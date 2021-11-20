Không thể tin được: Minh Hằng khóc nấc vì chứng kiến siêu năng lực ‘bịt mắt đoán hình bằng mũi’ của ‘siêu nhân’ 13 tuổi

Tin tức giải trí 20/11/2021 11:01

Kịch tính, gay cấn đến từng phút giây, loạt thử thách siêu tưởng trong Tập 1“Siêu Thử Thách” khiến người xem ôm tim liên tục trước những màn bứt phá giới hạn của 2 Người thách thức trẻ tuổi: Doãn Thọ và Phúc Thịnh

Doãn Thọ và Phúc Thịnh - 1 người sở hữu năng lực đặc biệt có được từ quá trình tập luyện và ý chí bền bỉ, 1 người sỡ hữu năng lực thiên phú đã đến với Tập 1Siêu Thử Tháchvới tinh thần sẵn sàng tuyên chiến với mọi giới hạn bất khả. Họ đã chinh phục những thử thách được tiến cấp lên độ khó “siêu tưởng”, khiến ai chứng kiến cũng phải nể phục, tán dương và tự hào về năng lực của con người Việt Nam.

Không thể tin được: Minh Hằng khóc nấc vì chứng kiến siêu năng lực ‘bịt mắt đoán hình bằng mũi’ của ‘siêu nhân’ 13 tuổi - Ảnh 1

Với thử thách Khu vườn trên mây dành cho Lê Phúc Thịnh - Cậu bé 13 tuổi sở hữu năng lực khứu giác dị biệt, sân khấu chương trình được dàn dựng thành 1 vườn hoa 150 bông hồng với 3 màu đỏ, vàng, trắng và nhiều loài hoa khác. Thách thức giới hạn dành cho Phúc Thịnh là bịt mắt ngửi 1 bông hồng mà GK Minh Hằng đã chọn để ghi nhớ mùi hương và đi tìm bông hoa đó. Để tăng độ khó, Giám khảo Minh Hằng cố tình chọn 1 bông hoa hồng trắng đã nở hết nấc vì tin rằng bông hoa này ít mùi nhất, sau đó GK Xuân Bắc còn “giấu” thật kỹ bông hoa này khi đặt lại vào trong khu vườn. Tuy nhiên Phúc Thịnh vẫn vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Đặc biệt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì trong quá trình đi tìm bông hoa, Phúc Thịnh chỉ chú ý vào những bông hoa màu trắng.

Không thể tin được: Minh Hằng khóc nấc vì chứng kiến siêu năng lực ‘bịt mắt đoán hình bằng mũi’ của ‘siêu nhân’ 13 tuổi - Ảnh 2

Cậu bé chia sẻ rằng mình có khả năng cảm nhận màu sắc bằng khứu giác. Phúc Thịnh kể trước đây khi tham gia 1 khóa học về phát triển bán cầu não, Thịnh đã từng luyện tập khả năng dùng khứu giác để phân biệt chính xác các lá bài. Lý giải về siêu năng lực của Phúc Thịnh, GK Dương Anh Vũ cho biết Thịnh thuộc nhóm đột biến não bẩm sinh: “Nhóm này trên thế giới không nhiều, tất cả khoảng 1500 người và nhóm này sinh ra đã có năng lực đặc biệt”. Quá thú vị trước năng dị biệt này, BGK và MC Đại Nghĩa đề nghị Phúc Thịnh thực hiện thêm thử thách bịt mắt ngửi hoa và đoán màu hoa. Kết quả là cậu bé đã trả lời chính xác tất cả các bông hoa thuộc nhiều loài hoa mà BGK lựa chọn. Kết quả, Phúc Thịnh nhận điểm tuyệt đối từ 3 GK Minh Hằng, Xuân Bắc và Dương Anh Vũ, mang về tổng cộng 15 ngôi sao sau phần Thách thức giới hạn.

Không thể tin được: Minh Hằng khóc nấc vì chứng kiến siêu năng lực ‘bịt mắt đoán hình bằng mũi’ của ‘siêu nhân’ 13 tuổi - Ảnh 3Không thể tin được: Minh Hằng khóc nấc vì chứng kiến siêu năng lực ‘bịt mắt đoán hình bằng mũi’ của ‘siêu nhân’ 13 tuổi - Ảnh 4

Tiếp đến, với sự tự tin của mình, Phúc Thịnh đã chọn Thử thách siêu tưởng với yêu cầu dùng năng lực khứu giác để tìm 1 trong 200 bông hoa giả đồng chất đồng màu, đồng kích thước kiểu dáng được bày ra trên sân khấu. Bước vào thử thách, trong khi Phúc Thịnh đã bịt mắt thì GK Xuân Bắc đã chọn 1 bông hoa có đánh số 107 và ký tên lên tờ giấy treo trên cành hoa, niêm phong trở lại và còn hoán đổi vị trí của bông hoa đó để thử thách năng lực của cậu bé. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng Phúc Thịnh đã có đáp án. Quá trình chờ đợi công bố kết quả quá hồi hộp khiến các GK Xuân Bắc phải ngồi bệt xuống đất để giữ bình tĩnh. Kết quả là Phúc Thịnh đã chọn chính xác bông hoa có đánh số 107 kèm chữ ký của GK Xuân Bắc khiến Minh Hằng muốn “xỉu ngang”.

Không thể tin được: Minh Hằng khóc nấc vì chứng kiến siêu năng lực ‘bịt mắt đoán hình bằng mũi’ của ‘siêu nhân’ 13 tuổi - Ảnh 5Không thể tin được: Minh Hằng khóc nấc vì chứng kiến siêu năng lực ‘bịt mắt đoán hình bằng mũi’ của ‘siêu nhân’ 13 tuổi - Ảnh 6

Tất cả GK đều trầm trồ trước siêu năng lực của Phúc Thịnh. Minh Hằng chia sẻ trong nước mắt: “Em cảm thấy tự hào quá! Em không nghĩ là bé nhỏ tuổi mà lại giỏi và bình tĩnh như thế. Em cảm thấy người Việt Nam mình có những bước tiến mới, có 1 chương trình để có thể tìm ra những nhân tố tài năng mà trước đây họ ở đâu đó mà chúng ta chưa thấy được và sẽ còn rất nhiều nữa”. GK Xuân Bắc cảm thán về độ bất khả thi trong Thử thách siêu tưởng mà Phúc Thịnh vừa chinh phục: “Tôi khẳng định là nếu như không xem trực tiếp, nếu chỉ nghe kể thì số lượng người tin sẽ ít hơn người không tin. Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ và cảm phục!” . GK Dương Anh Vũ tin tưởng rằng: “Năng lực của cháu có thể vài năm nữa khoa học sẽ lý giải được. Em cảm giác rằng chúng ta đang thấy 1 góc rất bé trong 1 bộ não siêu phàm. Tin rằng ở Gala Vinh danh của Siêu Thử Thách, chúng ta sẽ chứng kiến những điều phi thường hơn nữa”.

Không thể tin được: Minh Hằng khóc nấc vì chứng kiến siêu năng lực ‘bịt mắt đoán hình bằng mũi’ của ‘siêu nhân’ 13 tuổi - Ảnh 7

Đỉnh điểm của sự siêu tưởng, vào những phút cuối chương trình, sau khi nghe GK Dương Anh Vũ khẳng định khứu giác là con mắt thứ 3 của Phúc Thịnh, MC Đại Nghĩa đã đề nghị thử siêu năng lực của cậu bé bằng cách để cậu bé bịt mắt ngửi 1 tấm hình và đoán xem trong bức ảnh đó là gì, có những ai. Kết quả là Phúc Thịnh không chỉ trả lời đúng về nội dung bức ảnh mà còn nói chính xác màu áo của những nhân vật trong ảnh, khiến tất cả mọi người bàng hoàng không thể tin vào mắt mình.

Không thể tin được: Minh Hằng khóc nấc vì chứng kiến siêu năng lực ‘bịt mắt đoán hình bằng mũi’ của ‘siêu nhân’ 13 tuổi - Ảnh 8

Tập mở màn, 2 Người Thách Thức là Doãn Thọ và Phúc Thịnh đã xuất sắc chinh phục Thử thách siêu tưởng và tiến thắng vào Gala Vinh danh của chương trình. Tập 2Siêu Thử Tháchsẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h Thứ Sáu - 26/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Ảnh: BTC

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