Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chỉ có thể gom góp được 1,5 triệu đồng cho nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) lần đầu một mình đến TP.HCM nhập học.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 15/2, ông Đào Duy Thãi - Chủ tịch UBND xã Tây An, huyện Tây Sơn (Bình Định) chia sẻ rằng hoàn cảnh gia đình nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) rất khó khăn. Cụ thể, cha, mẹ em Nghĩa đều gần 50 tuổi, sinh sống bằng nghề nông. Hằng ngày, cha Nghĩa chăm sóc vài con bò của gia đình, còn mẹ làm ruộng. Nghĩa có một anh ruột vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chưa có việc làm ổn định nên gia đình càng khó khăn hơn. Ông Thãi cho biết: "Dù không thuộc diện hộ nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình em Nghĩa rất khó khăn. Bản thân Nghĩa học giỏi, lại ngoan hiền nên được nhiều người hàng xóm, bạn bè yêu quý. Bởi vậy, khi nghe em Nghĩa mất tích tại bến xe Miền Đông rồi được phát hiện chết trôi trên sông Sài Gòn, ai cũng đau lòng".

Người thân của nam sinh viên cũng đã có mặt tại hiện trường để nhận dạng thi thể - Ảnh: Zing Bà Trần Thị Ty (mẹ của Nghĩa) cho biết dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng năm 2021, khi nghe tin con trai đỗ vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, bà bàn với chồng cố gắng làm để nuôi Nghĩa ăn học thành tài. Học kỳ I năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Nghĩa ở nhà học online, gia đình không tốn kém gì nhiều. Vào ngày 11/2, Nghĩa vào TP.HCM để làm thủ tục nhập học tập trung tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thì xảy ra sự việc đau lòng. Bà Ty nghẹn ngào: "Vì gia đình khó khăn, với lại nghĩ ở trong đó có chị họ của Nghĩa đón nên vợ chồng tôi đã để cháu một mình lần đầu đến TP.HCM. Trước khi đi, gia đình gom góp chỉ được 1,5 triệu đồng đưa cho Nghĩa mang theo vào TP.HCM".

Thi thể nam giới phát hiện trên sông Sài Gòn được người thân xác nhận là em Nghĩa - Ảnh: nPháp luật và bạn đọc Trước đó, liên quan đến vụ việc nam sinh viên mất tích, báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, sau khi đến bến xe Miền Đông, Nghĩa được một người đàn ông chở đi bằng xe máy. Nghĩa mất liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên lạc, tìm kiếm không được, chị Nhung đã có đơn trình báo Công an phường 26, quận Bình Thạnh về việc Nghĩa bị mất tích khi vào TP HCM nhập học. Cho đến khoảng 10h45 sáng nay 15/2, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa bị mất tích trước đó. Hiện, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ cái chết của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa.

Vụ nam sinh mất tích, tìm thấy thi thể trên sông: Tài sản, giấy tờ trong balo vẫn còn Chiếc balo của nam sinh được phát hiện gần thi thể, bước đầu công an xác định tài sản cá nhân, giấy tờ tùy thân trên người phù hợp với nam sinh viên mất tích trước đó.

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