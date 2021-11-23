Lan Ngọc vạ miệng gọi tên người đàn ông bí ẩn, Trường Giang - Tiến Luật tra hỏi danh tính

Hoa hậu Khánh Vân là khách mời mở đầu mùa mới nhưng không may mắn như lần tham gia trước, cô về đội ông chú Tiến Luật và “thần đồng gameshow” Thúy Ngân. Sở hữu chiều cao, nhan sắc và kinh nghiệm nhưng “thần may mắn không độ”. Ngay trò chơi đầu tiên mang tên “Đưa Đẩy” Thúy Ngân đã bị “lây xu cà na” khi ngã chỏng vó, “ăn bột” no nê vì sự hậu đậu, vụng về của đồng đội. Tiến Luật cũng không thoát khỏi tình cảnh éo le khi nhờ hai em gái chung đội mà hết ngã khỏi đường ray đến lăn vào thau bột.

Vừa có sức mạnh từ Trương Thế Vinh, vừa có sự lươn lẹo, mưu lược từ Lâm Vỹ Dạ , Lan Ngọc chắc mẩm nắm chắc ưu thế giành chiến thắng so với đội đối thủ oan gia ông chú. Nhưng xui rủi thì đâu có chừa một ai, Nọc Nọc chỉ vạ miệng một lần gọi tên người đàn ông bí ẩn mà liên tục bị Trường Giang, Tiến Luật tra hỏi danh tính: “Anh Nghĩa là anh nào?”, “Ông Nghĩa nào mà giờ đang ngồi kế bên bà vợ , chắc bao nhiêu gia đình tan nát”.

Để chắc chắn chiến thắng cuối cùng, Lan Ngọc lại giở chiêu lươn lẹo, “chơi gian” với khách mời. Nhưng sự gian dối của Nọc Nọc nhanh chóng bị ông chú oan gia bắt bài. Sự cà khịa, đấu tố, chặt chém nhau của cặp đôi Lan Ngọc - Tiến Luật mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Chung đội với Thúy Ngân và Khánh Vân, ông chú Tiến Luật được kỳ vọng là nhân tố gánh team trong trò chơi trí tuệ, đòi hỏi kiến thức khoa học, xã hội. Thế nhưng, câu hỏi đơn thuần về bài hát thiếu nhi quốc dân “Con Cò Be Bé”, cả đội đã đưa ra đáp án sai và ngã nhào trong thử thách “Ngã Vào Hư Vô”. Thúy Ngân chính là người cần đưa ra đáp án đúng ở câu hỏi tiếp theo để cứu đồng đội, nhưng sự ngô nghê của hoa hậu Cai Lậy trong câu hỏi về thú mỏ vịt đẻ con hay đẻ trứng đã khiến cho cả dàn cast rối não, bất lực và hoang mang. Sự hài hước, vui nhộn và lầy lội của các Nụ mang đến cho khán giả những trận cười không ngừng nghỉ.

“7 Nụ Cười Xuân” phát sóng vào lúc 21g00 tối thứ hai hàng tuần trên HTV7 và xem lại trên kênh YouTube Dong Tay Promotion. Đón xem tập 2 và ủng hộ chương trình vào ngày 29/11 nhé!

Ảnh: BTC