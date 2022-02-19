Hà Nội: Thời tiết xuống 10 độ C học sinh sẽ chuyển sang học trực tuyến

Xã hội 19/02/2022 06:45

Tối 18/2, Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức ban hành công văn điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 trên địa bàn 12 quận và công tác phòng chống rét bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Theo nguồn tin từ VOV, tối 18/2, Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức ban hành công văn điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 trên địa bàn 12 quận và công tác phòng chống rét bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Cụ thể, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, cùng với đó theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại; được sự đồng ý của UBND thành phố Hà Nội, Sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm dừng phương án cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 12 quận trở lại trường học tập trực tiếp.

Các khối lớp 1 đến lớp 12 thuộc địa bàn 18 huyện, thị xã và các khối lớp 7 đến lớp 12 thuộc địa bàn 12 quận vẫn tiếp tục việc học trực tiếp theo kế hoạch. Trẻ mầm non trên địa bàn toàn Thành phố tiếp tục nghỉ tại nhà.

Hà Nội: Thời tiết xuống 10 độ C học sinh sẽ chuyển sang học trực tuyến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về việc phòng, chống rét bảo đảm sức khỏe cho học sinh, dẫn tin từ Zing News, Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị trường học đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra, sửa chữa kịp thời phòng học, phòng chức năng, tránh gió lùa, đủ ảnh sáng, giữ ấm cho học sinh.

Các trường không tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp phụ huynh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc các em mặc đồng phục trong ngày giá rét.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Nếu học sinh đến muộn do thời tiết, trường cần giải quyết để em đó không phải nghỉ học.

Trước đó, theo quyết định của UBND thành phố dựa trên đề xuất của sở GD&ĐT, Hà Nội tạm dừng phương án cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận trở lại trường học trực tiếp như công văn đưa ra hôm 15/2 cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 thuộc địa bàn 18 huyện, thị xã và các khối từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc địa bàn 12 quận tiếp tục học trực tiếp theo kế hoạch. Trẻ mầm non trên toàn thành phố vẫn nghỉ tại nhà.

NÓNG: Học sinh từ 1 đến lớp 6 tại quận nội thành Hà Nội hoãn đến trường đến khi có thông báo mới

NÓNG: Học sinh từ 1 đến lớp 6 tại quận nội thành Hà Nội hoãn đến trường đến khi có thông báo mới

Chiều 18/2, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc tạm hoãn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đến trường đến khi có thông báo mới.

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