Mẹ của nam sinh năm nhất mất tích bí ẩn kể về cuộc điện thoại trước khi con xuống xe

Xã hội 15/02/2022 09:05

Trên đường từ Bình Định vào TP.HCM để nhập học, nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) bất ngờ mất liên lạc với người thân.

Liên quan đến vụ việc nam sinh viên mất tích bí ẩn, theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, bà Trần Thị Ty (mẹ em Nguyễn Văn Nghĩa - 19 tuổi) cho biết Nghĩa mang một balo, một vali, áo khoác, nón, quần tây… tất cả màu đen khi vào TP.HCM.

Bà Ty lo lắng chia sẻ: "Tối 11/2, tôi còn gọi điện dặn dò con ăn uống, nghỉ ngơi và khi xuống xe phải gọi ngay cho người chị họ đang sống tại TPHCM đến đón. Đến sáng 12/2, người thân ra đón thì không liên lạc được với Nghĩa. Gia đình tôi rất lo lắng, hoang mang, sợ con bị kẻ xấu lừa đảo".

Thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên kỳ 1 năm nhất vừa qua, Nghĩa vẫn học online ở nhà. Qua học kỳ 2, nhà trường thông báo vào TPHCM để làm thủ tục nhập học. Bà Ty chia sẻ thêm: "Gia đình có hai anh em, Nghĩa là con út, bình thường cháu chịu khó học tập chứ không có chơi bời. Đây là lần đầu tiên Nghĩa vào TP.HCM".

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Nguyễn Văn Nghĩa kéo vali đi qua trước đầu xe khách vừa chở mình từ Bình Định vào bến xe Miền Đông - Ảnh: Dân Trí

Bên cạnh đó, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (chị họ Nghĩa, đang sinh sống tại TPHCM) cho hay, khoảng 5h ngày 12/2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông để đón Nghĩa nhưng không liên lạc cho em được.

Chị Nhung tiết lộ: "Lúc đó, tôi xem trên messenger thì thấy báo Nghĩa đã "không hoạt động" khoảng 1 giờ đồng hồ. Gọi messenger không được nên tôi gọi vào số điện thoại của Nghĩa cũng không liên lạc được. Check camera tại bến xe thì thấy Nghĩa xuống xe lúc 4h45 nhưng kéo va li đi luôn chứ không gọi điện thoại cho người nhà như được dặn. Tôi nghĩ trên xe có cổng sạc pin nên khả năng điện thoại của em kiệt nguồn là rất thấp".

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Gia đình hiện đang tìm nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa - Ảnh: Người lao động

Trước đó, Zing đưa tin, vào ngày 14/2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định) đã có đơn trình báo gửi Công an phường 26, quận Bình Thạnh, về việc em họ Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) bị mất tích sau khi vào TP.HCM nhập học. Phía người thân cho biết Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Ngày 11/2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu mang biển số 77B-024.57 từ Bình Định vào TP.HCM. Xe khách đến Bến xe Miền Đông khoảng 4h30-5h ngày 12/2. Lúc này, gia đình và người thân tại TP.HCM liên lạc đón Nghĩa nhưng không được. Nam sinh viên mất tích từ đó đến nay.

Hiện tại, gia đình em Nguyễn Văn Nghĩa đang dán tờ rơi, kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm Nghĩa.

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Liên quan đến vụ nam sinh mất tích bí ẩn trên đường vào TP.HCM nhập học, ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng tuyển sinh và Công tác sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, nhà trường vẫn đang tiếp tục tìm kiếm em Nguyễn Văn Nghĩa. Được biết, em là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ Ô tô.

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