Ông nội nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn quặn lòng tiết lộ cuộc gặp cuối cùng với cháu, lời hứa 'nội ơi, con đi học tết con về' mãi mãi không thực hiện được

Xã hội 16/02/2022 10:21

Sau khi xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn chính là nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa, người thân của em đã không khỏi bàng hoàng, đau lòng trước cái chết chưa rõ nguyên do của Nghĩa.

Những ngày qua, dư luận vô cùng bàng hoàng trước vụ việc một nam sinh mất tích khi vào TP.HCM nhập học, sau đó tìm thấy xác trên sông Sài Gòn.

Cụ thể, như đã đưa tin trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 10h45 sáng ngày 15/2, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa bị mất tích trước đó. 

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Khu vực phát hiện thi thể - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM khá giống sinh viên mất tích. Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Người nhà của sinh viên mất tích đã đến hiện trường và đang làm việc với công an.

Trao đổi với Tổ Quốc, ông Nguyễn Văn Cựu, ông nội của Nghĩa, vẫn chưa hết bàng hoàng khi đứa cháu trai ngoan hiền, giỏi giang, lễ phép ra đi mãi mãi. Ông Cựu cho hay ba mẹ nghĩa có 2 anh em, Nghĩa là út.

"Gia đình hắn làm nông nên cuộc sống khó khăn. Nghĩa biết vậy nên không bao giờ đòi hỏi gì. Bạn bè đi học bằng xe máy, xe đạp điện nhưng nó vẫn cặm cụi đạp xe đi học mỗi ngày. Đau đớn quá.

Trước ngày đi Sài Gòn, hắn còn qua nhà chào. Hắn nói "nội ơi, con đi học tết con về với nội" mà chừ hắn đi mãi", ông Cựu nghẹn ngào.

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Gia đình Nguyễn Văn Nghĩa vẫn chưa thôi bàng hoàng vì cái chết của con/cháu - Ảnh: Tổ Quốc

Ông Cựu bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu trai để linh hồn cháu được thanh thản.

Được biết, hôm 11/2, Nghĩa đi trên chuyến xe Tân Hoa Châu từ quê Bình Định vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Đến 5 giờ ngày 12/2, xe đã cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi) - chị họ Nghĩa cho biết, Công an quận Bình Thạnh có đến bến xe Miền Đông trích xuất camera để phối hợp tìm kiếm thông tin về Nghĩa. Qua trích xuất camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, rồi ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Sau đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13.

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Hình ảnh được camera ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Tiếp đến, camera an ninh cho thấy Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở nam sinh này đi rồi gia đình mất liên lạc với em từ đó.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin MỚI về thi thể nam sinh mất tích ở TP.HCM: Được xác định tử vong từ vài ngày trước

Thông tin MỚI về thi thể nam sinh mất tích ở TP.HCM: Được xác định tử vong từ vài ngày trước

Xem hình ảnh màu áo thi thể nam giới trôi sông mặc cùng màu áo với con trai Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) vừa vào TP.HCM nhập học mất liên lạc, bà Trần Thị Ty (42 tuổi) khóc nghẹn.

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