Ninh Dương Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, gửi lời cảm ơn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ

Qua 5 mùa, ”7 Nụ Cười Xuân” không chỉ là gameshow hài, giải trí , giúp khán giả thư giãn mà còn trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu mỗi khi Tết đến Xuân về. Thấy “7 Nụ Cười Xuân” như "thấy" được cả không khí của những ngày giáp Tết đang cận kề.

Vẫn giữ nguyên dàn cast của mùa trước: Trường Giang , Ninh Dương Lan Ngọc , Thúy Ngân, Lâm Vỹ Dạ, Trương Thế Vinh và Tiến Luật. Mùa 5 sẽ có những điều thú vị gì? Liệu có hài hơn, vui hơn, lầy hơn, thú vị hơn, ý nghĩa hơn? Gặp lại nhau ở mùa mới, mỗi Nụ có một cảm xúc riêng biệt. Chia sẻ về việc chương trình phát sóng đến mùa thứ 5, Trương Thế Vinh cho biết: “Vì các Nụ yêu thương nhau và lan tỏa sự yêu thương này đến khán giả, mọi người cảm nhận được và cũng yêu thương nhau, đó là lý do chương trình tồn tại”.

Đối với “ông chú” Tiến Luật thì điểm mấu chốt để chương trình luôn mang tiếng cười đến cho khán giả chính là: “Từ các bạn nữ của “7 Nụ Cười Xuân” vì các Nụ nữ rất vui vẻ, nhiệt tình, cởi mở, thoải mái dù là chơi trò chơi vận động”. Trường Giang cũng đồng quan điểm đó, anh đặc biệt cảm nhận được sự cởi mở, thoải mái, tự nhiên, chịu lầy lội của Ninh Dương Lan Ngọc dù xuất phát điểm của Ngọc không phải là diễn viên hài. Nhận được lời khen “có cánh” từ Trường Giang và Tiến Luật, Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, giảm bớt sự bung xõa lại, “lúc đầu em đến với chương trình là vì chị Dạ và anh Giang là hai người mà em thân thiết nhất. Có sự trợ giúp của hai anh chị, em đã có được “hào quang rực rỡ” như hôm nay”. Màn cảm ơn “thật trân” của Lan Ngọc nhanh chóng bị Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ “bóc phốt” khi cho biết phải xem những hình ảnh hậu trường mới biết Nọc Nọc đối với mọi người thế nào.

Với Lâm Vỹ Dạ, khi được Trường Giang thẳng thắn đề cập đến việc mọi người hay đánh giá nhan sắc không đẹp bằng các Nụ nữ khác nhưng lại hài hước, lăn xả , nữ diễn viên cho biết: “Thật ra em thấy vui. Chắc chắn không đẹp bằng hai em gái nên lấy sự duyên dáng, lầy lội, “chơi gian” để bù lại cho nhan sắc”.

Ngoài sự tung hứng, “chặt chém” hài hước, đáng yêu của các Nụ quen thuộc. Mỗi tập “7 Nụ Cười Xuân” sẽ có một khách mời đặc biệt đến với chương trình. Mở màn mùa 5, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân “xông đất” chương trình. Quay trở lại lần hai, được tham gia ở tập đầu tiên, Khánh Vân có nhiều cảm xúc đặc biệt, nàng hậu không ngại ngần chia sẻ: “Em rất muốn được tham gia chương trình mỗi năm vì điều quan trọng là khi đến với chương trình, mỗi mùa Xuân về, em lại được nhận tiền lì xì từ các anh chị”. Sự thật thà và ngô nghê của Khánh Vân khiến cho các Nụ vừa ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Dù thân thiết với Lâm Vỹ Dạ và mong muốn được về đội “Hoa hậu Cầu Bình Lợi” nhưng kết quả bốc thăm đã giúp Khánh Vân chung đội với Thúy Ngân, ông chú Tiến Luật. Liệu rằng tổ hợp của chiều cao – nhan sắc - kinh nghiệm sẽ chiến thắng được chiều cao – nhan sắc - sự lươn lẹo của đội đối thủ Trương Thế Vinh – Ninh Dương Lan Ngọc - Lâm Vỹ Dạ? Những trò chơi lầy lội và thử thách khó nhằn nào sẽ đến với dàn cast trong tập đầu tiên của mùa mới này? Cùng đón xem tập 1 sẽ phát sóng vào lúc 21g00 tối thứ 2 ngày 22/11 trên kênh HTV7 và đừng quên “cày view” cho “7 Nụ Cười Xuân” trên kênh YouTube Dong Tay Promotion.

Ảnh: BTC