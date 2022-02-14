Đề xuất mở cửa du lịch quốc tế hai chiều từ ngày 15/3

Căn cứ tình hình, kết quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 để mở lại bình thường hoạt động du lịch quốc tế và nội địa.

Theo VietNamNet, Bộ VH-TT-DL đưa ra phương án, từ nay đến 14/3, tiếp tục triển khai chương trình thí điểm giai đoạn 2 đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Từ 15/3, mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường không, đường bộ, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với thời gian triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng trong giai đoạn này gồm có: người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Phạm vi thí điểm đón khách du lịch thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ đến các địa phương đảm bảo điều kiện đón khách.

Theo đó, tham gia chương trình du lịch trọn gói. Yêu cầu được Bộ Văn hóa đặt ra là xác định cụ thể thời gian, đối tượng, yêu cầu mở cửa hoạt động du lịch. Cụ thể, thời điểm trước ngày 15/3, đối với hoạt động du lịch quốc tế, quán triệt triển khai theo hướng về tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ VH-TT-DL ban hành.

Khách đến Việt Nam phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, cơ sở kinh doanh dịch vụ được lựa chọn trong 3 ngày đầu tiên.

Kèm theo đó là có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 hay các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận.

Khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo tuân thủ “Thông điệp 5K” và biện pháp phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm theo quy định.

Ngoài ra, khách phải tuân thủ quy định của điểm đến, quy định, hướng dẫn của đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch; có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19...

Bộ Văn hóa đề nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận phương án mở cửa hoạt động du lịch và giao Bộ công bố phương án để ngành du lịch sớm chủ động triển khai hoạt động phục hồi du lịch.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dự kiến chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa hoạt động du lịch vào ngày 15/2.

Khách du lịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT- PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi).

Ngoài ra, khách phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD; đảm bảo các điều kiện về xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

Phạm vi áp dụng với khách đi du lịch nhập cảnh thông qua các cửa khẩu quốc tế đường không, đường bộ, đường biển và tuân thủ các quy định an toàn theo cấp độ dịch của Việt Nam.

Yêu cầu đối với khách tương tự với khi thí điểm giai đoạn 2 đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Cùng với đó, khách du lịch phải thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo Zinh News, du lịch nội địa mở theo từng cấp độ dịch. Đối với hoạt động du lịch nội địa, Bộ Văn hóa đề xuất địa phương công bố mở cửa đón và phục vụ khách theo từng cấp độ dịch, gắn với biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh tương ứng.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng kế hoạch, quy trình đón khách an toàn theo hướng dẫn của ngành du lịch, y tế và địa phương. Doanh nghiệp phải chuẩn bị điều kiện đón, phục vụ khách an toàn, dự phòng phương án sẵn sàng xử lý sự cố do dịch bệnh gây ra theo quy định.