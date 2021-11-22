Tập 16 chương trình “ Có hẹn lúc 22 giờ ” được phát sóng lúc 22h thứ 7 ngày 20/11 vừa qua trên kênh HTV9 có chủ đề “Đàn ông nghĩ gì khi thấy phụ nữ khóc?”, với sự tham gia tranh luận của “bộ 3 quý ông” Lê Hoàng , Hứa Minh Đạt, Quang Tuấn và nghệ sĩ Thanh Thủy.

Với chủ đề này, Quang Tuấn cho biết mình rất sợ khi thấy phụ nữ khóc và cũng đã từng chứng kiến vợ khóc khiến anh rất áy náy. Nam diễn viên chia sẻ:“Có lúc vợ thì bận bù đầu, bù cổ với con mà mình lại không quan tâm hoặc vô tình thấy vợ chăm con nhưng không phụ thì vợ hay tủi thân khóc”. Tuy nhiên, sau một vài lần thấy vợ khóc, nam diễn viên “Gia đình là số 1” đã nhận ra mình cần san sẻ với vợ việc chăm con cũng như việc nhà. Nghe vậy, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng phụ nữ có rất nhiều lý do để khóc nhưng nếu họ cố tình khóc để cho chồng hoặc người yêu thấy thì đó là vũ khí để đấu tranh. “Đứng trước một người phụ nữ đang khóc thì chúng ta thương cảm trước rồi mới hỏi lý lẽ sau. Đôi khi người ta sai đấy, nhưng vì họ đang khóc nên mình lại tha thứ”, nam đạo diễn nói thêm.

Theo quan điểm của Lê Hoàng, nước mắt của phụ nữ là một vũ khí vô cùng lợi hại nhưng nếu họ quá lạm dụng nước mắt để giải quyết vấn đề sẽ làm cho cảm xúc của người đàn ông cũng sẽ chai sạn, không còn thương cảm cho đối phương như trước được nữa. Lê Hoàng đưa ra kết luận: “Phương pháp đấu tranh bằng nước mắt là phương pháp dễ áp dụng nhất nhưng nó là con dao hai lưỡi và không phù hợp với cuộc sống hiện đại”. Không đồng tình với quan điểm của Lê Hoàng, nghệ sĩ Thanh Thủy đang theo dõi cuộc trò chuyện từ căn phòng kín phải lên tiếng: “Mình tưởng rằng khi nước mắt đổ ra thì đó là sự đổ vỡ nhưng không phải, đôi khi nước mắt sẽ hàn gắn được nỗi đau”.

Lúc này, Hứa Minh Đạt chia sẻ kỉ niệm hồi bé khi vô tình thấy mẹ khóc thầm và khi hỏi ra thì mới biết do lỗi tại mình. Nam diễn viên tâm sự: “Mẹ nói mẹ phải làm việc cực khổ để gom tiền cho con đi học thêm mà lại trốn học, coi như tiền đó đổ sông đổ biển. Thấy mẹ khóc vậy tự nhiên tôi bị cắn rứt, lúc đó mới nghĩ tại sao mẹ đã gom tiền cho tôi ăn học mà tôi lại ăn chơi đổ đốn như vậy. Vì vậy, sau đó tôi mới chăm chỉ học hành, phấn đấu hơn”. Bật cười với câu chuyện của đàn anh, diễn viên Quang Tuấn cho hay: “Anh Đạt kể câu chuyện đó là giống chuyện của em luôn. Mẹ thấy em bước vô nhà là đóng cửa lại cái rầm, không bán buôn gì nữa. Khi em hỏi mẹ sao vậy thì mẹ nói ‘Buôn bán cho mày ăn học mà giờ mày không học thì buôn bán làm cái gì’. Y chang luôn”.

Vẫn giữ quan điểm của mình, Lê Hoàng cho rằng với cuộc sống hiện đại thì dù phụ nữ hay đàn ông thì vẫn nên “tiết kiệm” nước mắt. “Cuộc sống gia đình mà có quá nhiều nước mắt thì đúng hay sai vẫn quá khủng khiếp. Và phụ nữ càng có học thức thì họ càng ít khóc vì họ nghĩ mọi việc sẽ phải giải quyết bằng lý lẽ chứ không phải giải quyết bằng việc cầu xin sự thương cảm”, nam đạo diễn nói thêm.

Sau một thời gian nghe 3 “quý ông” tranh luận, nghệ sĩ Thanh Thủy quyết định bước ra để bày tỏ quan điểm của mình. Khi vừa thấy nữ diễn viên, đạo diễn Lê Hoàng choàng lấy vai đàn em vô cùng thân thiết nhưng cũng không quên “buông” vài câu trêu chọc: “Bà này không những khóc giả mà cười cũng giả. Thanh Thủy ngày xưa đã thầm yêu Lê Hoàng và đã khóc rất nhiều vì điều đó nhưng Lê Hoàng vẫn coi như không. Nếu chỉ cần bà ấy khóc mà mình thương cảm thì còn gì là đời mình”. Nghe vậy, nghệ sĩ Thanh Thủy che mặt cười nhưng lúc sau lại bắt đầu mếu máo: “Tôi cảm động quá. Tôi nghĩ nếu hồi trẻ tôi thầm yêu anh Lê Hoàng thì cuộc đời sao nó bi kịch thế, tuổi trẻ sao lại tàn lụi như vậy. Tôi thương cho tuổi trẻ của mình”. Màn đáp trả “không phải dạng vừa” của nữ nghệ sĩ khiến cả 3 “quý ông” bật cười nắc nẻ.

Trở lại với chủ đề của chương trình, nghệ sĩ Thanh Thủy cho rằng giọt nước mắt của người phụ nữ là một loại vũ khí rất nguy hiểm. “Người đàn ông có cứng cỏi cỡ nào, dữ dội hay sắt đá cỡ nào thì họ cũng phải yếu mềm trước giọt nước mắt của người phụ nữ. Nếu phụ nữ đã giỏi mà còn biết sử dụng giọt nước mắt nữa thì ta nói đàn ông chỉ có ‘chết’ thôi”, Thanh Thủy nói thêm.

Sau một hồi tranh luận, nghệ sĩ Thanh Thủy vẫn cho rằng nước mắt rất cần thiết trong cuộc sống vì nó là cảm xúc thật và nếu chúng ta lúc nào cũng giữ lý trí để ngăn nước mắt rơi đôi khi sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên, nếu lạm dụng nước mắt và biến nó thành một vũ khí tiêu cực thì không nên. Đạo diễn Lê Hoàng cũng đưa ra kết luận mỗi người chúng ta cần tìm niềm vui nhiều hơn trong cuộc sống và hạn chế tối đa “nước mắt”, tìm thêm nhiều hơn lý do để mỉm cười.

Chương trình “Có hẹn lúc 22 giờ” được phát sóng lúc 22h thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9, do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng Sakos.

Ảnh: BTC