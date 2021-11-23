Chiếm đỉnh Top 1 YouTube Trending, ‘Rap Việt – Mùa 2’ khiến fan nguyện cày view đến tập cuối

Tin tức giải trí 23/11/2021 12:34

Chưa kịp hết “ngất ngây” vị độ cuốn của Tập 6 “Rap Việt – Mùa 2” thì chương trình lại khiến fan phải xuýt xoa trầm trồ vì đã có mặt ở vị trí số 1 trên Top Trending Youtube với tốc độ thần tốc.

Với tình cảm và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các fan Tập 6 “Rap Việt – Mùa 2” đã vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” để nắm giữ vị trí Top 1 Youtube Trending sau hơn 9h công chiếu (thông tin được ghi nhận từ mốc 20h30 ngày 21/11). Hiện tại trên YouTube, Tập 6 đã thu hút hơn 2.4 triệu lượt xem, với 3.500 bình luận và 45.000 lượt like (số liệu được tính đến 13h ngày 22/11). Với thành tích ấn tượng của chương trình, nhiều fan đã hào hứng để lại comment ngay bên dưới Tập 6: “Rap Việt là chương trình mà tôi muốn cày đến tập cuối cùng” hayHay quá Rap Việt ơi! Năm nay nhiều màu sắc đa dạng, thí sinh trẻ trung năng lượng hiện đại. Coi trailer tập sau mà mong nhanh đến Chủ Nhật tuần sau quá!”.

Chiếm đỉnh Top 1 YouTube Trending, ‘Rap Việt – Mùa 2’ khiến fan nguyện cày view đến tập cuối - Ảnh 1

Và như vậy vòng Chinh Phục của “Rap Việt – Mùa 2” đã chính thức khép lại sau 6 tập, đội hình các team đã được “chốt đơn” như sau: Team HLV Binz có 10 thành viên với Cà Nâu, D.KID, Pjpo, Pretty XIX, Sol7, V#, IM Possible, Obito, $A Milo và Kellie; Team HLV Karik chạm mốc 9 thí sinh gồm Mai Âm Nhạc, Seachains, 2Can, Shanhao, Xám, Coldzy, Killic, Sidie và Freaky; HLV Rhymastic thì đang sở hữu 9 thí sinh đầy nội lực gồm: 16 BRT, Mai Ngô, Vsoul, B-Wine, T.C, RAF, Lil’ Wuyn, Dlow, TDO Kwan. Và cuối cùng, HLV Wowy cũng đã tăng tốc nâng số thí sinh mình có được lên 10 chiến binh gồm: Night T, Blacka, Free, J Jade, T.B.O, Arthur, Lập Nguyên, Phaos, Hoàng Anh và 6a6y 9ang.

Chiếm đỉnh Top 1 YouTube Trending, ‘Rap Việt – Mùa 2’ khiến fan nguyện cày view đến tập cuối - Ảnh 2

4 HLV cùng các thành viên trong team sẽ tiếp tục hành trình đầy kịch tính và cam go tại vòng Đối Đầu. 38 thí sinh tài năng đến từ 4 team sẽ phải đối mặt trực tiếp với nhau tại sàn đấu rực lửa Rap Việt để tìm ra người đại diện tiếp bước vòng Bứt Phá. Ở vòng Đối Đầu, các HLV sẽ chia thành viên trong đội thành các cặp để đối đầu trong một tiết mục với chủ đề đã được HLV chọn sẵn. 2 Giám khảo LK và JustaTee sẽ là người đưa ra quyết định ai là người chiến thắng và được quyền đi tiếp. Trong trường hợp 2 Giám khảo không đồng thuận trong kết quả, khi đó quyền quyết định sẽ thuộc về HLV. Cuối chương trình, các thí sinh không giành chiến thắng sẽ cùng thi đấu một lần nữa trong Trận Giải Cứu. Theo đó, thí sinh sẽ chọn cho mình 1 trong 2 đoạn beat với 8 khuông nhạc (8Bar) và trình diễn ngay lập tức trong cùng một chủ đề mà HLV đưa ra. HLV sẽ chọn người chiến thắng để đi tiếp vòng Bứt Phá.

Chiếm đỉnh Top 1 YouTube Trending, ‘Rap Việt – Mùa 2’ khiến fan nguyện cày view đến tập cuối - Ảnh 3

Kết thúc vòng Đối Đầu, mỗi HLV sẽ tiếp tục chặng đua tại Rap Việt với 6 thành viên: 5 thành viên trong đội hình gốc và 1 thành viên được cứu từ đội khác bằng Nón Vàng. Tại vòng Đối Đầu, mỗi HLV sẽ sở hữu 1 chiếc Nón Vàng. Với những thí sinh không được Giám khảo lựa chọn, HLV của 3 đội còn lại có quyền tung Nón Vàng cứu thí sinh đó về đội của mình để đi tiếp vòng trong. Các HLV không sử dụng Nón Vàng để cứu thành viên trong đội của mình. Nếu trên sân khấu có nhiều hơn một chiếc Nón Vàng, quyền lựa chọn HLV sẽ thuộc về thí sinh và dĩ nhiên quyền Nón Vàng sẽ mất hiệu lực khi được sử dụng thành công.

Chiếm đỉnh Top 1 YouTube Trending, ‘Rap Việt – Mùa 2’ khiến fan nguyện cày view đến tập cuối - Ảnh 4

“Rap Việt – Mùa 2do VieON & Vie Channel đồng sản xuất sẽ chính thức bước tiếp vào vòng Đối Đầu từ Tập 7 sẽ được lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 27/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC

TyhD không phục chiến thắng của H’Hen Niê, ‘liên minh chị - em’ liệu có tương tàn?

TyhD không phục chiến thắng của H’Hen Niê, ‘liên minh chị - em’ liệu có tương tàn?

Liệu trong những thử thách tiếp theo, ‘liên minh’ H’Hen Niê - TyhD có còn bền chặt như cái bắt tay những ngày đầu của The Next Face Vietnam?

Xem thêm
Từ khóa:   rap việt mùa 2 top 1 trending Youtube Rap Việt

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 1 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43