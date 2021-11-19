“ Hát cho ngày mai ” là chương trình âm nhạc vì cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam với mong muốn nhằm tôn vinh các lực lượng tuyến đầu đã xông pha chống dịch Covid-19. Với sứ mệnh “Cùng lan tỏa yêu thương”, sân khấu “Hát cho ngày mai” sẽ trở thành “cầu nối” để các thí sinh là các y bác sĩ, các nhóm thiện nguyện, tình nguyện viên có cơ hội dùng chính giọng ca của mình để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, các cá nhân, nhóm cộng đồng, tổ chức có tấm lòng tử tế hay những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vừa qua.

Cũng chính vì ý nghĩa nhân văn đó, chương trình “Hát cho ngày mai” đã “chọn mặt gửi vàng”, nghệ sĩ Quyền Linh là người sẽ giữ vai trò dẫn dắt chương trình. MC Quyền Linh là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động vì cộng đồng. Suốt nhiều tháng liền người dân “gồng mình” chống dịch, nam nghệ sĩ cũng không ngại nguy hiểm, khó khăn để “lao mình” khắp các con đường, ngõ hẻm để trao tới tận tay bà con từng bao gạo, gói mì giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Lúc bấy giờ, những hình ảnh Quyền Linh lăn xả trong lúc vận chuyển lương thực, phờ phạc trong lúc nghỉ ngơi hay những hình ảnh rất “đời” khi chân trần ngồi trên đất ăn cơm hộp đã nhiều lần chạm đến trái tim khán giả.

Thí sinh tham gia chương trình tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng họ hy vọng lời ca tiếng hát của mình sẽ xoa dịu được phần nào những mất mát của các nạn nhân Covid-19, trở thành món ăn tinh thần giúp mọi người vững tin vào tương lai. Bên cạnh đó, ngoài việc thể hiện tài năng ca hát, các thí sinh sẽ được chương trình hỗ trợ vốn để có thêm điều kiện giúp đỡ những gia đình, những hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Đồng hành cùng MC Quyền Linh tại chương trình “Hát cho ngày mai” sẽ có sự góp mặt của 2 giám khảo cố định và một giám khảo khách mời đều là những người nghệ sĩ nổi tiếng, có chuyên môn về âm nhạc. Họ sẽ trực tiếp nhận xét, đánh giá và chấm điểm cho từng phần thi của các thí sinh. Ở mỗi tập phát sóng sẽ có 3 thí sinh tham gia “tranh tài” và họ xuất thân từ các y bác sĩ, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện, các lực lượng tham gia vào tuyến đầu chống dịch… có mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hậu đại dịch Covid-19.

Với 8 chiếc mic là biểu tượng đặc trưng của chương trình sẽ được đặt nổi bật trên sân khấu. Tương ứng với mỗi chiếc mic là một số tiền hỗ trợ với các giá trị từ 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35 và cao nhất là 40 triệu đồng. Mỗi thí sinh sẽ chọn một chiếc mic và giữ lại bên mình xuyên suốt chương trình cho tới khi họ phải dừng cuộc thi.

Chương trình sẽ có tổng cộng 3 vòng thi đấu. Tại vòng 1, khán giả sẽ được nghe những câu chuyện xúc động mà các thí sinh đã trải qua, chứng kiến trong quá trình “xông pha” chống dịch hay về hoàn cảnh của các cá nhân, gia đình mà thí sinh muốn giúp đỡ. Cũng trong vòng này, thí sinh sẽ lần lượt trình diễn một bài hát tự chọn và ban giám khảo (BGK) là người bình luận và cho điểm. Thí sinh có điểm số thấp nhất sẽ mở xem số tiền trong chiếc mic của mình là bao nhiêu và ra về với số tiền đó, còn hai thí sinh có điểm số cao hơn sẽ bước vào vòng 2. Hai thí sinh còn lại sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng 2, thí sinh nào có điểm số thấp hơn sẽ ra về với giá trị tiền thưởng tương ứng của chiếc mic đó.

Ở vòng 3, thí sinh xuất sắc nhất sẽ hát song ca với 1 trong 3 giám khảo và giám khảo đó sẽ chọn 1 trong 3 chiếc mic riêng biệt chứa ẩn số x1, x2 và x3. Sau khi hát xong, thí sinh kiểm tra chiếc mic của mình để biết số tiền “bí ẩn” và sẽ nhân với con số trong chiếc mic mà BGK lựa chọn. Giả sử, thí sinh chọn được chiếc mic có giá trị 40 triệu và BGK chọn được chiếc mic chứa con số 3 thì số tiền mà thí sinh mang về là 120 triệu đồng. Ngoài ra, một tập gala duy nhất sẽ có giải thưởng lên tới 200 triệu đồng dành cho 1 hoạt động xã hội: xây trường, xây cầu, mua máy thở.... Như vậy, với 18 tập phát sóng, chương trình có thể mang tới tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,2 tỷ đồng.

Chương trình “Hát cho ngày mai” hiện tại vẫn đang trong giai đoạn casting, tìm kiếm những gương mặt tài năng mong muốn mang giọng hát của mình để giúp đỡ cộng đồng. Chương trình “Hát cho ngày mai” dự kiến lên sóng tập 1 lúc 19h30 chủ nhật ngày 28.11.2021 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC