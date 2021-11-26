'Động đất' 10 độ Rích-te: Bộ 3 Seachains – Coldzy – Mai Âm Nhạc được gọi tên liên tục, sẽ là trận đấu 3 nảy lửa mở màn vòng Đối Đầu ‘Rap Việt – Mùa 2’ ?

Kết thúc vòng Chinh Phục cực cam go, 38 gương mặt xuất sắc nhất đã lộ diện và được 4 HLV lựa chọn về 4 đội. Hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của “ Rap Việt – Mùa 2 ” tiếp tục chặn đường mới với Vòng Đối Đầu đầy cam go và gay cấn. Tại đây, các HLV và thí sinh không chỉ thể hiện tài năng mà còn mang đến những tiết mục cực kỳ hấp dẫn để cống hiến cho khán giả.

Kết thúc vòng Đối đầu , mỗi HLV sẽ tiếp tục chặng đua tại “Rap Việt – Mùa 2” với 6 thành viên: 5 thành viên trong đội hình gốc và 1 thành viên được cứu từ đội khác bằng Nón Vàng. Tại vòng Đối Đầu, mỗi HLV sẽ sở hữu 1 chiếc Nón Vàng. Với những thí sinh không được GK lựa chọn, HLV của 3 đội còn lại có quyền tung Nón Vàng cứu thí sinh đó về đội của mình để đi tiếp vòng trong. Các HLV không được sử dụng Nón Vàng để cứu thành viên trong đội của mình. Nếu trên sân khấu có nhiều hơn một chiếc Nón Vàng, quyền lựa chọn HLV sẽ thuộc về thí sinh và dĩ nhiên quyền Nón Vàng sẽ mất hiệu lực khi được sử dụng thành công.

Ở vòng Đối Đầu, các HLV sẽ chia thành viên thành các cặp đấu với 2 hoặc 3 thành viên để đối đầu trong một tiết mục với chủ đề đã được HLV chọn sẵn. 2 Giám khảo LK và JustaTee sẽ là người đưa ra quyết định ai là người chiến thắng và được quyền đi tiếp vòng sau. Trong trường hợp 2 GK không đồng thuận trong kết quả, quyền quyết định sẽ thuộc về HLV. Cuối chương trình, các thí sinh không giành chiến thắng sẽ cùng thi đấu một lần nữa trong Trận Giải Cứu (Vòng 8 Bar). Thí sinh sẽ chọn cho mình 1 trong 2 đoạn beat với 8 khuông nhạc (8Bar) và trình diễn ngay lập tức trong cùng một chủ đề mà HLV đưa ra. HLV sẽ chọn người chiến thắng để đi tiếp vòng Bứt Phá.

Team Karik với những chiến binh đầy tiềm năng là đội hình được đánh giá rất cao sẽ mở màn vòng Đối Đầu đầy kịch tính này. Dù hoàn thiện đội hình trễ nhất trong 4 HLV nhưng không vì thế mà các “gà chiến” của team Karik yếu thế hơn so với các đội còn lại, ngược lại với “Nón Vàng” Seachains và thêm 3 thí sinh 4 chọn là Coldzy, Xám và Freaky nếu có cơ hội vào vòng trong chắc chắn sẽ là các đối thủ đáng gờm nhất với các đội còn lại. Ngoài ra, 5 nhân tố không kém phần nổi trội là 2Can, Sidie, Shanhao, Killic và Mai Âm Nhạc chắc chắn phải khiến những thành viên còn lại dè chừng khi sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào với sự dẫn dắt của Karik.

Có được trong tay những chiến binh nặng ký, tưởng chừng HLV Karik sẽ rất áp lực trước vòng Đối Đầu nhưng ngược lại, nam HLV rất tự tin về các thí sinh của mình: “4 cặp đấu của Karik sẽ là 4 màu sắc khác nhau, lúc nào cũng đi theo biểu đồ hình sin. Đó là cảm xúc của Karik muốn dành cho khán giả”. Nếu HLV Rhymastic mang tâm thế “đi săn” khi Karik có rất nhiều chiến mã thì HLV Wowy và Binz bày tỏ sự tin tưởng team Karik sẽ mang đến những tiết mục ấn tượng nhất. Riêng 2 vị giám khảo LK và JustaTee với trọng trách rất lớn khi phải chọn ra thí sinh đi tiếp ở vòng đấu này cũng thừa nhận rằng bản thân cũng “rối bời” vì team Karik rất đồng đều nhau và có nhiều màu sắc âm nhạc nên khó bề lựa chọn.

Về phần các chiến binh team Karik, nhận về 3 Nón Vàng ngay tập đầu tiên của “Rap Việt – Mùa 2”, Seachains hẳn là cái tên khiến ai cũng phải e dè khi được chọn đối đầu. Thành viên của OTD với chất nhạc cực cháy và khả năng chơi chữ đỉnh khỏi bàn sẽ là cơn lốc sẵn sàng thổi bay bất kỳ đối thủ nào trong cuộc chạm trán. Với flow rất đặc biệt và khó nhằn kèm lyrics đỉnh cao, Seachains không chỉ khiến 4 HLV mà 2 vị GK cũng ngả mũ thán phục.

So kè về khả năng và phong cách âm nhạc, Coldzy là cái tên được mong chờ và nhắc đến khá nhiều sẽ so găng với thành viên Nón Vàng của đội Karik. Càn quét sân khấu ở tập 4, “cool boy” Coldzy ngoài việc chiếm trọn trái tim các fan girl thì còn chiêu đãi cả hội mê rap phần trình diễn cực đỉnh để mang về 4 chọn từ các HLV lẫn giám khảo. Không phụ lòng HLV Karik, Coldzy đã có phần trình diễn cực kỳ tuyệt vời làm bộ 6 khen hết lời.

Không dữ dội như 2 đồng đội, nhưng Mai Âm Nhạc với cá tính nổi bật và nhiều “chiêu trò” chắc chắn sẽ khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác dù có đối đầu với ai đi nữa. Và điều này cũng đã được chính GK JustaTee khẳng định với 1 vote “đặt cọc” ngay khi phần thi của nữ rapper kết thúc. “Điều Karik cảm thấy rõ ràng nhất là sự bứt phá của Mai. Chữ “Âm Nhạc” trong tên em ngày càng rõ ràng và đi đúng hướng”, HLV Rhymastic không tiếc lời khen dành cho nữ chiến binh team Karik.

Không cần phải bàn cãi về bất kỳ điều gì nếu như đây là 3 cái tên được đặt chung trong cùng 1 phần thi và các fan chỉ cần quẩy hết nấc khi bộ 3 này “đốt cháy” không gian âm nhạc tại tập mở màn của vòng Đối Đầu. Cực kỳ thuyết phục với phần thi của team Karik, MC Trấn Thành bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng sư phạm của nam HLV và còn kèm lời hứa hẹn rất mát tai: “Mai mốt em của anh mà có mê rap, anh sẽ gửi qua bên em” khiến Karik nở mũi.

Góp thành công cho phần thi của các thí sinh không thể không kể đến sự góp giọng của các ca sĩ hỗ trợ. Gương mặt luôn tạo được sức hút mỗi khi xuất hiện và để lại dấu ấn ấn tượng ngay từ mùa 1 không ai khác chính là Anh Tú. Nam ca sĩ sẽ có mặt tại vòng Đối Đầu để hỗ trợ cho tiết mục của các thí sinh “Rap Việt – Mùa 2” chắc chắn sẽ khiến khán giả vô cùng háo hức. Ngoài ra, một dấu ấn vô cùng đặc biệt hứa hẹn sẽ được tạo ra bởi sự hỗ trợ của 1 nam ca sĩ trong band nhạc đình đám nhất vào đầu những năm 2000, chắc chắn sẽ làm tan chảy trái tim tất cả khán giả. Cùng chờ xem đó là ai nhé!

“Rap Việt – Mùa 2” tập 7 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 27/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC