Ninh Dương Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, gửi lời cảm ơn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ

Tin tức giải trí 22/11/2021 12:18

“7 Nụ Cười Xuân” vẫn có sức hút lớn, mùa 5 lên sóng hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.

Qua 5 mùa, ”7 Nụ Cười Xuân” không chỉ là gameshow hài, giải trí, giúp khán giả thư giãn mà còn trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu mỗi khi Tết đến Xuân về. Thấy “7 Nụ Cười Xuân” như "thấy" được cả không khí của những ngày giáp Tết đang cận kề.  

Ninh Dương Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, gửi lời cảm ơn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 1

Vẫn giữ nguyên dàn cast của mùa trước: Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Lâm Vỹ Dạ, Trương Thế Vinh và Tiến Luật. Mùa 5 sẽ có những điều thú vị gì? Liệu có hài hơn, vui hơn, lầy hơn, thú vị hơn, ý nghĩa hơn? Gặp lại nhau ở mùa mới, mỗi Nụ có một cảm xúc riêng biệt. Chia sẻ về việc chương trình phát sóng đến mùa thứ 5, Trương Thế Vinh cho biết: “Vì các Nụ yêu thương nhau và lan tỏa sự yêu thương này đến khán giả, mọi người cảm nhận được và cũng yêu thương nhau, đó là lý do chương trình tồn tại”.  

Ninh Dương Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, gửi lời cảm ơn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 2

Đối với “ông chú” Tiến Luật thì điểm mấu chốt để chương trình luôn mang tiếng cười đến cho khán giả chính là: “Từ các bạn nữ của “7 Nụ Cười Xuân” vì các Nụ nữ rất vui vẻ, nhiệt tình, cởi mở, thoải mái dù là chơi trò chơi vận động”. Trường Giang cũng đồng quan điểm đó, anh đặc biệt cảm nhận được sự cởi mở, thoải mái, tự nhiên, chịu lầy lội của Ninh Dương Lan Ngọc dù xuất phát điểm của Ngọc không phải là diễn viên hài. Nhận được lời khen “có cánh” từ Trường Giang và Tiến Luật, Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, giảm bớt sự bung xõa lại, “lúc đầu em đến với chương trình là vì chị Dạ và anh Giang là hai người mà em thân thiết nhất. Có sự trợ giúp của hai anh chị, em đã có được “hào quang rực rỡ” như hôm nay”. Màn cảm ơn “thật trân” của Lan Ngọc nhanh chóng bị Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ “bóc phốt” khi cho biết phải xem những hình ảnh hậu trường mới biết Nọc Nọc đối với mọi người thế nào. 

Ninh Dương Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, gửi lời cảm ơn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 3

Với Lâm Vỹ Dạ, khi được Trường Giang thẳng thắn đề cập đến việc mọi người hay đánh giá nhan sắc không đẹp bằng các Nụ nữ khác nhưng lại hài hước, lăn xả , nữ diễn viên cho biết: “Thật ra em thấy vui. Chắc chắn không đẹp bằng hai em gái nên lấy sự duyên dáng, lầy lội, “chơi gian” để bù lại cho nhan sắc”. 

Ninh Dương Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, gửi lời cảm ơn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 4

Ngoài sự tung hứng, “chặt chém” hài hước, đáng yêu của các Nụ quen thuộc. Mỗi tập “7 Nụ Cười Xuân” sẽ có một khách mời đặc biệt đến với chương trình. Mở màn mùa 5, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân “xông đất” chương trình. Quay trở lại lần hai, được tham gia ở tập đầu tiên, Khánh Vân có nhiều cảm xúc đặc biệt, nàng hậu không ngại ngần chia sẻ: “Em rất muốn được tham gia chương trình mỗi năm vì điều quan trọng là khi đến với chương trình, mỗi mùa Xuân về, em lại được nhận tiền lì xì từ các anh chị”. Sự thật thà và ngô nghê của Khánh Vân khiến cho các Nụ vừa ngỡ ngàng, ngơ ngác. 

Ninh Dương Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, gửi lời cảm ơn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 5Ninh Dương Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, gửi lời cảm ơn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 6

Dù thân thiết với Lâm Vỹ Dạ và mong muốn được về đội “Hoa hậu Cầu Bình Lợi” nhưng kết quả bốc thăm đã giúp Khánh Vân chung đội với Thúy Ngân, ông chú Tiến Luật. Liệu rằng tổ hợp của chiều cao – nhan sắc - kinh nghiệm sẽ chiến thắng được chiều cao – nhan sắc - sự lươn lẹo của đội đối thủ Trương Thế Vinh – Ninh Dương Lan Ngọc - Lâm Vỹ Dạ? Những trò chơi lầy lội và thử thách khó nhằn nào sẽ đến với dàn cast trong tập đầu tiên của mùa mới này? Cùng đón xem tập 1 sẽ phát sóng vào lúc 21g00 tối thứ 2 ngày 22/11 trên kênh HTV7 và đừng quên “cày view” cho “7 Nụ Cười Xuân” trên kênh YouTube Dong Tay Promotion. 

Ninh Dương Lan Ngọc “hứa” sẽ nghiêm túc, gửi lời cảm ơn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 7

Ảnh: BTC

‘Cô Thắm’ Tường Vi chính thức đảm nhận vai trò MC của ‘Thách Sao Nấu Được’

‘Cô Thắm’ Tường Vi chính thức đảm nhận vai trò MC của ‘Thách Sao Nấu Được’

Đảm nhận vai trò MC trong gameshow “Thách Sao Nấu Được” chính là bước ngoặt đánh dấu Tường Vi lần đầu tiên thử thách “cầm trịch” một chương trình truyền hình.

Xem thêm
Từ khóa:   7 nụ cười xuân Ninh Dương Lan Ngọc Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 3 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43