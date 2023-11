Obito, Freaky - Hai cái tên đình đám xuất hiện trong tập ‘chốt đơn’ Vòng Chinh Phục ‘Rap Việt – Mùa 2’

“Nay nhà ba má trúng số hay sao mà anh thấy em vui quá”, Trấn Thành thắc mắc “nhẹ” khi Obito luôn tươi cười từ khi bước ra sân khấu. “Em thấy nhiều thí sinh hay quá nên “hormone cạnh tranh” của em được đẩy lên cao”, nam rapper sinh năm 2001 tự tin chia sẻ. Thật sự “uy tín”, Obito đã khiến cho bộ tứ không ngừng feel theo phần thi của mình, HLV Wowy nhận xét: “Đây là phần biểu diễn tuyệt vời làm cho tâm hồn Wowy hân hoan, trăm hoa đua nở”. Liệu Obito sẽ có cơ hội thuộc về team của vị HLV nào, chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây?

Cái tên tiếp theo lộ diện trong tập 6 tiếp tục là 1 nam rapper đến từ An Giang – Freaky. Tại vòng casting, cái tên Freaky đã từng làm dậy sóng cộng đồng rap và làm cho những người hâm mộ chàng trai này cực hào hứng. “Lí do mình chọn rap name Freaky có thể dịch ra là một sự dị biệt, khác biệt. Mình không muốn mình giống ai hết”, nam rapper giải thích về rap name đặc biệt của mình. Ngoài làm rap, Freaky còn từng là đạo diễn MV solo đầu tiên của Ricky Star, điều đó vô cùng thuận lợi khi mang tư duy hình ảnh áp dụng vào phong cách âm nhạc phù hợp với bản thân. Từng bị bạn bè nhận xét là “dở” ở sản phẩm âm nhạc đầu tiên, Freaky luôn trau dồi bản thân để từ đó có được một rapper khiến ai cũng phải dè chừng mỗi khi nghe tên.

“Đến với chương trình lần này mình muốn mang đến cho các bạn một giai điệu hò đến từ miền Tây, bởi bản thân mình là một người con miền Tây”, nam rapper quê An Giang bật mí về phần thi của mình. Sự sáng tạo vô bờ bến là điều mà HLV Wowy nhận xét về phần trình diễn của Freaky, còn HLV Binz dường như “chết lặng” với chàng trai này, trong khi đó các HLV còn lại cũng như GK luôn dành những mỹ từ và sự ngưỡng mộ cho Freaky. Nam rapper này sẽ là “át chủ bài” của team nào nếu xảy ra một cuộc chiến không khoan nhượng giữa các HLV?

Ngoài 2 nhân vật đình đám kể trên, ngay từ trailer tập 6 đã xuất hiện nam rapper gây sốt. 6a6y 9ang chỉ đi sương sương vài câu rap bằng giọng Nghệ An cũng được dân tình “mê mệt” vì quá dễ thương. Tài khoản NGỌC ÁNH để lại bình luận: “Giọng Nghệ An đỉnh thật sự”, hay tài khoản LA Iris cũng bị thuyết phục bởi anh chàng: “Rap tiếng Nghệ mà nghe rõ lời ghê”. Với nhiều lời khen của các fan chương trình dành cho 6a6y 9ang, liệu đây có phải là nhân tố độc đáo mà các HLV đang tìm kiếm? Cùng chờ xem chàng trai này sẽ bùng nổ theo cách riêng của mình như thế nào nhé!

“Rap Việt – Mùa 2” do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, tập 6 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 20/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC