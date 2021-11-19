Uni5, NSƯT Kim Tử Long, Thuận Nguyễn ‘vật vả’ với những thử thách trong căn bếp ‘thần thánh’ của ‘Thách Sao Nấu Được’

Tin tức giải trí 19/11/2021 12:59

Đến với “Thách Sao Nấu Được” , dù nghệ sĩ khách mời có tài bếp núc “đỉnh” cỡ nào cũng sẽ bị hành “lên bờ xuống ruộng”.

Gameshow ẩm thực trên sóng truyền hình thực sự không hề khan hiếm. Tuy nhiên mỗi một chương trình lại mang đến những ấn tượng, cái nét riêng để thu hút khán giả. Và cuối năm 2021, một gameshow “mới toanh” về ẩm thực sắp được lên sóng - “Thách Sao Nấu Được” . Đúng như cái tên của chương trình, các khách mời tham gia sẽ phải “vật lộn” với rất nhiều thử thách để nấu được những món ăn mà họ chưa từng nấu qua, hoặc những món ăn quen thuộc nhưng được chế biến theo phong cách của các đầu bếp thượng hạng.

Uni5, NSƯT Kim Tử Long, Thuận Nguyễn ‘vật vả’ với những thử thách trong căn bếp ‘thần thánh’ của ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 1

Chỉ với đoạn trailer hơn 3 phút vừa được ekip chương trình hé lộ, không khí hài hước và vui tươi nhưng cũng đầy kịch tính với “tiếng la thất thanh” của dàn khách mời bao trùm xuyên suốt sân khấu của “Thách Sao Nấu Được” . Sẽ không ai có thể biết được tài nấu bếp của các nghệ sĩ khách mời như thế nào, giỏi hay không? Nhưng nhìn chung, tất cả đều sẽ bị “bầm dập” khi phải vật lộn để nấu được những món ăn theo yêu cầu của chương trình “Thách Sao Nấu Được” . Họ sẽ phải trải qua không ít các thử thách “oái ăm”, khó nhằn để có được những quyền lợi đặc biệt cho vòng nấu ăn. Đồng thời chắc chắn sẽ không thiếu những tình huống “dở khóc dở cười”, cùng sự vụng về cực đáng yêu của dàn khách mời siêu hot.

Uni5, NSƯT Kim Tử Long, Thuận Nguyễn ‘vật vả’ với những thử thách trong căn bếp ‘thần thánh’ của ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 2Uni5, NSƯT Kim Tử Long, Thuận Nguyễn ‘vật vả’ với những thử thách trong căn bếp ‘thần thánh’ của ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 3

Mỗi tập phát sóng của chương trình, sẽ có hai nghệ sĩ khách mời so tài với nhau. Thử thách đầu tiên chính là họ chỉ có 1 phút để ghi nhớ các nguyên liệu và cách nấu của món ăn. Tiếp sau đó sẽ là vòng Nấu Ăn, khách mời sẽ phải đối đầu với các thử thách độc đáo, để giành quyền xem clip hướng dẫn nấu chỉ với 30 giây. Và sự trợ giúp cuối cùng sẽ nằm ở vị đầu bếp hướng dẫn. Tuy nhiên, khách mời chỉ được quyền chọn trợ giúp giữa Nói (hướng dẫn bằng lời) hoặc Làm (hướng dẫn bằng hành động). Quả nhiên không hề dễ dàng cho các khách mời, họ phải hoàn thành một món ăn trong điều kiện đầy thử thách đến từ chương trình.

Uni5, NSƯT Kim Tử Long, Thuận Nguyễn ‘vật vả’ với những thử thách trong căn bếp ‘thần thánh’ của ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 4

Hài hước, vui nhộn và ngập tràn tiếng cười cùng dàn khách mời đình đám như: NSUT Kim Tử Long, Chí Thiện, Quang Trung, Hải Triều, Lê Lộc, Lê Nhân, Lê Dương Bảo Lâm, Hồ Bích Trâm, Thuận Nguyễn, UNI5 ”Thách Sao Nấu Được” hứa hẹn là “căn bếp” mà khán giả không thể bỏ qua trong cuối năm 2021.

Uni5, NSƯT Kim Tử Long, Thuận Nguyễn ‘vật vả’ với những thử thách trong căn bếp ‘thần thánh’ của ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 5

Đón xem tập đầu tiên của “Thách Sao Nấu Được” sẽ được phát sóng vào lúc 20g35 tối thứ Tư, từ ngày 24/11/2021 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC

Ca sĩ Lynk Lee ám ảnh bởi việc bị công kích khi công khai ‘giới tính’ thật

Ca sĩ Lynk Lee ám ảnh bởi việc bị công kích khi công khai ‘giới tính’ thật

Từng là nạn nhân, Ca sĩ Lynk Lee, Người mẫu Fung La và người đẹp Huỳnh Phạm Thủy Tiên đã đem đến những câu chuyện thực tế về việc bị công kích cơ thể, ngoại hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Uni5 kim tử long Thách sao nấu được

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43