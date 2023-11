Ngất ngây trước vẻ đẹp chuẩn mẫu của cô nàng 10x cao 1m81 trong ‘The Next Face Vietnam 2021’

Chương trình “ The Next Face Vietnam ” đang ngày càng nóng dần lên và tiếp tục khiến cộng đồng mạng ‘dậy sóng’ khi chứng kiến màn tranh giành thí sinh đầy kịch tính giữa 3 vị mentors - Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, và Topmodel TyhD.

Bên cạnh những thử thách “khó nhằn” từ Ban tổ chức, The Next Face Vietnam 2021 còn khiến khán giả không khỏi xôn xao bởi dàn thí sinh vô cùng chất lượng trong Top 12 năm nay, các vị Mentor phải “chiến đấu quyết liệt” để chiêu mộ được thí sinh tốt nhất về đội của mình. Trong số những cái tên được khán giả đánh giá cao như: chàng trai lai hai dòng máu - Stephen Nguyễn, cô nàng Ê-đê với vẻ đẹp độc lạ - H’Vi Ktla,... không thể không nhắc đến thí sinh sở hữu chiều cao 1m81 - Phạm Phan Y Hạ. Cô đã gây “thương nhớ” không chỉ với cộng đồng mạng bởi ngoại hình xinh xắn mà còn thu hút các vị Mentor bởi những kỹ năng của mình.

Phạm Phan Y Hạ - thí sinh thuộc thế hệ GenZ sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, hiện cô đang theo học tại một trường đại học ở TP.HCM. Ngoài gương mặt góc cạnh, thần thái lạnh lùng, Y Hạ còn sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng 1m81 cùng số 3 vòng 84-62-95 “chuẩn mẫu”. Chính những yếu tố này đã giúp cô nàng xứ Quảng tạo dấu ấn với BGK ngay từ những vòng casting đầu tiên. Có thể nói, cô nàng sinh năm 2000 giống như một viên ngọc thô trong nghề người mẫu, chỉ cần mài dũa, viên ngọc này sẽ rất tỏa sáng.

Ngay trong vòng casting, thí sinh Y Hạ đã thể hiện cá tính của mình khi dám “cãi tay đôi” với Host Nam Trung. Cô còn bày tỏ về lời nhận xét của vị Host quyền lực là: “Những từ này dành cho phụ nữ em thấy nó không được tinh tế” và góp ý giám khảo Nam Trung nên nhận xét bằng cách nói giảm nói tránh. Host Nam Trung còn cho rằng việc anh ngồi ở đây là để đưa ra nhận xét cho người đi sau chứ không phải làm vừa lòng bất kỳ ai. Host Nam Trung cũng liên tục nhấn mạnh thí sinh nên nhìn thẳng vào sự thật, biết lắng nghe, chấp nhận sai sót để sửa đổi và đưa ra những lời góp ý thẳng thắn để cô nàng 10X có thể rút kinh nghiệm trong cách giao tiếp. Với một “tấm chiếu mới” như Y Hạ, đây chắc chắn sẽ là kinh nghiệm quý báu mà cô sẽ khắc cốt ghi tâm.

Bước vào vòng pick-team, với lợi thế là chiều cao 1m81 vô cùng ấn tượng cùng gương mặt high - fashion khiến cà Mentor Lương Thùy Linh và TyhD đều muốn thu nạp thí sinh này. Mentor TyhD cho rằng khi vừa nhìn thấy Y Hạ, cô đã muốn truyền ngay ngọn lửa của nghề người mẫu sang cho thí sinh sinh năm 2000 này. Trái với Mentor TyhD, Mentor Lương Thùy Linh lại cho rằng gương mặt của Y hạ không chỉ dừng lại ở nghề người mẫu mà có còn có thể trở thành một hoa hậu khi thử sức với các cuộc thi sắc đẹp. Giữa hai Mentor đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa để có thể “chiêu mộ” thí sinh này về team của mình. Tuy nhiên, mặc dù Mentor TyhD chính là “thầy” dạy catwalk đầu tiên cho Y Hạ ở beU Models, nhưng Y Hạ vẫn quyết định gia nhập team Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Có thể thấy, Phạm Phan Y Hạ là một trong những thí sinh trẻ đầy tiềm năng khiến các thí sinh khác phải dè chừng trong nhà chung “The Next Face Vietnam 2021”. Mentor Lương Thùy Linh sẽ “mài dũa” viên ngọc này ra sao để Y Hạ có thể phát huy hết thế mạnh của mình? Liệu với cá tính mạnh mẽ của mình, cô nàng sẽ thể hiện như thế nào trong các thử thách sắp tới? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 3 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 21/11/202 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC