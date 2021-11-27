Lê Nguyễn Trung Nam - Chàng sinh viên năm 3 ĐH Bách Khoa TP.HCM không chỉ yêu thích âm nhạc mà còn là một người giàu tình cảm. Đến với “ Siêu Thử Thách ” , Nam sẽ dùng đôi mắt để phân biệt 1 trong 100 cây nến bằng cách nhìn vào ngọn lửa. Cây nến được bọc trong hộp, Trung Nam chỉ được nhìn ngọn lửa ở phần đầu cây nến do GK Minh Hằng chọn trong 100 cây nến trên sân khấu và có 1 phút để ghi nhớ hình ảnh ngọn nến này. Trong vòng 4 phút, Trung Nam phải tìm được cây nến mục tiêu. Giám khảo Dương Anh Vũ cho biết: “Trên trường quốc tế cũng đã có phần thi tương tự thế này do 1 cao thủ thực hiện. Theo anh ta nói thì anh ta dựa trên khả năng ước lượng của tim đèn, khả năng chảy của thân đèn và hình dáng ngọn lửa. Tức là anh ta kết hợp 3 đặc điểm đó để nhận diện cây nến”.

Bước vào thử thách, Nam dồn hết nhãn lực để ghi nhớ ngọn nến mục tiêu. Tuy chỉ mới ở cấp dộ đầu tiên nhưng đây là một thử thách siêu khó bởi ngọn lửa luôn đung đưa nên việc dùng mắt để quan sát và “cố định” hình ảnh 1 ngọn lửa quả thật là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chưa kể là sau 1 phút dành cho Nam quan sát và ghi nhớ, khi trả cây nến mục tiêu vào khu vực 100 cây nến đang bày trên sân khấu, BGK còn cố tình thay đổi vị trí để tăng thêm thách thức cho thí sinh. Thời gian để quan sát và đi tìm 1/100 ngọn nến chỉ có 4 phút, đòi hỏi Trung Nam vừa phải tập trung cao độ vừa phải chú ý tốc độ quan sát.

Ngay trước khi công bố kết quả, Trung Nam chia sẻ rằng bản thân không được tự tin lắm vì: “Em đã làm hơi vội, cho nên hình ảnh mà em tưởng tượng nó bị bay khỏi đầu em do em run quá”. Nhưng diễn biến tiếp theo khiến cả trường quay đi từ sững sờ đến vỡ òa kinh ngạc: Trung Nam đã tìm được chính xác ngọn nến mà GK Minh Hằng đã chọn. Không thể tin vào mắt mình, GK Minh Hằng thắc mắc về cách nhận biết ngọn nến và Trung Nam trả lời rằng cậu đã nhìn và tưởng tượng ngọn lửa là 1 nhân vật trong 1 bộ phim. GK Dương Anh Vũ phân tích: “Phần lớn chúng ta chỉ tưởng tượng ra những hình 2D, đôi khi có màu sắc 1 xíu thôi. Còn những người có năng lực siêu tưởng là họ có khả năng tưởng tượng ra 1 sự vật rất chân thật, có khả năng chuyển động, thậm chí có thể tưởng tượng đến cả màu sắc, mùi vị của sự vật đó” .

Trung Nam cho biết đã phát hiện ra năng lực của bản thân khi xem phần thi của Tuấn Phi tại Siêu Trí Tuệ VN. Và mỗi lần thực hiện những thử thách tương tự, Nam sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh, nhân vật khác nhau đến từ những nguồn cảm hứng phong phú của mình. Đúng như tên gọi của cấp độ: Thách thức giới hạn, chàng sinh viên năm 3 Bách Khoa tiết lộ rằng năng lực nhìn lửa nhìn nến là năng lực mà cậu ấy đã cố gắng luyện tập để thách thức chính bản thân mình: “Năng lực siêu tưởng này gọi nôm na là “nghề tay trái của em mà thôi! Em mạnh về tính toán nhiều hơn, còn đây chỉ là điều em cố gắng làm và làm tốt nhất có thể”. Nhãn lực siêu tưởng đã mang về cho Trung Nam điểm số tuyệt đối (5 sao) từ 3 GK: Dương Anh Vũ, Xuân Bắc và Minh Hằng.

Tiếp theo với những thử thách tiến cấp Phá vỡ giới hạn, “đề bài” nâng cấp lên thành 200 cây nến được thắp lên trước và Trung Nam phải tìm ra ngọn nến mục tiêu trong 4 phút. Nhận xét về độ khó của cấp độ Phá vỡ giới hạn so với cấp độ trước, GK Xuân Bắc phân tích: “Gấp đôi là chúng ta chỉ nhìn về số lượng ngọn nến và quãng thời gian thôi. Nhưng mà về vận động trí não, năng lực và khả năng tư duy tưởng tưởng phải khó lên gấp 3 lần, thậm chí là hơn nữa”. GK Dương Anh Vũ cảm thán: “Sẽ mất dấu cây nến đầu tiên nếu mà Nam không kịp xem lại. Đây phải nói là 1 cuộc chạy đua về thời gian, rất khó!”. Bên cạnh đó, MC Đại Nghĩa tiếp tục công bố Thử thách siêu tưởng - Con đường ngắn nhất đến Gala Vinh danh: Luật chơi giống như cấp độ trước, nhưng thời gian chỉ có 3 phút. 180 giây để phân biệt 200 ngọn nến, vị chi với mỗi ngọn nến Nam sẽ có 0,9 giây để quan sát.

Lúc này, các GK lần lượt đưa ra những lập luận phân tích để Trung Nam có cơ sở lựa chọn hợp lý nhất. Theo BGK, không cần phải mạo hiểm với Thử thách siêu tưởng, chỉ cần vượt qua cấp độ Phá vỡ giới hạn là Trung Nam đã ghi được điểm cao và hoàn toàn có cơ hội bước vào Gala Vinh danh. GK Dương Anh Vũ khuyên: “Em mà làm được Thử thách siêu tưởng đó mới là vô lý. Bởi vì 1 giây là không đủ thời gian để em có thể hình dung ra được. Đó là điều không nên làm!”. Căng thẳng hơn, GK Xuân Bắc vừa khuyên nhủ vừa nhấn mạnh:“Nếu là anh, anh không đánh đổi 1 cơ hội tốt để lấy 1 cơ hội không tốt” và “Tôi khẳng định nếu tôi khuyên rồi mà cố tình làm điều đó thì tôi sẽ không sử dụng Ngôi sao may mắn”.

Dù nhận được rất nhiều lời khuyên về mặt khoa học, về cảm quan cũng như những lý lẽ đáng cân nhắc, nhưng cuối cùng Trung Nam đã quyết định sẽ phá vỡ mọi giới hạn với Thử thách siêu tưởng. Ngoài dự đoán của mọi người, sau thời gian nhìn và ghi nhớ chưa tới 1 phút, Trung Nam đã nhanh chóng tìm ra ngọn nến mục tiêu sau 1 phút 54 giây quan sát và phân biệt các ngọn nến, trong khi tất cả những người chứng kiến vẫn còn ngỡ ngàng. Trung Nam chia sẻ rằng khi chấp nhận Thử thách siêu tưởng bản thân chỉ tự tin thành công 40% nhưng vẫn rất muốn thử năng lực và trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc. Khi nhìn ngọn nến, Nam liên tưởng đến hình ảnh chú cún thân thiết của mình và khi đi tìm ngọn nến thì chiến lược của Nam là chỉ lướt qua 1 lượt, một khi đã xác định được mục tiêu thì không tiếp tục xem những cây nến khác. Không thể lý giải năng lực của Trung Nam, Minh Hằng cho biết: “Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra và mình rất may mắn khi có thể chứng kiến trực tiếp thế này”. Chinh phục thành công thử thách siêu tưởng, Trung Nam vô cùng xúc động và nhanh chóng chia sẻ niềm vui này đến với cha mẹ của mình.

Tập 3 “Siêu Thử Thách” sẽ tiếp tục lên sóng với những thử thách siêu tưởng lúc 20h Thứ Sáu - 03/12 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Ảnh: BTC