việc tiếp cận đến nền văn hoá hiện đại để mọi người có thể chấp nhận bản thân tôi là một điều tưởng chừng không thể. Từng bước đi đầu đời để tôi chứng minh bản thân mình không phải là một người khác biệt cho gia đình, bạn bè, xã hội.

Đến thời điểm hiện tại khi tôi đưa ra quyết định tham gia cuộc thi này cũng là để bản thân đánh dấu một cột mốc cho riêng mình về con đường phía trước. Tôi mong muốn được chia sẻ và sẽ là một nguồn động lực nào đó giúp những người bạn như tôi có thêm bản lĩnh để vực dậy chính mình".

Nguyễn Thị Diệu Hằng sinh năm 1999, cao 1m65 đến từ Khánh Hòa và đang làm chuyên viên tư vấn tài chính. Nam thí sinh chia sẻ: "Xin chào BTC và các bạn khán giả. Mình là một cô gái đến từ Khánh Hòa. Mình chỉ vừa come out cách đây vài năm nhưng không được công nhận bởi gia đình. Mình khá tự ti về chiều cao nhưng đã quyết định đăng kí và tham gia chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ với mong muốn lột xác bản thân mình, xoá bỏ những định kiến không tốt về cộng đồng LGBT.

Ngoài ra, "The Next Gentleman" sẽ là một trải nghiệm lớn và cực kì thú vị cho mình, đem đến cho mình những bài học và kinh nghiệm của một "quý ông". Các bạn hãy ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn!".

Ảnh: BTC