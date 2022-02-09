Chân sút ngôi sao của tuyển Việt Nam nghi mắc Covid-19, nhiều khả năng lỡ hẹn lễ trao giải 'Quả Bóng Vàng'

Mới đây, thông tin chân sút đến từ CLB Hà Nội nghi nhiễm COVID-19 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Theo nguồn tin từ Tổ Quốc, mới đây, vào ngày 8/2, CLB Hà Nội đã trở lại tập luyện. Trước đó, CLB Hà Nội đã cho các cầu thủ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo hình thức gộp mẫu. Kết quả cho thấy mẫu xét nghiệm nhóm cầu thủ có Quang Hải dương tính với Covid-19. Để có kết quả chắc chắn, Quang Hải và một số cầu thủ khác sẽ đi xét nghiệm PCR trong hôm nay (9/2).

Được biết, trước mắt, Quang Hải không thể tham dự trận giao hữu với Nam Định vào ngày 12/2, nhiều khả năng anh cũng lỡ hẹn với lễ trao giải Quả bóng vàng tại TP.HCM vào ngày 16/2.

Nguyễn Quang Hải - Ảnh: Internet

Chân sút sinh năm 1997 đã tiêm 3 mũi vaccine phòng ngừa Covid-19 cùng tuyển Việt Nam. Hiện tại, sức khỏe của anh ổn và không có triệu chứng của bệnh.

4 lần góp mặt ở World Cup của bóng đá Việt Nam: Tự hào dấu ấn HLV nội Bóng đá Việt Nam đã có 4 lần giành quyền tham dự các kỳ World Cup từ futsal, U20 đến bóng đá nữ. Trong đó, có tới 3 lần các HLV nội mang đến thành công lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-sut-ngoi-sao-cua-tuyen-viet-nam-nghi-mac-covid-19-nhieu-kha-nang-lo-hen-le-trao-giai-qua-bong-vang-449257.html