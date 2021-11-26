Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp

Tin tức giải trí 26/11/2021 12:41

Với ngoại hình chuẩn mẫu và nét phong trần “chưa được mài dũa” qua bất kỳ cuộc thi và sàn runway nào, Đen Nguyễn của team TyhD hiện là thí sinh sáng giá nhất đội hình của “Hành tinh mẹ”.

Không khí của cuộc đua giành lấy ngôi vị cao nhất của “The Next Face Vietnam” 2021 đang dần nóng lên hơn bao giờ hết sau khi phát sóng tập 3, với hàng loạt những những tính tiết đầy bất ngờ và gây cấn đến từ các thử thách, cùng chiến thắng vẻ vang đầu tiên của team Mentor H'Hen Niê. Bên cạnh những chiến binh nổi bật như H'Vi Ktla, Stephen Nguyễn, Y Hạ,... anh chàng Đen Nguyễn cũng đã nhận được sự chú ý với khán giả khi sở hữu một ngoại hình nổi bật chuẩn “bad boy" cùng gương mặt đậm chất điện ảnh. Ngoài ra anh chàng còn gây ấn tượng khi bật mí rằng đã từng tham gia khá nhiều dự án phim và chuyên trị các vai phản diện. Mặc dù rơi vào top nguy hiểm trong tập 3 của “The Next Face Vietnam”, nhưng Đen Nguyễn tiếp tục được Mentor H’Hen Niê ‘đặt cược’ niềm tin, trao cho cơ hội đến với những thử thách tiếp theo của chương trình.

Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 1Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 2

Nguyễn Văn Đen - chàng trai sinh năm 1998 hiện là sinh viên ngành Diễn Viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Sở hữu chiều cao cực kỳ ấn tượng 1m89 cùng gương mặt điển trai chuẩn “Bad boy", đây có thể nói là một lợi thế giúp anh chàng có cơ hội nhận được rất nhiều vai diễn trong các bộ phim, đặc biệt là các vai phản diện. Với hơn 3000 lượt follow trên trang Facebook cá nhân, Đen Nguyễn thường xuyên chia sẻ và cập nhật những bộ ảnh thời trang của mình với thần thái cực kỳ cuốn hút và cool ngầu.

Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 3

Khi Đen Nguyễn xuất hiện tại buổi casting online của “The Next Face Vietnam” 2021, bên cạnh chiều cao, hình thể săn chắc cùng với gương mặt góc cạnh và đậm chất điện ảnh, chàng thí sinh còn gây chú ý với tính cách vô cùng hoạt bát, với những khoảnh khắc cực kỳ hài hước khi trổ tài rap một đoạn trong bài hát của Đen Vâu để nhằm gây ấn tượng với Hoa hậu H’Hen Niê. Cả Host Nam Trung và giám khảo H’Hen Niê đều cho rằng, với những lợi thế mà Đen Nguyễn đang sở hữu, anh chàng sẽ rất phù hợp với những shoot hình thời trang cao cấp. Đây cũng là điều giúp cho chàng thí sinh tiềm năng có cơ hội giành lấy tấm vé bước chân vào top 20 và gặp gỡ trực tiếp các vị Huấn luyện viên tại vòng Chọn đội (Pick team).

Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 4

Tại vòng 2 - Pick team, ngay từ những bước chân đầu tiên gặp các Mentor, Đen Nguyễn đã tạo được ấn tượng và Mentor TyhD Thuỳ Dương ngay lập tức giơ bảng, cho anh chàng một cơ hội được về với đội của mình. Sau đó, nữ Mentor còn không quên thả thính anh chàng bằng một câu nói khiến cả trường quay phải bật cười: “Gọi chị là đồ đểu vì mỗi lần gặp em thì chị đều đổ”. Sau màn thả thính siêu ấn tượng từ Mentor TyhD Thuỳ Dương, Đen Nguyễn đã chính thức trở thành một thành viên của team “Hành tinh mẹ", góp phần tạo nên đội hình mạnh cũng như đa dạng về màu sắc, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại “The Next Face Vietnam 2021".

Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 5Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 6

Đến với thử thách giải phóng hình thể trong tập 3, thông qua việc quay một viral clip với những động tác nhảy và chuyển động cơ thể, Đen Nguyễn đã có những thể hiện chưa thật sự nổi bật và khiến cho Host Nam Trung phải nhắc nhở về thái độ làm việc thiếu tập trung, khiến ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn đội. Điều này đã khiến cho Đen Nguyễn phải rơi vào top nguy hiểm, đứng trước màn loại trừ đầy kịch tính với Mentor H’Hen Niê. May mắn cho Đen Nguyễn khi H’Hen Niê tiếp tục trao cho anh chàng thêm một cơ hội.

Chắc chắn đây sẽ một nguồn động lực to lớn giúp cho anh chàng có thể cố gắng thật nhiều để chứng minh khả năng của mình trong những thử thách tiếp theo tại “The Next Face Vietnam” 2021. Liệu rằng Đen Nguyễn có tận dụng được những lợi thế vốn có của mình để bứt phá giúp cho team giành chiến thắng ở tập tiếp theo? Những thử thách nào sẽ chờ đón anh chàng phía trước? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 4 của “The Next Face Vietnam” , được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 28/11/202 qua Fanpage chính thức của Chương trình “The Next Face Vietnam” https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 7Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 8

Cùng ngắm nhìn loạt hình ảnh đậm chất retro Hồng Kông 1980 của hotboy Đen Nguyễn.

 Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 9Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 10Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 11Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 12Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 13Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 14Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 15Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 16Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 17Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 18Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 19Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 20Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 21Nét điển trai, đậm chất tài tử Hồng Kông của ‘bad boy’ Đen Nguyễn team TyhD, được H’Hen Niê lại ‘đặt cược’ niềm tin trao cho cơ hội đi tiếp - Ảnh 22

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Đen Nguyễn H'Hen Niê The Next face Vietnam 2021

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