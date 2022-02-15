Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng bắt đầu phong tỏa khu vực chân cầu Bình Lợi (phía phường 13) đề điều tra hiện trường phát hiện một thi thể nam giới có dấu hiệu nhận dạng giống nam sinh viên mất tích khi vào TP.HCM để nhập học.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào 9 giờ ngày 15/2, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã nhận được tin trình báo của người dân cho biết phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân của nam sinh này. Tại đây, người thân của em Nghĩa đau lòng xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện dưới sông Sài Gòn chính là Nghĩa.

Một người anh họ của Nghĩa xác nhận: "Gia đình chúng tôi đang làm việc với công an. Thi thể vừa được phát hiện trên sông chính là em tôi".

Khu vực hiện trường tìm thấy thi thể của nam sinh mất tích - Ảnh: Pháp kluaajt TP.HCM

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực hiện trường - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, Zing đưa tin, vào ngày 14/2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định) đã có đơn trình báo gửi Công an phường 26, quận Bình Thạnh, về việc em họ Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) bị mất tích sau khi vào TP.HCM nhập học. Phía người thân cho biết Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Ngày 11/2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu mang biển số 77B-024.57 từ Bình Định vào TP.HCM. Xe khách đến Bến xe Miền Đông khoảng 4h30-5h ngày 12/2. Lúc này, gia đình và người thân tại TP.HCM liên lạc đón Nghĩa nhưng không được. Nam sinh viên mất tích từ đó cho đến khi tìm thấy thi thể trôi trên sông Sài Gòn.

Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện thi thể trôi trên sông.