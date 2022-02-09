Chân sút ngôi sao của tuyển Việt Nam nghi mắc Covid-19, nhiều khả năng lỡ hẹn lễ trao giải 'Quả Bóng Vàng'

Tin tức giải trí 09/02/2022 14:28

Mới đây, thông tin chân sút đến từ CLB Hà Nội nghi nhiễm COVID-19 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Theo nguồn tin từ Tổ Quốc, mới đây, vào ngày 8/2, CLB Hà Nội đã trở lại tập luyện. Trước đó, CLB Hà Nội đã cho các cầu thủ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo hình thức gộp mẫu. Kết quả cho thấy mẫu xét nghiệm nhóm cầu thủ có Quang Hải dương tính với Covid-19. Để có kết quả chắc chắn, Quang Hải và một số cầu thủ khác sẽ đi xét nghiệm PCR trong hôm nay (9/2).

Được biết, trước mắt, Quang Hải không thể tham dự trận giao hữu với Nam Định vào ngày 12/2, nhiều khả năng anh cũng lỡ hẹn với lễ trao giải Quả bóng vàng tại TP.HCM vào ngày 16/2.

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Nguyễn Quang Hải - Ảnh: Internet

Chân sút sinh năm 1997 đã tiêm 3 mũi vaccine phòng ngừa Covid-19 cùng tuyển Việt Nam. Hiện tại, sức khỏe của anh ổn và không có triệu chứng của bệnh.

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Từ khóa:   Quang Hải Quang Hải nhiễm COVID-19 COVID-19

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