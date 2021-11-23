Quang Trung, Hải Triều đọ tài bếp núc ở sân chơi ‘Thách Sao Nấu Được’

Tin tức giải trí 23/11/2021 12:51

Tập đầu tiên mở màn cho “Thách Sao Nấu Được” là bộ đôi diễn viên trẻ Hải Triều và Quang Trung. Cả hai sẽ cùng đọ tài nấu ăn ngay trên căn bếp của chương trình.

Tuần này, gameshow mới về ẩm thực “Thách Sao Nấu Được” sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên. Chương trình là nơi để các nghệ sĩ nổi tiếng trải nghiệm cảm giác nấu nướng dưới sự hướng dẫn của đầu bếp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản khi các khách mời phải nấu những món ăn cực khó theo tiêu chuẩn 5 sao chỉ với vài phút nhớ toàn bộ công thức.

Quang Trung, Hải Triều đọ tài bếp núc ở sân chơi ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 1

Sân khấu mở màn đầu tiên cho “Thách Sao Nấu Được” là đôi bạn thân Quang TrungHải Triều. Và thử thách mà bộ đôi diễn viên phải chinh phục là món Gà hầm cay, một món ăn truyền thống của người Hàn Quốc. Trước khi bắt tay vào bếp, Quang Trung và Hải Triều sẽ phải đối đầu nhau ở các thử thách mà MC Tường Vi đưa ra. Người chiến thắng ở mỗi trò chơi sẽ có 30 giây để xem video hướng dẫn. Như vậy, ai thắng nhiều hơn sẽ có lợi thế to lớn ở phần thi nấu ăn.

Quang Trung, Hải Triều đọ tài bếp núc ở sân chơi ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 2Quang Trung, Hải Triều đọ tài bếp núc ở sân chơi ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 3

Trước khi hai nghệ sĩ trổ tài bếp núc trước quý khán giả, chắc hẳn không ít người xem thắc mắc cũng như tò mò trước trình độ nấu ăn của 2 anh chàng này. Trong chương trình Ờ Nhà Vui Mà đã phát sóng trước đó, Quang Trung từng tiết lộ thú vui khi ở nhà mùa dịch chính là vào bếp. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi anh chàng hay xuống bếp nấu món ăn đơn giản cũng như tập tành thử vài món ăn mới. Qua đó, người hâm mộ của Quang Trung chắc hẳn sẽ nắm rõ về tay nghề nấu anh của nam diễn viên, liệu rằng trình nấu ăn ngày ấy đến nay của anh chàng đã có sự tiến bộ? Về phần Hải Triều, anh từng xuống bếp hay chưa và khả năng nấu nướng như thế nào thì vẫn còn là một ẩn số.

Quang Trung, Hải Triều đọ tài bếp núc ở sân chơi ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 4Quang Trung, Hải Triều đọ tài bếp núc ở sân chơi ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 5

Đón xem tập đầu tiên của “Thách Sao Nấu Được” sẽ được phát sóng vào lúc 20g35 tối thứ Tư, từ ngày 24/11/2021 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC

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