Chân sút ngôi sao của tuyển Việt Nam nghi mắc Covid-19, nhiều khả năng lỡ hẹn lễ trao giải 'Quả Bóng Vàng'

Mới đây, thông tin chân sút đến từ CLB Hà Nội nghi nhiễm COVID-19 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
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Theo nguồn tin từ Tổ Quốc, mới đây, vào ngày 8/2, CLB Hà Nội đã trở lại tập luyện. Trước đó, CLB Hà Nội đã cho các cầu thủ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo hình thức gộp mẫu. Kết quả cho thấy mẫu xét nghiệm nhóm cầu thủ có Quang Hải dương tính với Covid-19. Để có kết quả chắc chắn, Quang Hải và một số cầu thủ khác sẽ đi xét nghiệm PCR trong hôm nay (9/2).
Được biết, trước mắt, Quang Hải không thể tham dự trận giao hữu với Nam Định vào ngày 12/2, nhiều khả năng anh cũng lỡ hẹn với lễ trao giải Quả bóng vàng tại TP.HCM vào ngày 16/2.
Chân sút sinh năm 1997 đã tiêm 3 mũi vaccine phòng ngừa Covid-19 cùng tuyển Việt Nam. Hiện tại, sức khỏe của anh ổn và không có triệu chứng của bệnh.