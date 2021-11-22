Đức Phúc ngợi ca Mỹ Tâm vì là người duy nhất đấu tranh khi anh bị miệt thị

Chương trình Sức sống Việt Nam thuộc khuôn khổ Miss World Việt Nam quay trở lại với chủ đề Body Shaming và chào đón sự xuất hiện của các vị khách mời đặc biệt Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Hà , Đức Phúc và nàng host xinh đẹp Lona Kiều Loan. Mở đầu chương trình, Đức Phúc chia sẻ body shaming là từ gây cho nam ca sĩ nỗi ám ảnh nhiều nhất. Quay lại 3, 4 năm về trước khi anh bắt đầu xuất hiện trên chương trình truyền hình, khán giả đã phê phán về ngoại hình giọng ca “Hơn cả yêu”. Nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ và hoạt động nghệ thuật tích cực, Đức Phúc ngày càng được khán giả yêu mến và công nhận. Hiện, nam ca sĩ đã bình tâm hơn.

Khi nhận được hashtag Chê bai, Hoa hậu Đỗ Hà trải lòng về quá khứ khi mới đăng quang, cô đã bị cộng đồng mạng tấn công bằng những lời nói rất nặng nề. Thậm chí, mọi người còn vào trang cá nhân của nàng hậu bình luận khiếm nhã. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu do lịch trình bận rộn nên nàng hậu không suy nghĩ nhiều nhưng đến khi mọi việc đi xa hơn. Hoa hậu Việt Nam 2020 kể: “Có một ngày, antifan vào tấn công cả gia đình bằng những từ ngữ nhạy cảm. Mình buồn và tủi thân vì gia đình mình thấy được con gái mình đang gặp những câu chuyện không hay như vậy. Lúc đấy mình không hiểu vì sao mọi người lại tấn công một cô gái mới 19 tuổi đăng quang”. Chính những lời miệt thị đấy đã tiếp thêm cho nàng động lực cải thiện ngoại hình và nỗ lực hết mình nâng cao các kỹ năng cần thiết.

Bên cạnh đó, Đức Phúc cũng nói về sự Tác động khi ở vai trò của một nghệ sĩ: “Chúng ta là người của công chúng và chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lời nói đó”. Là nạn nhân của body shaming, Đức Phúc thấu hiểu những tổn thương mà những lời nói xấu xa đó ảnh hưởng. Ngoài ra, nam ca sĩ còn dẫn chứng tác hại của việc body shaming bằng thí nghiệm của hãng nội thất danh tiếng ở Thụy Điển trên 2 cái cây. Trong 30 ngày, cái cây bị “bắt nạt” bằng ngôn ngữ đã trở nên héo úa và cây còn lại nhận được lời có cánh thì ngày càng tươi tốt. Từ đó, nam ca sĩ mong rằng khán giả nên cẩn trọng trước khi đưa ra lời phán xét. Đặc biệt, hoa hậu Tiểu Vy cũng từng gánh chịu việc bị so sánh về vấn đề học vấn với các nàng hậu khác, đến thời điểm hiện tại Tiểu Vy đã chứng minh cho mọi người, mình có cố gắng và chấp nhận những lời chê bai để trở nên hoàn thiện.

Để vượt qua, Á hậu Kiều Loan luôn giữ “kim chỉ nam” là những gì đúng sẽ sửa, nếu không thì cho qua. Đó là cách nàng Á hậu tạo dựng cho mình nguồn năng lượng tích cực. Sau đó, người đẹp đã tìm đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện sắc vóc. Vì quyết định đó, Kiều Loan đã từng bị gia đình “cạch mặt”, chị chặn facebook và mẹ không liên lạc trong một khoảng thời gian vì sợ hỏi chuyện lại xót con. Đấy cũng chính là cách Đức Phúc vượt qua. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng hồi tưởng lại nhờ sự ủng hộ của Mỹ Tâm mà anh đã mạnh mẽ hơn. Đối với Đức Phúc, Mỹ Tâm là “người thầy” đã một mình đứng lên đấu tranh cho anh nên anh luôn trân quý mối quan hệ.

Ngoài ra, chương trình còn chào đón sự xuất hiện của các tân thí sinh tiềm năng tại Miss World Việt Nam 2021 là Nguyễn Thị Thu Thảo và Nguyễn Minh Hoàng Kim. Trước câu hỏi từ dàn khách mời, cả hai tân thí sinh đều có những phần trả lời khéo léo. Cùng chờ đợi phần thể hiện tài năng của 2 gương mặt xinh đẹp tại Miss World Việt Nam 2021!

Ảnh: BTC