Chiếm đỉnh Top 1 YouTube Trending, ‘Rap Việt – Mùa 2’ khiến fan nguyện cày view đến tập cuối

Với tình cảm và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các fan Tập 6 “ Rap Việt – Mùa 2 ” đã vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” để nắm giữ vị trí Top 1 Youtube Trending sau hơn 9h công chiếu (thông tin được ghi nhận từ mốc 20h30 ngày 21/11). Hiện tại trên YouTube, Tập 6 đã thu hút hơn 2.4 triệu lượt xem, với 3.500 bình luận và 45.000 lượt like (số liệu được tính đến 13h ngày 22/11). Với thành tích ấn tượng của chương trình, nhiều fan đã hào hứng để lại comment ngay bên dưới Tập 6: “Rap Việt là chương trình mà tôi muốn cày đến tập cuối cùng” hay “Hay quá Rap Việt ơi! Năm nay nhiều màu sắc đa dạng, thí sinh trẻ trung năng lượng hiện đại. Coi trailer tập sau mà mong nhanh đến Chủ Nhật tuần sau quá!”.

Và như vậy vòng Chinh Phục của “Rap Việt – Mùa 2” đã chính thức khép lại sau 6 tập, đội hình các team đã được “chốt đơn” như sau: Team HLV Binz có 10 thành viên với Cà Nâu, D.KID, Pjpo, Pretty XIX, Sol7, V#, IM Possible, Obito, $A Milo và Kellie; Team HLV Karik chạm mốc 9 thí sinh gồm Mai Âm Nhạc, Seachains, 2Can, Shanhao, Xám, Coldzy, Killic, Sidie và Freaky; HLV Rhymastic thì đang sở hữu 9 thí sinh đầy nội lực gồm: 16 BRT, Mai Ngô, Vsoul, B-Wine, T.C, RAF, Lil’ Wuyn, Dlow, TDO Kwan. Và cuối cùng, HLV Wowy cũng đã tăng tốc nâng số thí sinh mình có được lên 10 chiến binh gồm: Night T, Blacka, Free, J Jade, T.B.O, Arthur, Lập Nguyên, Phaos, Hoàng Anh và 6a6y 9ang.

4 HLV cùng các thành viên trong team sẽ tiếp tục hành trình đầy kịch tính và cam go tại vòng Đối Đầu. 38 thí sinh tài năng đến từ 4 team sẽ phải đối mặt trực tiếp với nhau tại sàn đấu rực lửa Rap Việt để tìm ra người đại diện tiếp bước vòng Bứt Phá. Ở vòng Đối Đầu, các HLV sẽ chia thành viên trong đội thành các cặp để đối đầu trong một tiết mục với chủ đề đã được HLV chọn sẵn. 2 Giám khảo LK và JustaTee sẽ là người đưa ra quyết định ai là người chiến thắng và được quyền đi tiếp. Trong trường hợp 2 Giám khảo không đồng thuận trong kết quả, khi đó quyền quyết định sẽ thuộc về HLV. Cuối chương trình, các thí sinh không giành chiến thắng sẽ cùng thi đấu một lần nữa trong Trận Giải Cứu. Theo đó, thí sinh sẽ chọn cho mình 1 trong 2 đoạn beat với 8 khuông nhạc (8Bar) và trình diễn ngay lập tức trong cùng một chủ đề mà HLV đưa ra. HLV sẽ chọn người chiến thắng để đi tiếp vòng Bứt Phá.

Kết thúc vòng Đối Đầu, mỗi HLV sẽ tiếp tục chặng đua tại Rap Việt với 6 thành viên: 5 thành viên trong đội hình gốc và 1 thành viên được cứu từ đội khác bằng Nón Vàng. Tại vòng Đối Đầu, mỗi HLV sẽ sở hữu 1 chiếc Nón Vàng. Với những thí sinh không được Giám khảo lựa chọn, HLV của 3 đội còn lại có quyền tung Nón Vàng cứu thí sinh đó về đội của mình để đi tiếp vòng trong. Các HLV không sử dụng Nón Vàng để cứu thành viên trong đội của mình. Nếu trên sân khấu có nhiều hơn một chiếc Nón Vàng, quyền lựa chọn HLV sẽ thuộc về thí sinh và dĩ nhiên quyền Nón Vàng sẽ mất hiệu lực khi được sử dụng thành công.

“Rap Việt – Mùa 2” do VieON & Vie Channel đồng sản xuất sẽ chính thức bước tiếp vào vòng Đối Đầu từ Tập 7 sẽ được lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 27/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC