Xuất hiện 'bản sao' Leonardo Dicaprio – Nguyễn Stephen tại “The Next Face Vietnam 2021”

Sau khi lên sóng tối 14/11/2021, tập 2 “ The Next Face Vietnam 2021 ” đã tiếp tục khiến cộng đồng mạng ‘dậy sóng’ khi chứng kiến màn tranh giành thí sinh đầy kịch tính giữa 3 vị mentors - Hoa hậu H’Hen Niê , Hoa hậu Lương Thùy Linh, và Top Model TyhD. Bên cạnh đó, ngoài những cuộc tranh luận chiêu mộ thí sinh vô cùng gây cấn và sự xuất hiện của Top 12 cực kỳ tiềm năng, thí sinh Nguyễn Stephen Bradley Huy chàng trai đến team của Mentor H'Hen Niê đã nhận được được sự chú ý từ phía khán giả bởi nhan sắc “con lai" cực phẩm được ví như bản sao của diễn viên Leonardo Dicaprio và ngoài ra anh chàng còn nhận được cũng một lúc hai quyền cướp của từ hai nữ Mentor H'Hen Niê và TyhD Thuỳ Dương khiến sức nóng cũng như sự gây cấn của vòng pick team được đẩy lên đỉnh điểm

Khi đến với vòng pick team cùng bộ ba Mentor, với những thể hiện xuất sắc từ những vòng thi trước khi chỉ bằng vài bước catwalk, Stephen Nguyễn đã nhanh chóng có được 2 hai tấm bảng quyền lực “cướp trắng” từ Mentor TyhD Thùy Dương và H’Hen Niê. Hành động này đồng nghĩa với việc hai nữ giám khảo đã tự tay tước đi quyền “cướp” thí sinh của mình và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nam thí sinh.

Khi đó, Mentor TyhD liền “tung chiêu” thuyết phục Stephen bằng những kinh nghiệm làm nghề, cùng những thành tích trên các trang bìa tạp chí của mình. Trái ngược với Mentor TyhD, Mentor H’Hen Niê cho rằng “Sông có khúc, người có lúc” không phải khi nào mình cũng đứng ở vị trí đỉnh cao, mình luôn có những thời điểm khác nhau nên phải biết thay đổi và nàng hậu cũng chia sẻ những câu chuyện của Stephen kể ở vòng Casting đã thật sự chạm tới trái tim cô nên nữ mentor rất mong muốn có được Stephen trong đội mình. Sau màn tranh giành không khoan nhượng của hai chàng trai mang hai dòng máu đã đưa quyết định về với đội thần tượng của mình - Mentor H’Hen Niê, hứa hẹn anh chàng sẽ trở thành một trong những chú “ngựa chiến" trong team của nàng hậu cá tính.

Với những gì đã thể hiện từ những vòng đầu tiên, có thể nói rằng Stephen sẽ là một chiến binh đáng gờm trong Top 12 “The Next Face Vietnam” bên cạnh H’Vi Ktla, Phạm Phan Y Hạ, Stephen Nguyễn, Thu Trúc,.. Liệu chàng trai này sẽ cùng team giành lấy chiến thắng đầu tiên trong thử thách ở tập 3? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 3 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 21/11/202 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC