Bạn gái cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam khoe độ giàu có, thành đạt không thua kém ai

Đời sống 23/02/2022 08:14

Bạn gái cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt, Hà Trúc giàu 'nứt đố đổ vách' khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam - Quang Đạt được nhiều bạn trẻ biết đến và hâm mộ nhiều hơn khi anh đưa ra những "bí mật" trong nghề trình độ Tiếng Anh, lương tháng,...Cùng với đó chuyện tình của chàng cơ trưởng với hot travel blogger Hà Trúc cũng được quan tâm không kém. Cặp đôi trai tài gái sắc công khai hẹn hò từ đầu năm 2020 đã nhận được nhiều lời chúc từ cư dân mạng.

Bạn gái cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam khoe độ giàu có, thành đạt không thua kém ai - Ảnh 1

Mới đây, Hà Trúc tham gia trả lời thắc mắc của mọi người về mình. Trong vô số những câu hỏi, có người tò về tuyệt chiêu giữ bạn trai của travel blogger.

Bạn gái cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam khoe độ giàu có, thành đạt không thua kém ai - Ảnh 2

Hà Trúc chẳng ngần ngại trả lời, nhưng cũng từ đây cô nàng đã để lộ cái sự giàu có của bản thân. Theo đó, nàng travel blogger cho hay: "Là mình ở 2 nhà. 1 nhà kế cơ quan bồ. 1 nhà kế nhà bồ. Không đâu thoát được".

Bạn gái cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam khoe độ giàu có, thành đạt không thua kém ai - Ảnh 3

Trong một chia sẻ, khi bị móc mỉa là người "ăn bám, đào mỏ" bạn trai, Hà Trúc từng tuyên bố hiện tại đã có cuộc sống ổn định về cả tài chính lẫn công việc.

Bạn gái cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam khoe độ giàu có, thành đạt không thua kém ai - Ảnh 4

Cụ thể, cô nàng từng tiết lộ hiện có vài căn nhà và công ty riêng. Một lần khác, Hà Trúc còn tuyên bố sẽ nuôi bạn trai nếu anh thất nghiệp.

Bạn gái cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam khoe độ giàu có, thành đạt không thua kém ai - Ảnh 5

Cụ thể, khi được hỏi "Câu nói ngôn tình nhất từng nói với bạn trai là gì?", Hà Trúc thẳng thắn trả lời: "Dịch anh không có lương à? Đừng lo, em giàu lắm! Để em nuôi". Tuy nhiên, cô nàng cũng hài hước cho biết, cho đến hiện tại, Quang Đạt vẫn lo cho bạn gái đủ đầy, chưa để cô phải "nuôi" ngày nào.

Bạn gái cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam khoe độ giàu có, thành đạt không thua kém ai - Ảnh 6

Chuyện tình "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam" - Nguyễn Quang Đạt và travel blogger Hà Trúc vẫn luôn nhận được sự quan tâm của mọi người.

Bạn gái cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam khoe độ giàu có, thành đạt không thua kém ai - Ảnh 7

Hiện cặp đôi Quang Đạt - Hà Trúc đang nhận được rất nhiều sự ưu ái của dân mạng. Cả hai luôn khiến cho nhiều người phải gato mỗi khi đăng những bức hình ngọt ngào, dễ thương.

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