Bị ‘hành hạ’ đủ đường, Nam Em vẫn muốn chung đội Lê Dương Bảo Lâm

Tin tức giải trí 24/11/2021 22:46

Lê Dương Bảo Lâm và Nam Em luôn có khả năng tạo ra những tràng cười nghiêng ngả khi kết hợp với nhau.

Là cặp đôi “oan gia” của “Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi” , Lê Dương Bảo Lâm và Nam Em luôn có khả năng tạo ra những tràng cười nghiêng ngả. Trên sân khấu, cứ mỗi lần Nam Em quên thoại sẽ nhận ngay “cơn thịnh nộ” của Lê Dương Bảo Lâm. Nếu như đội Việt Hương tạo ra hàng loạt tình tiết duyên dáng, thì khoảnh khắc quên thoại lại là điểm nhấn của Nam Em và Lê Dương Bảo Lâm. Cách phối hợp tự “dìm hàng” đồng đội nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. 

Bị ‘hành hạ’ đủ đường, Nam Em vẫn muốn chung đội Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh 1Bị ‘hành hạ’ đủ đường, Nam Em vẫn muốn chung đội Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh 2Bị ‘hành hạ’ đủ đường, Nam Em vẫn muốn chung đội Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh 3

Trong một phỏng vấn hậu trường, Lê Dương Bảo Lâm từng dành lời khen ngợi cho nét duyên ngầm của Nam Em. Anh cũng cho biết những lần “nổi quạu” trên sân khấu cũng là cố tình để tạo ra tiếng cười. Nam Em cũng cho biết đàn anh rất quan tâm đến mình trong những giờ nghỉ ngơi, thậm chí còn nhường ghế cho hoa khôi ngủ. Dù liên tục bị đàn anh lấn át trong các vở kịch của “Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi” , trong tập 9 thêm lần nữa Nam Em vẫn tình nguyện được diễn chung với Lê Dương Bảo Lâm. Cả hai hứa hẹn tiếp tục tạo ra nhiều tiếng cười ở tập phát sóng này.

Bị ‘hành hạ’ đủ đường, Nam Em vẫn muốn chung đội Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh 4

Tập 9 “Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi” phát sóng lúc 20h30 thứ năm 25/11 trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group. 

Ảnh: BTC

Tinh thần Genz tiếp tục được Hoa hậu Lương Thùy Linh phát huy tối đa trong thử thách của ‘The Next Face Vietnam’

Tinh thần Genz tiếp tục được Hoa hậu Lương Thùy Linh phát huy tối đa trong thử thách của ‘The Next Face Vietnam’

Nếu ở tập trước, Mentor H'Hen Niê và Mentor TyhD dường như còn nghi ngờ về khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm chuyên môn của Mentor Lương Thuỳ Linh khi cô liên tục “xài chiêu” tung ekip hỗ trợ hùng hậu để “dụ" thí sinh về team của mình, thì đến với thử thách loại đầu tiên trong tập 3 của “The Next Face Vietnam”, nàng hậu GenZ đã chứng minh rằng không có gì có thể làm khó được mình.

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