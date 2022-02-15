Thông tin MỚI về thi thể nam sinh mất tích ở TP.HCM: Được xác định tử vong từ vài ngày trước

Xã hội 15/02/2022 16:44

Xem hình ảnh màu áo thi thể nam giới trôi sông mặc cùng màu áo với con trai Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) vừa vào TP.HCM nhập học mất liên lạc, bà Trần Thị Ty (42 tuổi) khóc nghẹn.

Liên quan đến vụ việc nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa mất tích bí ẩn khi vào TP.HCM nhập học, đến sáng ngày 15/2, cơ quan chức năng đã phát hiện ra thi thể của Nghĩa trôi dạt trên sông Sài Gòn.

Cụ thể, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 10h45 sáng nay 15/2, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa bị mất tích trước đó. 

Thông tin MỚI về thi thể nam sinh mất tích ở TP.HCM: Được xác định tử vong từ vài ngày trước - Ảnh 1
Thông tin tìm kiếm được gia đình đăng tải trước đó - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM khá giống sinh viên mất tích. Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Người nhà của sinh viên mất tích đã đến hiện trường và đang làm việc với công an.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của người này. 

Thông tin MỚI về thi thể nam sinh mất tích ở TP.HCM: Được xác định tử vong từ vài ngày trước - Ảnh 2
Người dân và cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường khu vực tìm ra thi thể nam sinh - Ảnh: VietNamNet

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Công an quận Bình Thạnh cho biết, qua khám nghiệm thi thể nạn nhân là nam giới 19 tuổi và đã tử vong từ vài ngày trước. Thi thể có dấu hiệu bị phân huỷ nhẹ. Trên người nạn nhân vẫn còn mặc quần áo. Đồng thời, sau khi khám nghiệm xong lực lượng đã cho người thân nhận dạng. 

Cũng trong trưa nay, theo nguồn tin từ VietNamNet, người đàn ông chở Nghĩa từ bến xe đã đến Công an quận Bình Thạnh khai báo những tình tiết liên quan. Ông này được xác định là N.Đ.M. (60 tuổi), là người hành nghề xe ôm.

Thông tin MỚI về thi thể nam sinh mất tích ở TP.HCM: Được xác định tử vong từ vài ngày trước - Ảnh 3
Hình ảnh được camera ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Ông M. cho biết, rạng sáng 12/2 có đón Nghĩa tại cổng 5 của bến xe miền Đông để chở đi. Nhưng khi đến trước trường Đại học Hutech TP.HCM, đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) thì Nghĩa xin xuống xe.

Ông M. không biết Nghĩa đi đâu. Sau đó ông quay trở lại bến xe miền Đông để hành nghề như bình thường.

Khi đọc tin tức, ông biết người thanh niên ông chở đi hôm đó là Nghĩa, đã mất tích bí ẩn và vừa tìm thấy thi thể nên ông đến công an làm việc, cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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Chiếc balo của nam sinh được phát hiện gần thi thể, bước đầu công an xác định tài sản cá nhân, giấy tờ tùy thân trên người phù hợp với nam sinh viên mất tích trước đó.

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