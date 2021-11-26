Đạo diễn Lê Hoàng: ‘Ở nhà với một đứa trẻ mới biết việc nhà của người phụ nữ kinh khủng cỡ nào’

Với chủ đề liên quan tới phụ nữ sau khi sinh, “bộ 3 quý ông” đã có những chia sẻ vô cùng thú vị xoay quanh những trải nghiệm đầu tiên khi làm bố của mình.

Tập 17 chương trình “Có hẹn lúc 22 giờ” được phát sóng lúc 22h thứ 7 ngày 27.11 trên kênh HTV9 có chủ đề “Đàn ông nghĩ gì về phụ nữ sau sinh?” với sự tham gia tranh luận của Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt và Quang Tuấn. Là ông bố “mới” nhất, diễn viên Quang Tuấn cho biết bà xã của mình sau khi sinh tâm trạng thường dễ xúc động, cơ thể tăng cân và bị rụng tóc. Nếu lấy thang điểm 10 để đánh giá nhan sắc của vợ trước và sau khi sinh thì nam diễn viên Gia đình là số 1 cho rằng sau sinh vợ chỉ còn 8 điểm. Nghe vậy, đạo diễn Lê Hoàng cho biết nếu sau sinh mà vợ vẫn còn ở mức 8 điểm thì nhan sắc chỉ bị giảm nhẹ một chút chứ không đáng kể. Ngồi quan sát các “quý ông” tranh luận trong phòng kín, nữ diễn viên bí ẩn cho hay: “Nếu từ đầu không đến với nhau vì nhan sắc thì bây giờ không có lý do gì để thay đổi tình cảm dành cho nhau chỉ vì ngoại hình cả”.

Cũng là một người chồng, người bố, đạo diễn Lê Hoàng hiểu được sự khó khăn, vất vả và sự hy sinh của một người vợ, người mẹ vô cùng lớn. Nam đạo diễn bày tỏ quan điểm: “Sinh con, nuôi con là một công việc cực kì nặng nhọc. Phụ nữ họ sẽ phải đánh đổi đi nhan sắc, sức khỏe, tâm lý và địa vị xã hội vì nhiều người sau khi sinh sẽ không đi làm được nữa. Ở nhà với một đứa bé mới biết việc nhà kinh khủng như thế nào”. Anh cũng cho rằng chính vì phụ nữ đột ngột mất đi những thứ quan trọng khiến cho họ càng dễ bị lâm vào chứng trầm cảm sau sinh. Nam đạo diễn cho biết ngày xưa lúc vợ anh mới sinh thì không có sữa mẹ cho con nên toàn phải pha sữa ngoài mà một đứa trẻ mới sinh thì giờ giấc uống sữa vô cùng thất thường, lúc 12 giờ đêm, lúc 3,4 giờ sáng. “Mình dậy lục đục pha sữa rồi lắc, đo nhiệt độ sữa đủ thứ vì sữa nóng quá không được mà lạnh quá thì con uống đau bụng. Chờ con uống sữa xong thì đi rửa bình, làm đến lúc xong thì mình cũng kiệt sức lăn ra nhưng chưa kịp ngủ lại đến cữ sau của con. Có thể nói là suốt đêm không ngủ. Và những ông chồng hay nói với vợ ‘Cô chỉ có việc ở nhà chăm con thôi’ thì họ không biết cái gì hết. Rất nhiều người nói cuộc sống vợ chồng chỉ bắt đầu khi đứa bé ra đời”, Lê Hoàng chia sẻ.

Đồng cảm với đàn em, Hứa Minh Đạt cũng chia sẻ khoảng thời gian đầu khi bà xã Lâm Vỹ Dạ mang bầu cũng rất hay suy nghĩ linh tinh và không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Theo anh, vì ở nhà quá lâu khiến cho bà xã nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, tự chê bản thân mập, xấu và hay nghi ngờ chồng liệu có bỏ bê vợ con để đi chơi với một cô gái nào khác hay không. “Có một lần ấn tượng với tôi nhất là khi Dạ mang bầu bé đầu tiên, lúc đó đang ngủ thì Dạ khều tay gọi dậy và nhìn thẳng mặt tôi bảo ‘Bây giờ anh khai đi, con nhỏ đó là đứa nào? Tôi nằm mơ thấy ông đi với nhỏ đó rõ ràng. Không phải tự dưng tôi mơ đâu, phải có thật thì tôi mới nằm mơ’. Mà cô ấy còn nghĩ tới việc sau khi sinh con phải ở nhà chăm con, ngoại hình mập lên đủ kiểu rồi đâm ra sợ này, sợ kia”, Hứa Minh Đạt cho hay. Cũng là một người chồng, người bố, đạo diễn Lê Hoàng hiểu được sự khó khăn, vất vả và sự hy sinh của một người vợ, người mẹ vô cùng lớn. Nam đạo diễn bày tỏ quan điểm: “Sinh con, nuôi con là một công việc cực kì nặng nhọc. Phụ nữ họ sẽ phải đánh đổi đi nhan sắc, sức khỏe, tâm lý và địa vị xã hội vì nhiều người sau khi sinh sẽ không đi làm được nữa. Ở nhà với một đứa bé mới biết việc nhà kinh khủng như thế nào”. Anh cũng cho rằng chính vì phụ nữ đột ngột mất đi những thứ quan trọng khiến cho họ càng dễ bị lâm vào chứng trầm cảm sau sinh. Nam đạo diễn cho biết ngày xưa lúc vợ anh mới sinh thì không có sữa mẹ cho con nên toàn phải pha sữa ngoài mà một đứa trẻ mới sinh thì giờ giấc uống sữa vô cùng thất thường, lúc 12 giờ đêm, lúc 3,4 giờ sáng. “Mình dậy lục đục pha sữa rồi lắc, đo nhiệt độ sữa đủ thứ vì sữa nóng quá không được mà lạnh quá thì con uống đau bụng. Chờ con uống sữa xong thì đi rửa bình, làm đến lúc xong thì mình cũng kiệt sức lăn ra nhưng chưa kịp ngủ lại đến cữ sau của con. Có thể nói là suốt đêm không ngủ. Và những ông chồng hay nói với vợ ‘Cô chỉ có việc ở nhà chăm con thôi’ thì họ không biết cái gì hết. Rất nhiều người nói cuộc sống vợ chồng chỉ bắt đầu khi đứa bé ra đời”, Lê Hoàng chia sẻ. Ảnh: BTC

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dao-dien-le-hoang-o-nha-voi-mot-dua-tre-moi-biet-viec-nha-cua-nguoi-phu-nu-kinh-khung-co-nao-438614.html