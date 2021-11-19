Obito, Freaky - Hai cái tên đình đám xuất hiện trong tập ‘chốt đơn’ Vòng Chinh Phục ‘Rap Việt – Mùa 2’

Tin tức giải trí 19/11/2021 12:36

Tập 6 chính thức khép lại Vòng Chinh Phục “Rap Việt – Mùa 2” cũng là lúc các HLV đưa ra những “chiêu” cuối cùng để chiêu mộ nhân tài nhằm hoàn thiện đội hình của mình. Obito và Freaky chắc chắn sẽ gây ra màn tranh đấu nảy lửa của bộ tứ nhưng những cái tên khác cũng là ẩn số xứng đáng được khán giả chờ đợi đến phút cuối cùng.

Ở tập trước, chiến binh nón vàng Lil’ Wuyn sau cú twist đầy bất ngờ đã thuộc về team Rhymastic, ngoài ra vị HLV này còn chiêu mộ thêm được DLow là cái tên cũng gây “chao đảo” trong tập vừa rồi. Không hề kém cạnh, Karik cũng có thêm Sidie và Killic hứa hẹn mang đến những bất ngờ trong những vòng tiếp theo. HLV Wowy cũng có được nhân tố thứ 8 là Phaos. Riêng HLV Binz chắc chắn phải bung hết chiêu để kết nạp thêm 2 thành viên nữa sau khi có thêm thành viên thứ 7 là IM Possible. Kết thúc tập 5, HLV Karik - Wowy – Rhymastic cùng có trong tay 8 thành viên, HLV Binz hiện có 7 “gà chiến” và cần giành thêm 2 vé để hoàn thiện đội hình của mình.

Obito, Freaky - Hai cái tên đình đám xuất hiện trong tập ‘chốt đơn’ Vòng Chinh Phục ‘Rap Việt – Mùa 2’ - Ảnh 1

Nếu Lil’ Wuyn cùng DLow hay Sidie là những cái tên cùng nhau bắt tay “tạo bão” cho tập 5, thì tập 6 cũng không hề kém cạnh khi xuất hiện loạt thí sinh “bão chứng” mạng xã hội làm các HLV phải cân não tranh giành. Chắc chắn những cái tên tiếp theo của tập kết Vòng Chinh Phục sẽ không làm khán giả thất vọng khi chờ đợi đến phút cuối cùng.

Không còn quá xa lạ với khán giả, Obito chính là nhân tố tiếp theo sẽ chinh phục tấm vé vào vòng trong tại tập 6. Ngoài sở hữu khả năng rap tốt, skill không phải dạng vừa cùng khả năng đi flow đỉnh, nam rapper đến từ miền Tây còn có thể hát và sáng tác tốt theo hướng một nghệ sĩ đa năng, điển hình là anh từng gây chao đảo mạng xã hội qua nhiều bài hit đình đám trong đó phải kể đến "Simple Love" kết hợp với “chiến binh nón vàng” Seachains. Chính vì thế, dù mới chơi rap được hơn 4 năm nhưng thành viên của OTD cũng đã chứng tỏ được thực lực của mình.

Obito, Freaky - Hai cái tên đình đám xuất hiện trong tập ‘chốt đơn’ Vòng Chinh Phục ‘Rap Việt – Mùa 2’ - Ảnh 2

“Nay nhà ba má trúng số hay sao mà anh thấy em vui quá”, Trấn Thành thắc mắc “nhẹ” khi Obito luôn tươi cười từ khi bước ra sân khấu. “Em thấy nhiều thí sinh hay quá nên “hormone cạnh tranh” của em được đẩy lên cao”, nam rapper sinh năm 2001 tự tin chia sẻ. Thật sự “uy tín”, Obito đã khiến cho bộ tứ không ngừng feel theo phần thi của mình, HLV Wowy nhận xét: “Đây là phần biểu diễn tuyệt vời làm cho tâm hồn Wowy hân hoan, trăm hoa đua nở”. Liệu Obito sẽ có cơ hội thuộc về team của vị HLV nào, chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây?

Obito, Freaky - Hai cái tên đình đám xuất hiện trong tập ‘chốt đơn’ Vòng Chinh Phục ‘Rap Việt – Mùa 2’ - Ảnh 3

Cái tên tiếp theo lộ diện trong tập 6 tiếp tục là 1 nam rapper đến từ An Giang – Freaky. Tại vòng casting, cái tên Freaky đã từng làm dậy sóng cộng đồng rap và làm cho những người hâm mộ chàng trai này cực hào hứng. “Lí do mình chọn rap name Freaky có thể dịch ra là một sự dị biệt, khác biệt. Mình không muốn mình giống ai hết”, nam rapper giải thích về rap name đặc biệt của mình. Ngoài làm rap, Freaky còn từng là đạo diễn MV solo đầu tiên của Ricky Star, điều đó vô cùng thuận lợi khi mang tư duy hình ảnh áp dụng vào phong cách âm nhạc phù hợp với bản thân. Từng bị bạn bè nhận xét là “dở” ở sản phẩm âm nhạc đầu tiên, Freaky luôn trau dồi bản thân để từ đó có được một rapper khiến ai cũng phải dè chừng mỗi khi nghe tên.

Obito, Freaky - Hai cái tên đình đám xuất hiện trong tập ‘chốt đơn’ Vòng Chinh Phục ‘Rap Việt – Mùa 2’ - Ảnh 4

“Đến với chương trình lần này mình muốn mang đến cho các bạn một giai điệu hò đến từ miền Tây, bởi bản thân mình là một người con miền Tây”, nam rapper quê An Giang bật mí về phần thi của mình. Sự sáng tạo vô bờ bến là điều mà HLV Wowy nhận xét về phần trình diễn của Freaky, còn HLV Binz dường như “chết lặng” với chàng trai này, trong khi đó các HLV còn lại cũng như GK luôn dành những mỹ từ và sự ngưỡng mộ cho Freaky. Nam rapper này sẽ là “át chủ bài” của team nào nếu xảy ra một cuộc chiến không khoan nhượng giữa các HLV?

Obito, Freaky - Hai cái tên đình đám xuất hiện trong tập ‘chốt đơn’ Vòng Chinh Phục ‘Rap Việt – Mùa 2’ - Ảnh 5Obito, Freaky - Hai cái tên đình đám xuất hiện trong tập ‘chốt đơn’ Vòng Chinh Phục ‘Rap Việt – Mùa 2’ - Ảnh 6

Ngoài 2 nhân vật đình đám kể trên, ngay từ trailer tập 6 đã xuất hiện nam rapper gây sốt. 6a6y 9ang chỉ đi sương sương vài câu rap bằng giọng Nghệ An cũng được dân tình “mê mệt” vì quá dễ thương. Tài khoản NGỌC ÁNH để lại bình luận: “Giọng Nghệ An đỉnh thật sự”, hay tài khoản LA Iris cũng bị thuyết phục bởi anh chàng: “Rap tiếng Nghệ mà nghe rõ lời ghê”. Với nhiều lời khen của các fan chương trình dành cho 6a6y 9ang, liệu đây có phải là nhân tố độc đáo mà các HLV đang tìm kiếm? Cùng chờ xem chàng trai này sẽ bùng nổ theo cách riêng của mình như thế nào nhé!

Obito, Freaky - Hai cái tên đình đám xuất hiện trong tập ‘chốt đơn’ Vòng Chinh Phục ‘Rap Việt – Mùa 2’ - Ảnh 7

 

Rap Việt – Mùa 2” do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, tập 6 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 20/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   rap việt mùa 2 Obito Freaky

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