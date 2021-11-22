Kim Duyên bận áo bà ba, về thăm nhà trước thềm ‘quốc tế chinh’ Miss Universe 2021

Tin tức giải trí 22/11/2021 11:37

Kim Duyên còn khoe giọng hát giữa Chợ Nổi - địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ.

Teaser tập 5 “Road To Miss Universe 2021” vừa chính thức lên sóng với những phân cảnh trong hành trình Kim Duyên về Cần Thơ thăm gia đình trước khi cô chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021. Bên cạnh những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, Kim Duyên còn khoe giọng hát giữa Chợ Nổi - địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ.

Kim Duyên bận áo bà ba, về thăm nhà trước thềm ‘quốc tế chinh’ Miss Universe 2021 - Ảnh 1

Chỉ còn vài ngày nữa, Kim Duyên – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe sẽ chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021. Hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam cho đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2021 nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương. Trong suốt hành trình được thể hiện toàn diện qua Digital series “Road to Miss Universe 2021”, khán giả có thể nhìn thấy sự thay đổi và tiến bộ của Kim Duyên về kỹ năng giao tiếp, trang điểm, ứng xử, kỹ năng tiếng Anh hay thậm chí là được nhìn ngắm trang phục mà Kim Duyên sẽ mang đến Israel để dự thi tại Miss Universe 2021. Sự cố gắng, nỗ lực và hoàn thiện bản thân từng ngày đã giúp Kim Duyên đến gần hơn với tình yêu thương và sự ủng hộ của khán giả. 

Kim Duyên bận áo bà ba, về thăm nhà trước thềm ‘quốc tế chinh’ Miss Universe 2021 - Ảnh 2

Vừa qua, tập đặc biệt của “Road To Miss Universe 2021” cũng đã chia sẻ về buổi Send Off của Kim Duyên. Theo đó, Kim Duyên chính thức trở thành Miss Universe Vietnam 2021, sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021. Cũng trong chương trình, nhằm cổ vũ tinh thần Kim Duyên trước khi lên đường dự thi Miss Universe 2021, Nhà tài trợ Trang sức đá quý IJC và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã bất ngờ dành tặng cho Kim Duyên món quà đặc biệt. Đó là chiếc vương miện được dày công thiết kế dành riêng cho Kim Duyên, có tên là “Phoenix by IJC - vương miện của người chiến thắng”. Vương miện còn là món quà may mắn, nhằm tạo thêm động lực cho đại diện Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng với đẳng cấp cuộc thi quốc tế, phù hợp với xu thế và nâng tầm hình ảnh đại diện Việt Nam khi sánh vai cùng các đại diện sắc đẹp toàn cầu tại Miss Universe.

Kim Duyên bận áo bà ba, về thăm nhà trước thềm ‘quốc tế chinh’ Miss Universe 2021 - Ảnh 3

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng khẳng định, hoạt động trao vương miện cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021 là hoàn toàn độc lập với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam. Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, một vương miện hoàn toàn mới (Vương miện “Vinawoman” do IJC chế tác) vẫn sẽ được đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân trao lại cho người kế nhiệm.

Kim Duyên bận áo bà ba, về thăm nhà trước thềm ‘quốc tế chinh’ Miss Universe 2021 - Ảnh 4

Quay trở lại với hành trình tiếp theo của Road to Miss Universe 2021, trong tập 5 với teaser vừa được lên sóng, sẽ không còn là những buổi huấn luyện hay training mà thay vào đó, tập 5 sẽ là cuộc hành trình Kim Duyên trở về quê nhà để thăm gia đình và trải nghiệm các địa điểm du lịch nổi tiếng của Cần Thơ, trước khi cô chính thức lên đường tham gia Miss Universe 2021.

Kim Duyên bận áo bà ba, về thăm nhà trước thềm ‘quốc tế chinh’ Miss Universe 2021 - Ảnh 5

Mở đầu teaser, Kim Duyên xuất hiện với chiếc áo bà ba quen thuộc - đặc trưng của các dì, các mẹ ở nơi miền Tây sông nước. Có mặt tại Chợ Nổi Cái Răng - một địa điểm vô cùng nổi tiếng khi nhắc đến Cần Thơ, Kim Duyên khoe giọng với câu hát thân thương: “miền Tây quê hương ai dìa ai nhớ ai thương…”. Nụ cười ngọt ngào đậm chất con gái miền Tây của Kim Duyên cũng khiến nhiều trái tim xao xuyến. 

Sau khi ghé thăm Chợ Nổi, Kim Duyên quay về thăm nhà sau nhiều tháng xa cách do ảnh hưởng của dịch bệnh. Không còn là Kim Duyên thần thái trên sân khấu mà bây giờ là một cô con gái nhỏ bé trong vòng tay yêu thương của gia đình, người thân. Có mặt để chào đón Kim Duyên là bà nội, ba mẹ, cô và em trai. 

Kim Duyên bận áo bà ba, về thăm nhà trước thềm ‘quốc tế chinh’ Miss Universe 2021 - Ảnh 6

Chào đón Kim Duyên trở về nhà là nụ cười rạng rỡ của bà nội và vòng tay rộng lớn của ba mẹ. Hình ảnh Kim Duyên “nhỏ bé” trong vòng tay của ba mẹ, của những cái ôm hôn đầy tình thương trở nên gần gũi và khiến khán giả vô cùng xúc động. Cô cũng tranh thủ trêu chọc bà mình bằng vài câu thơ xưa của ông nội: “Con cá làm ra con mắm/ Vợ chồng già thương lắm bà ơi!”. 

Dù không thể gặp được ông nội nhưng cả gia đình cô cũng tranh thủ gọi điện cho ông để trò chuyện. Cảm động hơn nữa, ông nội còn nói lời yêu thương dành cho Kim Duyên: “Con đẹp lắm!” - Một lời khen ngợi vừa đủ để tiếp thêm động lực cho Kim Duyên vừa để cô có thể tự tin hơn tại Miss Universe 2021 sắp tới. Đối với Kim Duyên nói riêng hay bất kì một đại diện Việt Nam tham gia thi đấu tại đấu trường sắc đẹp quốc tế nói chung, gia đình luôn sẽ là hậu phương vững chắc để truyền lửa, giúp các đại diện Việt Nam mạnh mẽ và tự tin hơn. 

Kim Duyên bận áo bà ba, về thăm nhà trước thềm ‘quốc tế chinh’ Miss Universe 2021 - Ảnh 7

Những phân cảnh đầy cảm xúc trong teaser tập 5 đang thu hút sự chú ý, quan tâm từ khán giả. Hãy cùng đón xem chuyến về thăm gia đình đầy ý nghĩa của Kim Duyên trong tập 5 “Road To Miss Universe 2021”, chính thức phát sóng lúc 20h00 Thứ Hai ngày 22/11/2021, độc quyền trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và kênh youtube UNI NETWORK, phát lại lúc 12h00 Thứ Ba ngày 23/11/2021 trên ứng dụng VieOn. 

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Kim Duyên Miss Universe 2021 Road To Miss Universe 2021

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