Hoa hậu Tiểu Vy chạnh lòng khi Trường Giang nhắc lại hoàn cảnh đáng thương

Tiết mục mở màn mỗi tập tuy là phần nhạc kịch ngắn ngủi nhưng luôn nhận được sự mong chờ của các fan trung thành của “ 7 Nụ Cười Xuân ” bởi kịch bản vừa hài hước, dí dỏm vừa là màn giới thiệu khách mời thú vị. Chủ đề của tập 2 là Thần Thoại, dàn cast hóa thân thành nữ thần và dũng sĩ vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Trải qua nhiều mùa, cô gái Cai Lậy ngây thơ Thúy Ngân ngày nào giờ đã mặn mòi và lầy lội hơn xưa, dễ dàng vào vai và thoại ngay lập tức một cách uyển chuyển, linh hoạt cùng các đàn anh đàn chị trên sân khấu bất kể khi bị phân vai đột ngột.

Được Trường Giang , Tiến Luật yêu cầu diễn lại nét ngây ngô như ngày đầu lúc vào nghề, Thúy Ngân không ngần ngại thể hiện mình. Nữ thần Cai Lậy lập tức hỏi tội Lan Ngọc vì Nọc Nọc dù biết Trương Thế Vinh có tình cảm với Thúy Ngân nhưng vẫn cố tình tranh giành, dẫn đến tình cảm chị em tương tàn. Nét diễn hài hước và cách xử lý tình huống bất ngờ từ Thúy Ngân mang đến tiếng cười cho khán giả khi ông chú Tiến Luật đứng không cũng lãnh trọn mũi kiếm từ Thúy Ngân và cho rằng đó là nét va vấp thay vì vụng về.

Khách mời của tập 2 cũng nhận được nhiều sự chú ý khi Tiểu Vy xuất hiện là sân khấu như sáng bừng trước nhan sắc của Hoa Hậu Việt Nam 2018. Hoa hậu sinh năm 2000 được các Nụ chào đón nồng nhiệt không chỉ bởi là khách mời nhỏ tuổi mà còn bởi cô là “fan cứng” của chương trình. Bận rộn với công việc người mẫu và hoạt động từ thiện, Tiểu Vy hiếm hoi tham gia các gameshow, đến với “7 Nụ Cười Xuân” cô được các Nụ dành nhiều sự ưu ái. Vì nhỏ tuổi hơn các Nụ khá nhiều nên cô lễ phép xin được gọi các chú, các cô, các dì. Đang yên đang lành, bỗng dưng được lên chức, không biết đây là niềm vui hay là sự thật phũ phàng khi “tuổi già ập đến”.

Tiến Luật cho biết anh cũng ngang tầm tuổi với bố mẹ của Tiểu Vy nên dù gọi bằng chú Luật cũng không mấy bất ngờ. Nhưng sự thật đau lòng vẫn nhen nhóm khi ông chú nhận được lời khen “mang tính sát thương” từ cô cháu hoa hậu: “Chú Luật là già sang, trung niên sang”. Sự thật thà, chân chất, ngây ngô và có phần mặn mòi của hoa hậu quê Hội An đã mang đến những trận cười sảng khoái cho khán giả.

Nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả, “7 Nụ Cười Xuân” trải qua 5 mùa với những đổi mới từ nội dung, sân khấu, hình ảnh, khách mời nhằm mang đến cho khán giả tiếng cười, sự thư giãn và những giá trị nhất định qua mỗi tập phát sóng. Sự đồng hành của khán giả tiếp thêm động lực rất lớn cho ekip chương trình.

Tập 2 chương trình “7 Nụ Cười Xuân” sẽ lên sóng vào lúc 21g00 tối thứ Hai ngày 29/11 trên kênh HTV7 và phát trên kênh YouTube Dong Tay Promotion.

Ảnh: BTC