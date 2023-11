Vừa lập đội, Team H’hen Niê đã tung ngay bộ ảnh ‘dằn mặt’, thần thái không phải dạng vừa

Sau những màn ‘tung chiêu’ dụ thí sinh đầy ngoạn mục trong tập 2, trước khi bước vào các thử thách đầy cam go tiếp theo của chương trình, bộ ba Mentor chương trình “ The Next Face Vietnam ” đã có những chiến lược riêng để bắt đầu các buổi huấn luyện đầy thú vị và truyền tải tinh thần chiến đấu cho các “chiến binh”, giúp cho các thí sinh vững vàng hơn để chuẩn bị chào đón những bất ngờ phía trước.

Sau khi vòng chọn đội hết sức căng thẳng chính thức lên sóng, các vị Mentor đã bắt tay ngay vào việc training cho từng thành viên của team mình. Đây sẽ là giai đoạn mở đầu, là cơ hội để các vị HLV có thể hiểu hơn về những mong muốn của các bạn, từ đó định hình phong cách cho từng thí sinh trong việc xây dựng hình ảnh trên nền tảng 4.0. Mỗi vị Mentor với một phong cách khác nhau, với những chiến thuật riêng biệt đúc kết từ quá trình “làm nghề” của bản thân để truyền đạt những kỹ năng cần thiết cho từng thí sinh của mình.

Là một trong những người có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong nghề mẫu, “nàng hậu quốc dân” H’Hen Niê hiểu được đây là lúc đặt những “viên gạch” đầu tiên để các thí sinh hình thành từng bước đi trong nghề người mẫu. Đồng thời, nàng hậu cũng cho rằng, yếu tố tiên quyết để cả đội của mình có thể làm việc tốt với nhau chính là bản thân Mentor phải hiểu từng thí sinh, biết các “gà chiến” của mình cần gì để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường dài sắp tới. Bên cạnh những lời tâm sự, động viên nhau trên mạng xã hội, các thành viên team H’Hen Niê đã có một buổi gặp gỡ cùng vị Mentor của mình để được truyền đạt những kiến thức đầu tiên. Được biết, Mentor H’Hen Niê đã dành tặng riêng “món quà đầu tiên” cho 4 thành viên, chính là hai bộ ảnh “cực xịn” để chào mừng các gà chiến về team của mình.

Với cả 2 bộ ảnh, Mentor H’Hen Niê lựa chọn theo đuổi phong cách tối giản. Trong shoot hình đầu tiên, H’Hen Niê đã định hướng cho các thí sinh những trang phục đơn giản để có thể tạo ra một profile ấn tượng trong shoot hình đầu tiên, #TeamH’HenNiê xuất hiện trong trang phục và lối makeup tối giản nhằm tôn lên được vẻ đẹp tự nhiên của các thành viên team mình, bởi nữ Mentor muốn các bạn cảm nhận được lợi thế trên gương mặt của mình, học cách chọn góc máy phù hợp, thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, tương tác với ống kính và từ đó học được những kỹ năng posing chuyên nghiệp.

Ở bộ trang phục thứ 2, các “gà chiến” #TeamH’HenNiê mang đến một năng lượng tươi trẻ, nhiệt huyết với áo thun, quần jean. Nàng hậu muốn các thành viên cảm nhận được tinh thần đồng đội gắn kết để có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Mentor H’Hen Niê chia sẻ: “Hen sẽ trở thành một người chị của các bạn hơn để đẩy năng lượng bên trong các thành viên team mình”, chính vì vậy cô cũng chọn cho bản thân một outfit rất trẻ, năng động để có thể hòa làm một với thí sinh team mình. Dù ở vai trò nào thì Mentor H’Hen Niê vẫn rất giản dị và thấu hiểu người khác. Trước lúc ghi hình, khi được hỏi lý do tại sao tại không diện outfit khác với thí sinh, cô trả lời: “Hen muốn tất cả mọi người hòa làm một, để cảm nhận chung đây là một team và không ai phải hơn ai, thua ai hay ai đặc biệt hơn cả”. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thực hiện thử thách, Mentor H’Hen Niê luôn tràn đầy năng lượng tích cực, cô luôn năng động và khuấy động không khí của team, giúp thí sinh thoải mái và hoàn thành thực hiện những thử thách được đưa ra.

“The Next Face Vietnam 2021" đang ngày càng nóng dần lên khi chính thức bước vào chặng đua đầy cam go, thử thách phía trước của 12 “chiến binh” xuất sắc nhất. Mentor H’Hen Niê sẽ có cách thị phạm cũng như huấn luyện thí sinh của mình như thế nào? Là đội thi được mong chờ nhất, liệu #TeamH’HenNiê có xuất sắc mang về chiến thắng đầu tiên và bảo toàn số lượng thành viên trong team? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 3 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 21/11/202 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC