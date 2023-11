Lan Ngọc vạ miệng gọi tên người đàn ông bí ẩn, Trường Giang - Tiến Luật tra hỏi danh tính

Hoa hậu Khánh Vân là khách mời mở đầu mùa mới nhưng không may mắn như lần tham gia trước, cô về đội ông chú Tiến Luật và “thần đồng gameshow” Thúy Ngân. Sở hữu chiều cao, nhan sắc và kinh nghiệm nhưng “thần may mắn không độ”. Ngay trò chơi đầu tiên mang tên “Đưa Đẩy” Thúy Ngân đã bị “lây xu cà na” khi ngã chỏng vó, “ăn bột” no nê vì sự hậu đậu, vụng về của đồng đội. Tiến Luật cũng không thoát khỏi tình cảnh éo le khi nhờ hai em gái chung đội mà hết ngã khỏi đường ray đến lăn vào thau bột.