‘Hội chị em’ hoa, á hậu chia sẻ kinh nghiệm ‘chinh chiến’ cho Kim Duyên trước thềm Miss Universe 2021

Tin tức giải trí 26/11/2021 13:22

Xuất hiện trong teaser là các hoa, á hậu thân thiết với Kim Duyên: Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu Hoàng My, Á hậu Lệ Hằng, Hoa hậu Khánh Vân. Với những lời dặn dò chân thành, Kim Duyên có thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho hành trình sắp tới.

Kim Duyên – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe sẽ chính thức đại diện Việt Nam Miss Universe 2021. Để ghi lại hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam cho đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2021, digital series “Road To Miss Universe 2021” đã được thực hiện. Series phản ánh toàn diện quá trình Kim Duyên rèn luyện catwalk, trình diễn, giao tiếp, kỹ năng tiếng Anh,... cũng như các hoạt động bên lề chuẩn bị cho hành trình chinh phục vương miện Miss Universe 2021 tại Israel.

‘Hội chị em’ hoa, á hậu chia sẻ kinh nghiệm ‘chinh chiến’ cho Kim Duyên trước thềm Miss Universe 2021 - Ảnh 1

Trải qua hơn 5 tập phát sóng, khán giả có thể nhìn thấy sự thay đổi và tiến bộ mỗi ngày của Kim Duyên. Kim Duyên hoàn thiện mình với bài học của những khách mời đặc biệt trong lĩnh vực sắc đẹp, thời trang và giải trí, họ giữ vai trò tư vấn, hướng dẫn và đưa ra những góp ý. Sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần mạnh mẽ đã giúp Kim Duyên đến gần hơn với tình yêu thương và sự ủng hộ của khán giả. 

‘Hội chị em’ hoa, á hậu chia sẻ kinh nghiệm ‘chinh chiến’ cho Kim Duyên trước thềm Miss Universe 2021 - Ảnh 2

Hành trình “Road To Miss Universe 2021” đầy ý nghĩa của Kim Duyên cũng sẽ chính thức khép lại trong tập 6. Với chủ đề “Chị Chị Em Em”, ngay từ những giây đầu teaser, khán giả có thể nhìn thấy sự hội ngộ của các Hoa, Á hậu thân thiết với Kim Duyên: Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu Hoàng My, Á hậu Lệ Hằng, Hoa hậu Khánh Vân. Đều có kinh nghiệm tại các đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh, chắc chắn họ sẽ truyền cho Kim Duyên những bài học vô cùng quý giá và hữu ích. 

‘Hội chị em’ hoa, á hậu chia sẻ kinh nghiệm ‘chinh chiến’ cho Kim Duyên trước thềm Miss Universe 2021 - Ảnh 3

Là người chị, người đồng nghiệp vô cùng thân thiết với Kim Duyên, Á hậu Lệ Hằng chia sẻ: “Duyên phải nhớ phía trước như thế nào, phía sau như thế nào rồi hai bên như thế nào, trò chuyện với các bạn nước khác, nhiều lúc mình quên, họ sẽ nhắc mình”. Đặc biệt, cả Lệ Hằng và Khánh Vân đều đồng loạt muốn Kim Duyên “Tập trung”. Cả hai đều có những thành tích nổi bật tại đấu trường quốc tế, với Kim Duyên, cô luôn chú ý lắng nghe và trân trọng từng chia sẻ, lời dặn dò từ những người đi trước.

‘Hội chị em’ hoa, á hậu chia sẻ kinh nghiệm ‘chinh chiến’ cho Kim Duyên trước thềm Miss Universe 2021 - Ảnh 4

Cũng trong teaser tập 6, Kim Duyên có buổi gặp gỡ với đại diện Nam A Bank để trình bày và trao đổi về các dự án giáo dục mà cô đã theo đuổi và đồng hành trong những năm qua. Trước những thắc mắc về thời gian dành cho các dự án giáo dục khi bận rộn với vai trò của đương kim Á hậu Hoàn vũ Việt Nam từ đại diện Nam A Bank, Kim Duyên tự tin: “Quỹ “Lan tỏa yêu thương” Kim Duyên đã thành lập trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi Duyên lắng nghe những hoài bão, ước mơ mà trẻ em nói với Duyên thì mình vững tin hơn, mình cảm thấy những điều mình làm không còn là trách nhiệm mà là sứ mệnh”

‘Hội chị em’ hoa, á hậu chia sẻ kinh nghiệm ‘chinh chiến’ cho Kim Duyên trước thềm Miss Universe 2021 - Ảnh 5‘Hội chị em’ hoa, á hậu chia sẻ kinh nghiệm ‘chinh chiến’ cho Kim Duyên trước thềm Miss Universe 2021 - Ảnh 6

Tập cuối “Road To Miss Universe 2021” chính thức phát sóng lúc 20h00 thứ 6 ngày 26/11/2021, độc quyền trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và kênh youtube UNI NETWORK, phát lại lúc 12h00 thứ 7 ngày 27/11/2021 trên ứng dụng VieOn. 

Ảnh: BTC

 

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Từ khóa:   Miss Universe 2021 Kim Duyên Road To Miss Universe 2021

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