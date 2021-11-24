Wowy quyết thương thí sinh cho roi cho vọt, team Karik đi chơi vui vẻ mới làm bài được

Tin tức giải trí 24/11/2021 22:57

Chỉ còn vài ngày nữa thì vòng Đối Đầu cực gay cấn của “Rap Việt – Mùa 2” sẽ chính thức khai hỏa, với sự táo bạo trong quyết định của 4 HLV hứa hẹn sẽ mang đến những màn xếp đội thi đấu đầy bùng nổ.

Ngay sau khi hoàn thành “chốt đơn” đội hình team, cả 4 HLV đã nhanh chóng bắt tay vào công việc chuẩn bị cho vòng Đối Đầu. Bên cạnh niềm háo hức cho chặng đường mới tại Rap Việt – Mùa 2, các thí sinh lẫn 4 HLV phải đối mặt với áp lực và những thách thức to lớn tại vòng này. Đưa ra đánh giá chung về cục diện của các team tại vòng Đối Đầu, giám khảo LK đặt niềm tin với quyết định của các HLV sẽ mang lại tính hấp dẫn cao cho chương trình, anh nói: “Cục diện còn phải phụ thuộc vào cách xếp đội hình thi đấu của các HLV. LK nghĩ với khả năng chuyên môn của các HLV thì những cặp đấu ở vòng 2 này sẽ là những cặp đấu có tính cạnh tranh triệt để nhất”. Chia sẻ về thách thức mà vòng này đặt ra cho các “quái vật” mà mỗi HLV đang sở hữu, giám khảo JustaTee thể hiện quan điểm: “Như mọi người đã thấy, năm ngoái xem Rap Việt thì có những thứ gọi là rất bất ngờ xảy ra ở vòng này. Những quái vật khi vào các vòng trong này thì họ phải khiến cho mình đa năng hơn, làm được nhiều thứ hơn nữa..”

Wowy quyết thương thí sinh cho roi cho vọt, team Karik đi chơi vui vẻ mới làm bài được - Ảnh 1Wowy quyết thương thí sinh cho roi cho vọt, team Karik đi chơi vui vẻ mới làm bài được - Ảnh 2

Nếu như các thí sinh phải đối mặt với áp lực bước ra khỏi vùng an toàn của bạn thân để có thể tỏa sáng tại phần thi tài sắp tới, thì các HLV phải “đau đầu” với việc cân đo đong đếm nước đi cho vòng Đối Đầu. Việc đưa ra những chiến thuật phù hợp và cao tay của các HLV sẽ mang tính chất quyết định đến cục diện của cuộc chơi. Chia sẻ cảm xúc của mình trước vòng đấu, HLV Binz cho biết: “Binz rất hồi hộp và cũng rất tự tin. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng mà thật là như vậy. Binz nghĩ lần này đội mình đã làm rất tốt để mang đến những bài hát chất lượng nhất lên sân khấu cho khán giả Rap Việt cũng như các như các HLV, BGK...”. Về phần mình, HLV Rhymastic tràn đầy nhiệt huyết với vai trò mới tại Mùa 2, anh cho biết: “Rhymastic tham gia vai trò HLV năm nay không phải là định hình các bạn theo 1 hướng nhất định mà giống như 1 người đồng hành giúp các bạn vững tay chèo để đến được đích…”.

Wowy quyết thương thí sinh cho roi cho vọt, team Karik đi chơi vui vẻ mới làm bài được - Ảnh 3

Với các quyết định liều lĩnh tại vòng Đối Đầu mùa 1 của Karik càng khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào nam HLV tại vòng này mùa 2. Tuy nhiên chưa vội “lật bài”, nam HLV chỉ hé lộ về những hoạt động của team trước vòng Đối Đầu rằng: “Đi chơi thôi ạ! Tiêu chí của team Karik là đi chơi vui vẻ thoải mái rồi v nhà mới làm bài được”. Anh cũng cho biết thêm: “Thật ra vòng 1, mỗi người sẽ có 1 thế mạnh riêng và có những người có thế mạnh rất tiềm ẩn nhưng mà họ chưa biết khai thác. Cho nên điều bây giờ mình tự tin nhất có thể nói là có 2 người mình lo nhất ở Vòng 1 thì bây giờ họ đã khắc phục và đang làm rất tốt ở vòng này...”. Còn 2 nhân vật đó là ai thì nam HLV sẽ dần hé lộ trong thời gian tới.

Wowy quyết thương thí sinh cho roi cho vọt, team Karik đi chơi vui vẻ mới làm bài được - Ảnh 4

Người anh em của Karik cũng tỏ ra “nguy hiểm” không kém tại cuộc chơi sắp tới, ngoài chia sẻ rằng bản thân gặp khá nhiều khó khăn trong việc lựa chọn cặp đấu cho mùa 2 hơn mùa 1, nhưng khi được được hỏi về việc có nghiêm khắc hơn với các thí sinh tại Mùa 2 không?” thì nam HLV Wowy nửa thật nửa đùa trả lời rằng: “Đối với Wowy, Rap Việt là chương trình có thể nói là chắp cánh ước mơ cho các rapper tại Việt Nam và qua chương trình này các bạn cũng đã học hỏi được rất nhiều thứ. Wowy nghĩ khi các bạn vào đây thì chúng ta phải thương cho roi cho vọt ... cho đến khi các bạn thành tài và bước ra ngoài với 1 phong thái dõng dạc và nói tôi đã từng xuất thân từ team Wowy”.

Mọi thứ đã sẵn sàng chờ ngày khai hỏa vòng Đối Đầu. Ai sẽ đi tiếp? Ai sẽ phải dừng chân trong tiếc nuối? Tất cả sẽ được hé lộ trong các tập của vòng Đối Đầu. Rap Việt – Mùa 2 chính thức bước vào vòng Đối Đầu từ Tập 7 sẽ được lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 27/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Karik Wowwy rap việt mùa 2

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