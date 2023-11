Mặc dù bất ngờ và có chút e ngại với thử thách không thuộc sở trường của mình nhưng Mentor Lương Thùy Linh đã nhanh chóng làm chủ được bài nhảy “khó nhằn" của biên đạo Quang Đăng. Tuy là đội phải thi đầu tiên, nhưng vị Mentor sinh năm 2000 đã thể hiện khả năng lãnh đạo điềm tĩnh, khéo léo với những hướng dẫn súc tích, đúng trọng tâm. Điều này khiến các thí sinh của team dễ dàng nắm bắt vấn đề và phát huy hết được tài năng của mình hơn.

Tại phần công chiếu đánh giá, sản phẩm viral clip của team Mentor Lương Thuỳ Linh đã thể hiện được tinh thần trẻ trung năng động và nhiệt huyết của thế hệ GenZ - thế hệ đang thống lĩnh mạng xã hội hiện nay. Đây cũng chính là “chất riêng" khiến khán giả ấn tượng về team so với 2 team còn lại. Trong thử thách này, thí sinh Phạm Phan Y Hạ đã có sự bứt phá “không hề nhẹ" và bắt đầu quen với công việc người mẫu. Cùng với đó, “con át chủ bài" H VI Ktla luôn nỗ lực, tự tin thể hiện tài năng của mình, còn Thanh Trúc và Lâm Duy vẫn chưa dám bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình.

Thế nhưng, đề bài chương trình đưa ra không chỉ giới thiệu các thành viên trong team mà còn phải quảng bá thương hiệu “The Next Face Vietnam”. Xét về yêu cầu này, giám khảo Quang Đăng cho rằng phần thi của team Mentor Lương Thuỳ Linh đang lạc đề và chưa có sự gắn kết rõ ràng. Mentor TyhD Thuỳ Dương cũng nhanh chóng nhìn ra và tán thành ý kiến của giám khảo khách mời. Chính vì vậy, mặc dù đưa được tinh thần GenZ vào trong clip, nhưng vì có chút lạc đề nên về tổng thể, clip của team Mentor Lương Thuỳ Linh đã chưa giành được chiến thắng trong thử thách đầu tiên và phải tạm biệt “gà cưng" Lâm Duy trong tiếc nuối.

Cuộc đua “The Next Face Vietnam” đang bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng với hàng loạt thử thách khó lường. Giờ đây không chỉ là cuộc so tài giữa các thí sinh mà còn là “cuộc chiến" cam go của bộ ba Mentor nhằm bảo toàn lực lượng cho team của mình. Liệu trong tập tiếp theo, cuộc đua này có xuất hiện cú lội ngược dòng của team Mentor TyhD và Mentor Lương Thuỳ Linh? hay Mentor H'Hen Niê lại tiếp tục may mắn nắm trong tay “quyền sát"? Tất cả sẽ được bật mí trong tập 4 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 28/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC