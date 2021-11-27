Hoa hậu Tiểu Vy chạnh lòng khi Trường Giang nhắc lại hoàn cảnh đáng thương

Tin tức giải trí 27/11/2021 13:52

Một hình ảnh khác lạ, cực lầy lội của Tiểu Vy sẽ làm khán giả vô cùng bất ngờ trong chương trình “7 Nụ Cười Xuân”.

Tiết mục mở màn mỗi tập tuy là phần nhạc kịch ngắn ngủi nhưng luôn nhận được sự mong chờ của các fan trung thành của “7 Nụ Cười Xuân” bởi kịch bản vừa hài hước, dí dỏm vừa là màn giới thiệu khách mời thú vị. Chủ đề của tập 2 là Thần Thoại, dàn cast hóa thân thành nữ thần và dũng sĩ vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Trải qua nhiều mùa, cô gái Cai Lậy ngây thơ Thúy Ngân ngày nào giờ đã mặn mòi và lầy lội hơn xưa, dễ dàng vào vai và thoại ngay lập tức một cách uyển chuyển, linh hoạt cùng các đàn anh đàn chị trên sân khấu bất kể khi bị phân vai đột ngột. 

Hoa hậu Tiểu Vy chạnh lòng khi Trường Giang nhắc lại hoàn cảnh đáng thương - Ảnh 1

Được Trường Giang, Tiến Luật yêu cầu diễn lại nét ngây ngô như ngày đầu lúc vào nghề, Thúy Ngân không ngần ngại thể hiện mình. Nữ thần Cai Lậy lập tức hỏi tội Lan Ngọc vì Nọc Nọc dù biết Trương Thế Vinh có tình cảm với Thúy Ngân nhưng vẫn cố tình tranh giành, dẫn đến tình cảm chị em tương tàn. Nét diễn hài hước và cách xử lý tình huống bất ngờ từ Thúy Ngân mang đến tiếng cười cho khán giả khi ông chú Tiến Luật đứng không cũng lãnh trọn mũi kiếm từ Thúy Ngân và cho rằng đó là nét va vấp thay vì vụng về.  

Hoa hậu Tiểu Vy chạnh lòng khi Trường Giang nhắc lại hoàn cảnh đáng thương - Ảnh 2Hoa hậu Tiểu Vy chạnh lòng khi Trường Giang nhắc lại hoàn cảnh đáng thương - Ảnh 3

Khách mời của tập 2 cũng nhận được nhiều sự chú ý khi Tiểu Vy xuất hiện là sân khấu như sáng bừng trước nhan sắc của Hoa Hậu Việt Nam 2018. Hoa hậu sinh năm 2000 được các Nụ chào đón nồng nhiệt không chỉ bởi là khách mời nhỏ tuổi mà còn bởi cô là “fan cứng” của chương trình. Bận rộn với công việc người mẫu và hoạt động từ thiện, Tiểu Vy hiếm hoi tham gia các gameshow, đến với “7 Nụ Cười Xuân” cô được các Nụ dành nhiều sự ưu ái. Vì nhỏ tuổi hơn các Nụ khá nhiều nên cô lễ phép xin được gọi các chú, các cô, các dì. Đang yên đang lành, bỗng dưng được lên chức, không biết đây là niềm vui hay là sự thật phũ phàng khi “tuổi già ập đến”. 

Hoa hậu Tiểu Vy chạnh lòng khi Trường Giang nhắc lại hoàn cảnh đáng thương - Ảnh 4

Tiến Luật cho biết anh cũng ngang tầm tuổi với bố mẹ của Tiểu Vy nên dù gọi bằng chú Luật cũng không mấy bất ngờ. Nhưng sự thật đau lòng vẫn nhen nhóm khi ông chú nhận được lời khen “mang tính sát thương” từ cô cháu hoa hậu: “Chú Luật là già sang, trung niên sang”. Sự thật thà, chân chất, ngây ngô và có phần mặn mòi của hoa hậu quê Hội An đã mang đến những trận cười sảng khoái cho khán giả. 

Hoa hậu Tiểu Vy chạnh lòng khi Trường Giang nhắc lại hoàn cảnh đáng thương - Ảnh 5

Nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả, “7 Nụ Cười Xuân” trải qua 5 mùa với những đổi mới từ nội dung, sân khấu, hình ảnh, khách mời nhằm mang đến cho khán giả tiếng cười, sự thư giãn và những giá trị nhất định qua mỗi tập phát sóng. Sự đồng hành của khán giả tiếp thêm động lực rất lớn cho ekip chương trình.

Hoa hậu Tiểu Vy chạnh lòng khi Trường Giang nhắc lại hoàn cảnh đáng thương - Ảnh 6Hoa hậu Tiểu Vy chạnh lòng khi Trường Giang nhắc lại hoàn cảnh đáng thương - Ảnh 7

Tập 2 chương trình “7 Nụ Cười Xuân” sẽ lên sóng vào lúc 21g00 tối thứ Hai ngày 29/11 trên kênh HTV7 và phát trên kênh YouTube Dong Tay Promotion. 

Ảnh: BTC

Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành

Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành

Trở về từ khóa huấn luyện gắt gao và khốc liệt tại Hàn Quốc, dàn Cast “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn tại đảo Phú Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang Tiểu Vy 7 nụ cười xuân

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 1 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43