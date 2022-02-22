Nam thanh niên nghi giả dạng bác sĩ vào khu cách ly: Tự làm giấy khen để khoe ngoại, khẳng định không có hành vi trục lợi

Cụ thể, theo Vnexpress, ngày 22/2, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM) cho biết Thanh tra Sở đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra động cơ, mục đích, hậu quả của việc K. xưng là bác sĩ để vào làm việc tại thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất.

Mới đây, MXH xôn xao thông tin một nam thanh niên tên N.Q.K. xưng là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, làm việc ở khu điều trị Covid tại Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM từ tháng 7/2021.

"Tất cả các thông tin, hình ảnh trên giấy khen đều là giả mạo. Nhìn vào có thể thấy không có logo trên góc giấy khen", bác sĩ Việt chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM thông tin, Thanh tra Sở đang phối hợp với Công an Thành phố điều tra và xác minh vụ việc.

Giấy khen giả mạo của nam thanh niên N.Q.K - Ảnh: VietNamNet

Trả lời với PV Tuổi Trẻ, nam thanh niên này cho biết số giấy khen nói trên đều là giả mạo, do anh tự ghép trên mạng. K. cho hay: "Tôi chép trên mạng, và không biết được hình thức trình bày của một tờ giấy khen ra sao cả! Gia đình vẫn biết tôi học y và khi làm điều này, tôi chỉ muốn về khoe với ngoại là con được như vậy thôi".

Người này cũng tiết lộ thêm, ở khu cách ly quận huyện, các bệnh nhân triệu chứng nhẹ và phác đồ điều trị đều do Bộ Y tế quy định, chính vì vậy công việc của K. là ghi lại số thuốc trong ngày; thăm khám kiểm soát nồng độ Sp02 (oxy trong máu), theo dõi nhiệt độ, hỏi bệnh nhân có được khỏe hay không. Còn nếu chuyển nặng sẽ chuyển lên tuyến trên điều trị.

N.Q.K khẳng định bản thân không trục lợi từ việc vào khu cách ly - Ảnh: VnExpress

Chia sẻ về mục đích và có hay không việc vào khu cách ly để trục lợi, N.Q.K khẳng định bản thân không vụ lợi từ hành động này. Anh cho biết: "Ban đầu tôi chỉ muốn tham gia chống dịch thôi. Lỗi của tôi rất lớn đã giả mạo như thế, nhưng tôi không hề trục lợi gì cho bản thân và gia đình. Mỗi khi nhà hảo tâm tài trợ rau, gạo, tôi và một chị (lúc ấy là trưởng khu cách ly) phát cho người dân, người bệnh.

Ngoài ra tất cả các số tiền mọi người có ủng hộ cho khu cách ly đều do thủ quỹ giữ, tôi không hề đụng vào các khoản tiền đó".

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.