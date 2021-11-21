‘Phục thù’ trận thua vụt mất Lil’Wuyn, Karik đoạt lại Freaky khỏi tay Rhymastic nhờ vào JustaTee

Tin tức giải trí 21/11/2021 13:01

Nghẹt thở, khó ngờ đến tận phút cuối, vòng Chinh Phục “Rap Việt – Mùa 2” khiến fan nóng lòng chờ đón những màn chạm trán của các siêu chiến binh đến từ 4 team tại vòng tiếp theo.

Khép lại vòng Chinh Phục đầy bùng nổ, 8 thí sinh xuất hiện tại Tập 6 “Rap Việt – Mùa 2” đã cống hiến hết mình mang đến những màn trình diễn khó quên. Cả 4 HLV rất nhanh chóng hoàn thành chặng nước rút kết nạp thêm những thành viên ưu tú cuối cùng cho team để bước tiếp vào vòng Đối Đầu. Đặc biệt trong tập này, sau khi tiết mục của $A Milo, Obito, TDO Kwan, Hoàng Anh, EMD diễn ra thì tại phần thi của 6a6y 9ang đã có điều bất ngờ xảy ra và điều này không chỉ mở ra cơ hội cho nam rapper mà còn cho cả những thí sinh sau như Kellie và Freaky.

‘Phục thù’ trận thua vụt mất Lil’Wuyn, Karik đoạt lại Freaky khỏi tay Rhymastic nhờ vào JustaTee - Ảnh 1

Mang đến cái kết siêu đẹp cho vòng Chinh Phục, chàng rapper sinh năm 1999 - Trần Đăng Khoa có rapname Freaky không chỉ “chiêu đãi” Bộ 6 cùng khán giả nhạc hay bắt tai, mà còn khiến ai cũng phải thích thú khi chứng kiến màn “quyết đấu” giành ngựa chiến của Karik và Rhymastic. “Teen Vọng Cổvốn là ca khúc “làm mưa làm gió” một thời nhờ vào giai điệu hút như nam châm, và giờ đây tại sân khấu Rap Việt – Mùa 2, anh chàng rapper Freaky lại “làm sống dậy’ và nhuộm 1 màu sắc vô cùng tươi mới cho ca khúc này với bản rap “Teen Rap Việt. Đúng như những gì anh chàng mong muốn là mang đến giai điệu miền Tây và năng lượng tươi trẻ để chinh phục không chỉ GK - HLV mà còn cả khán giả, bản rap của Freaky đã bơm nhiệt cực mạnh cho không khí tập 6, khiến ai nghe cũng phải lắc lư theo giai điệu và ca từ.

‘Phục thù’ trận thua vụt mất Lil’Wuyn, Karik đoạt lại Freaky khỏi tay Rhymastic nhờ vào JustaTee - Ảnh 2

Dù đội hình team đã đủ không thể kết nạp thêm thành viên nhưng Wowy và Binz vẫn không thể kìm lòng phải đạp cần chọn Freaky. Sau đó thì Rhymastic, Karik cũng chọn anh chàng. HLV Wowy háo hức chia sẻ: “Wowy cảm thấy sự sáng tạo của bạn rất vô bờ bến và rất mong muốn bạn cũng có thể về team Wowy”. HLV Binz thì nhận xét rằng: “Từ đầu chương trình đến giờ, có vài bạn thử kết hợp dân ca, nhưng có những bài nó không hợp tai anh. Còn em rất là sáng tạo, em biết ranh giới lúc nào em qua nốt dân ca và lúc nào quay lại cái nốt của hip-hop”.

‘Phục thù’ trận thua vụt mất Lil’Wuyn, Karik đoạt lại Freaky khỏi tay Rhymastic nhờ vào JustaTee - Ảnh 3

Dù đội hình team đã đủ không thể kết nạp thêm thành viên nhưng Wowy và Binz vẫn không thể kìm lòng phải đạp cần chọn Freaky. Sau đó thì Rhymastic, Karik cũng chọn anh chàng. HLV Wowy háo hức chia sẻ: “Wowy cảm thấy sự sáng tạo của bạn rất vô bờ bến và rất mong muốn bạn cũng có thể về team Wowy”. HLV Binz thì nhận xét rằng: “Từ đầu chương trình đến giờ, có vài bạn thử kết hợp dân ca, nhưng có những bài nó không hợp tai anh. Còn em rất là sáng tạo, em biết ranh giới lúc nào em qua nốt dân ca và lúc nào quay lại cái nốt của hip-hop”.

‘Phục thù’ trận thua vụt mất Lil’Wuyn, Karik đoạt lại Freaky khỏi tay Rhymastic nhờ vào JustaTee - Ảnh 4

Dù đã chứng kiến khá nhiều tiết mục dự thi xuất sắc của các thí sinh tại chương trình, nhưng đứng trước tài năng và khả năng dựng bài của Freaky, Giám khảo LK không quên dành cho bạn lời khen: “Em có sự thông minh trong bố cục sắp xếp và em vẫn giữ được cái hồn phiên bản gốc. Anh chỉ có 1 góp ý nhỏ thôi là giai điệu ở verse cuối cùng của em anh rất là thích, anh cần em thể hiện nó tốt hơn và nó bay bổng hơn tí”. Đúng kiểu “oan gia ngõ hẹp”, dù muốn hay không thì Karik vẫn phải chạm trán cùng Rhymastic 1 lần nữa cho trận chiến này.

‘Phục thù’ trận thua vụt mất Lil’Wuyn, Karik đoạt lại Freaky khỏi tay Rhymastic nhờ vào JustaTee - Ảnh 5

Ra sức thuyết phục thí sinh, Karik đưa ra lý lẽ: “Anh thấy ở em sự hài hước và anh đã từng làm những bài nhạc về điều đó rồi. Anh nghĩ Rhymastic cũng đã có làm nhưng nhiều người cảm thấy điều đó ở anh và anh nghĩ anh hợp với em hơn Rhymastic”. Rhymastic liền “tiếp chiêu” nhanh như chớp: “Anh thì không làm nhiều về nhạc hài hước bởi vì anh thấy khán giả nhận xét bản thân anh là người hài hước. Anh thấy không cần phải làm nhạc về cái điều đấy làm gì cả...”. Cuộc chiến giữa Khoa Âm Hưởng và Thiên Âm Mưu vẫn chưa dừng lại ở đó, bản thân nam HLV Karik cũng không thể hiểu được mối “lương duyên” này, ngay giờ phút quan trọng thì lại luôn gặp Rhymastic.

‘Phục thù’ trận thua vụt mất Lil’Wuyn, Karik đoạt lại Freaky khỏi tay Rhymastic nhờ vào JustaTee - Ảnh 6

Nghiêng về phía Karik, Giám khảo LK cho rằng: “Anh muốn em phát huy tính giải trí này của em. Nếu mà em muốn thay đổi màu nhạc khác ở những vòng sau thì Karik có thể làm được điều đó”. Đứng trước việc LK nghiên về phía Karik, nam HLV Rhymastic đành cầu cứu 2 người anh Binz và JustaTee của mình. HLV Binz liền ra sức chi viện, anh cho rằng nếu nói về tính giải trí thì Karik có nó trên những bài nhạc, nhưng mà Thiện thì có nó ngoài đời. Và dĩ nhiên không ngoài dự đoán, Wowy đứng về phía Karik vì “tình làng nghĩa xóm” và vì cả hai đã có thời gian làm việc với nhau khá dài nên Wowy đặt trọn niềm tin vào Karik.

Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, cùng lời cầu cứu từ người anh em Rhymastic khiến JustaTee rơi vào thế vô cùng khó xử. Cứ tưởng nam GK sẽ bỏ phiếu cho Rhymastic, thế nhưng anh lại có màn “quay xe” cực gắt khi quyết đặt tính công bằng và tương lai thí sinh trên hết, JustaTee quyết đứng về phía Karik. Và như vậy Freaky đã trở thành mảnh ghép cuối cùng cực đắt giá của team HLV Karik.

“Rap Việt – Mùa 2” do VieON & Vie Channel đồng sản xuất sẽ chính thức bước vào Vòng Đối Đầu từ Tập 7 sẽ được lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 27/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình HTV2.

Ảnh: BTC

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Sau vòng chọn đội đầy căng thẳng, bộ ba Mentor “The Next Face Vietnam” cùng Top12 thí sinh xuất sắc nhất đã nhanh chóng “nhập cuộc” bằng những buổi training riêng từng team để sẵn sàng cho các thử thách tiếp theo của chương trình.

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Từ khóa:   Freaky rap việt mùa 2 karik

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