Uni5, NSƯT Kim Tử Long, Thuận Nguyễn ‘vật vả’ với những thử thách trong căn bếp ‘thần thánh’ của ‘Thách Sao Nấu Được’

Gameshow ẩm thực trên sóng truyền hình thực sự không hề khan hiếm. Tuy nhiên mỗi một chương trình lại mang đến những ấn tượng, cái nét riêng để thu hút khán giả. Và cuối năm 2021, một gameshow “mới toanh” về ẩm thực sắp được lên sóng - “ Thách Sao Nấu Được ” . Đúng như cái tên của chương trình, các khách mời tham gia sẽ phải “vật lộn” với rất nhiều thử thách để nấu được những món ăn mà họ chưa từng nấu qua, hoặc những món ăn quen thuộc nhưng được chế biến theo phong cách của các đầu bếp thượng hạng.

Chỉ với đoạn trailer hơn 3 phút vừa được ekip chương trình hé lộ, không khí hài hước và vui tươi nhưng cũng đầy kịch tính với “tiếng la thất thanh” của dàn khách mời bao trùm xuyên suốt sân khấu của “Thách Sao Nấu Được” . Sẽ không ai có thể biết được tài nấu bếp của các nghệ sĩ khách mời như thế nào, giỏi hay không? Nhưng nhìn chung, tất cả đều sẽ bị “bầm dập” khi phải vật lộn để nấu được những món ăn theo yêu cầu của chương trình “Thách Sao Nấu Được” . Họ sẽ phải trải qua không ít các thử thách “oái ăm”, khó nhằn để có được những quyền lợi đặc biệt cho vòng nấu ăn. Đồng thời chắc chắn sẽ không thiếu những tình huống “dở khóc dở cười”, cùng sự vụng về cực đáng yêu của dàn khách mời siêu hot.

Mỗi tập phát sóng của chương trình, sẽ có hai nghệ sĩ khách mời so tài với nhau. Thử thách đầu tiên chính là họ chỉ có 1 phút để ghi nhớ các nguyên liệu và cách nấu của món ăn. Tiếp sau đó sẽ là vòng Nấu Ăn, khách mời sẽ phải đối đầu với các thử thách độc đáo, để giành quyền xem clip hướng dẫn nấu chỉ với 30 giây. Và sự trợ giúp cuối cùng sẽ nằm ở vị đầu bếp hướng dẫn. Tuy nhiên, khách mời chỉ được quyền chọn trợ giúp giữa Nói (hướng dẫn bằng lời) hoặc Làm (hướng dẫn bằng hành động). Quả nhiên không hề dễ dàng cho các khách mời, họ phải hoàn thành một món ăn trong điều kiện đầy thử thách đến từ chương trình.

Hài hước, vui nhộn và ngập tràn tiếng cười cùng dàn khách mời đình đám như: NSUT Kim Tử Long, Chí Thiện, Quang Trung, Hải Triều, Lê Lộc, Lê Nhân, Lê Dương Bảo Lâm, Hồ Bích Trâm, Thuận Nguyễn, UNI5… ”Thách Sao Nấu Được” hứa hẹn là “căn bếp” mà khán giả không thể bỏ qua trong cuối năm 2021.

Đón xem tập đầu tiên của “Thách Sao Nấu Được” sẽ được phát sóng vào lúc 20g35 tối thứ Tư, từ ngày 24/11/2021 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC