H’Hen Niê thẳng tay loại thí sinh của đội TyhD bị nam Trung mắng té tát dù đàn chị liên tục tỏ thái độ ‘không hài lòng’

Với tiêu chí tìm kiếm người mẫu thế hệ 4.0 biết cách xây dựng hình ảnh và tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội nên không khó hiểu khi Biên đạo múa Quang Đăng xuất hiện với vai trò Giám khảo khách mời trong tập 3 “ The Next Face Vietnam 2021 ”. Là người sở hữu ‘vũ điệu rửa tay’ đã làm mưa làm gió trên khắp cộng đồng mạng trong nước và quốc tế, biên đạo múa Quang Đăng đã mang đến không khí sôi động tại trường quay khi hướng dẫn các mentors cùng Top 12 cách giải phóng hình thể với âm nhạc - một kỹ năng cần thiết đối với người mẫu, giúp họ tự tin với những chuyển động của cơ thể. Ở thử thách phụ, mỗi team được yêu cầu cử ra một thành viên đại diện tham gia với đề bài quay viral clip kết hợp giữa những điệu nhảy đã được Biên đạo múa Quang Đăng hướng dẫn trước đó, kèm thêm thông điệp kêu gọi khán giả ủng hộ cho team mình.

Cuộc chạy đua nảy lửa tranh giành chiến thắng đầu tiên ở tập 3 càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi 3 đội thi chính thức bước vào phần thử thách chính với độ khó gấp bội. Bộ ba Mentor đã không thể che giấu được cảm xúc lo lắng, hồi hộp xen lẫn căng thẳng khi Host Nam Trung cùng Biên đạo Quang Đăng công bố phần thử thách chính: “Các bạn không chỉ làm việc như một HLV, các bạn phải làm việc như một Producer (Nhà sản xuất)”. Với vai trò là producer, các Mentor phải lên đường dây, kết hợp các phân cảnh với nhau trong 7 cú máy (2 cú dolly, 5 cú freestyle) để hoàn thiện sản phẩm viral clip chỉn chu, có nội dung và giới thiệu được các thành viên trong đội một cách ấn tượng nhất. Thử thách càng khó khăn hơn khi mỗi đội thi chỉ có 90 phút vừa tập luyện vừa ghi hình phần thi của mình.

Áp lực khi lần đầu đảm nhận vai trò Producer cộng thêm áp lực về mặt thời gian đã khiến cho Mentor H’Hen Niê và Mentor TyhD đôi lúc phải ‘lên giọng’ trong lúc hướng dẫn thí sinh, trong khi đó Mentor Lương Thùy Linh là người giữ được thái độ mềm mỏng nhất, tuy nhiên cô cũng phải thường xuyên nhắc nhở team mình về việc giao lưu với ống kính. Đặc biệt, khi Mentor H’Hen Niê ngẫu hứng nhắc bài cho phần thi của đội Mentor Lương Thùy Linh, Mentor TyhD đã phải ‘nhắc khéo’ nàng hậu về việc mình đã bị Lương Thùy Linh cướp mất thí sinh H’Vi Ktla như thế nào, khiến cho không khí buổi thử thách càng thêm căng thẳng.

Sau khi hoàn thành các viral clip, bộ ba Mentor đã cùng Top 12 chính thức bước vào vòng đánh giá và loại hết sức căng thẳng cùng với Host Nam Trung và Giám khảo Quang Đăng. Tại vòng đánh giá, team Mentor Lương Thùy Linh được nhận xét là có một video ổn, ban giám khảo cũng đánh giá cao sự bứt phá của Phạm Phan Y Hạ, riêng Thu Trúc vẫn chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Về phía team Mentor TyhD Thuỳ Dương, cả team đã được các vị giám khảo nhận xét vẫn chưa thật sự tập trung trong phần thể hiện của đội mình, còn thí sinh Thu Vân đã nhận được những lời “chấn chỉnh” thẳng thắn từ Host Nam Trung về thái độ không tiếp thu trong lúc thực hiện thử thách. Và với team Mentor H’Hen Niê, video clip của team nàng hậu được đánh giá rất cao về sự phong phú và đa dạng trong từng phần thể hiện động tác của các thí sinh, cùng với điểm cộng được chiến thắng ở phần thử thách phụ, team Mentor H’Hen Niê đã “thừa thắng xông lên”, giành luôn chiến thắng chung cuộc đầu tiên tại chặng đua “The Next Face Vietnam” với giải thưởng coupon 30 triệu đồng đến từ Tiki. Mentor Lương Thùy Linh khá “bình tĩnh” trước chiến thắng của team H’Hen Niê, trong khi đó Mentor TyhD chia sẻ, theo quan điểm của bản thân, cô không hài lòng với kết quả này.

Với chiến thắng này, đội của Mentor H’Hen Niê được bảo toàn lực lượng, đồng nghĩa với việc Host Nam Trung sẽ lựa chọn 4 thí sinh chưa thể hiện tốt thử thách ngày hôm nay vào vòng loại trừ. Lâm Duy, Thu Trúc của đội Mentor Lương Thùy Linh và Văn Đen, Thu Trúc của đội Mentor TyhD là những thí sinh phải bước vào vòng nguy hiểm. Nếu như Mentor TyhD cho rằng Thu Vân là người trong team mình phải nói lời chia tay với cuộc thi vì không thực sự biết lắng nghe và tiếp thu, thì Mentor Lương Thùy Linh lại nghĩ team mình không ai phải ra về vì các bạn đều đã làm rất tốt. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Mentor H’Hen Niê đã đưa ra quyết định Thu Vân - thí sinh team Mentor TyhD và Lâm Duy - “gà chiến” đội Mentor Lương Thùy Linh phải kết thúc hành trình với “The Next Face Vietnam 2021”.

Như vậy kết thúc vòng thử thách đầu tiên, chỉ còn 10 thí sinh được tiếp tục đồng hành với “The Next Face Vietnam” 2021. Liệu hai Mentor TyhD và Lương Thùy Linh có lội ngược dòng giành chiến thắng ở tập tiếp theo, hay Mentor H’Hen Niê sẽ tiếp tục “lập cú đúp”? Mentor quyền lực nào sẽ nắm trong tay quyền loại thí sinh ở tập sau? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 4 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 28/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC