Tinh thần Genz tiếp tục được Hoa hậu Lương Thùy Linh phát huy tối đa trong thử thách của ‘The Next Face Vietnam’

Tin tức giải trí 24/11/2021 13:26

Nếu ở tập trước, Mentor H'Hen Niê và Mentor TyhD dường như còn nghi ngờ về khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm chuyên môn của Mentor Lương Thuỳ Linh khi cô liên tục “xài chiêu” tung ekip hỗ trợ hùng hậu để “dụ" thí sinh về team của mình, thì đến với thử thách loại đầu tiên trong tập 3 của “The Next Face Vietnam”, nàng hậu GenZ đã chứng minh rằng không có gì có thể làm khó được mình.

Trong vai trò của một Producer (Nhà sản xuất) để hướng dẫn các thí sinh đội mình trong thử thách quay viral clip của “The Next Face Vietnam”, mặc dù không phải là đội dành chiến thắng trong tập 3, nhưng có thể thấy nàng hậu GenZ đã thể hiện khả năng chỉ đạo khá chuyên nghiệp, “xử gọn” thử thách không chút e ngại. Sản phẩm viral clip của team Lương Thùy Linh ghi điểm trong lòng khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tinh thần trẻ trung năng động của GenZ. Đây cũng chính là sự khác biệt lớn nhất của team nàng hậu so với 2 team còn lại.

Tinh thần Genz tiếp tục được Hoa hậu Lương Thùy Linh phát huy tối đa trong thử thách của ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 1

Nếu ở tập trước, Mentor H'Hen Niê và Mentor TyhD dường như còn nghi ngờ về khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm chuyên môn của Mentor Lương Thuỳ Linh khi cô liên tục “xài chiêu” tung ekip hỗ trợ hùng hậu để “dụ" thí sinh về team của mình, thì đến với thử thách loại đầu tiên trong tập 3 của “The Next Face Vietnam”, nàng hậu GenZ đã chứng minh rằng không có gì có thể làm khó được mình. Cụ thể, giám khảo khách mời - Biên đạo Quang Đăng xuất hiện mang theo đề bài thực hiện viral clip giới thiệu về các thành viên trong team một cách ấn tượng nhất. Thử thách càng khó hơn khi buộc 3 vị Mentor phải vào vị trí Producer và mỗi đội thi chỉ có 90 phút để tập luyện và ghi hình cho clip của mình. Đây không chỉ là cuộc đấu giữa các thí sinh mà còn là thách thức với cả 3 vị Mentor khi chưa ai từng đảm nhiệm công việc của 1 Producer.

Tinh thần Genz tiếp tục được Hoa hậu Lương Thùy Linh phát huy tối đa trong thử thách của ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 2

Mặc dù bất ngờ và có chút e ngại với thử thách không thuộc sở trường của mình nhưng Mentor Lương Thùy Linh đã nhanh chóng làm chủ được bài nhảy “khó nhằn" của biên đạo Quang Đăng. Tuy là đội phải thi đầu tiên, nhưng vị Mentor sinh năm 2000 đã thể hiện khả năng lãnh đạo điềm tĩnh, khéo léo với những hướng dẫn súc tích, đúng trọng tâm. Điều này khiến các thí sinh của team dễ dàng nắm bắt vấn đề và phát huy hết được tài năng của mình hơn.

Tinh thần Genz tiếp tục được Hoa hậu Lương Thùy Linh phát huy tối đa trong thử thách của ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 3

Tại phần công chiếu đánh giá, sản phẩm viral clip của team Mentor Lương Thuỳ Linh đã thể hiện được tinh thần trẻ trung năng động và nhiệt huyết của thế hệ GenZ - thế hệ đang thống lĩnh mạng xã hội hiện nay. Đây cũng chính là “chất riêng" khiến khán giả ấn tượng về team so với 2 team còn lại. Trong thử thách này, thí sinh Phạm Phan Y Hạ đã có sự bứt phá “không hề nhẹ" và bắt đầu quen với công việc người mẫu. Cùng với đó, “con át chủ bài" H VI Ktla luôn nỗ lực, tự tin thể hiện tài năng của mình, còn Thanh Trúc và Lâm Duy vẫn chưa dám bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình.

Tinh thần Genz tiếp tục được Hoa hậu Lương Thùy Linh phát huy tối đa trong thử thách của ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 4

Thế nhưng, đề bài chương trình đưa ra không chỉ giới thiệu các thành viên trong team mà còn phải quảng bá thương hiệu “The Next Face Vietnam”. Xét về yêu cầu này, giám khảo Quang Đăng cho rằng phần thi của team Mentor Lương Thuỳ Linh đang lạc đề và chưa có sự gắn kết rõ ràng. Mentor TyhD Thuỳ Dương cũng nhanh chóng nhìn ra và tán thành ý kiến của giám khảo khách mời. Chính vì vậy, mặc dù đưa được tinh thần GenZ vào trong clip, nhưng vì có chút lạc đề nên về tổng thể, clip của team Mentor Lương Thuỳ Linh đã chưa giành được chiến thắng trong thử thách đầu tiên và phải tạm biệt “gà cưng" Lâm Duy trong tiếc nuối.

 

Tinh thần Genz tiếp tục được Hoa hậu Lương Thùy Linh phát huy tối đa trong thử thách của ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 5Tinh thần Genz tiếp tục được Hoa hậu Lương Thùy Linh phát huy tối đa trong thử thách của ‘The Next Face Vietnam’ - Ảnh 6

Cuộc đua “The Next Face Vietnam” đang bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng với hàng loạt thử thách khó lường. Giờ đây không chỉ là cuộc so tài giữa các thí sinh mà còn là “cuộc chiến" cam go của bộ ba Mentor nhằm bảo toàn lực lượng cho team của mình. Liệu trong tập tiếp theo, cuộc đua này có xuất hiện cú lội ngược dòng của team Mentor TyhD và Mentor Lương Thuỳ Linh? hay Mentor H'Hen Niê lại tiếp tục may mắn nắm trong tay “quyền sát"? Tất cả sẽ được bật mí trong tập 4 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 28/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Lương Thùy Linh The Next face Vietnam 2021 Team Lương Thùy Linh

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