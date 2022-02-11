Chủ đàn chó lên tiếng sau khi bị 'tố' xin tiền mạnh thường quân: 'Tôi không làm ra tiền thật nhưng cũng tự lo chứ không kêu gọi gì hết'

Xã hội 11/02/2022 16:14

Liên quan đến thông tin người chủ của đàn chó bị tiêu hủy cuối năm 2021 đã sự dụng hết 120 triệu tiền ủng hộ của mạnh thường quân và có ý định "xin thêm", mới đây, người trong cuộc đã lên tiếng.

Liên quan đến đàn chó 16 con bị tiêu hủy cuối năm 2021, được biết, sau  khi sự việc xảy ra, ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi) - chủ đàn chó được các mạnh thường quân giúp đỡ với số tiền lên đến 120 triệu.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện bài viết với nội dung ám chỉ ông Hùng đã tiêu hết số tiền trên, thậm chí còn "ngửa tay xin thêm". Lời "tố" khiến ông Hùng nhận về nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng. Trong khi nhiều người cho rằng ông đang "lợi dụng lòng tốt" của các mạnh thường quân thì một số netizen cũng cho rằng ông "tiêu hoang", chi phí bỏ ra nuôi đàn chó không hợp lý trong khi kinh tế chưa ổn định. 

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Bài viết 'bóc phốt' ông chủ đàn chó - Ảnh: Chụp màn hình

 

Về phía chủ đàn chó, theo Pháp luật và Bạn đọc, ông Phạm Minh Hùng rất ngỡ ngàng trước thông tin tố vợ chồng ông xin thêm tiền mạnh thường quân. Ông Hùng cho biết, quả thực ông đã mua thêm một đàn chó mới để chăm sóc. Tuy nhiên vợ chồng ông chưa bao giờ kêu gọi ai ủng hộ tiền hay bất cứ vật chất gì. 

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Ông Hùng cùng đàn chó - Ảnh: internet

"Tôi không kêu gọi ai hết. Có nhà báo nào đó trước gọi hỏi thăm tôi, tôi cũng nói hoàn cảnh giờ khó khăn, tính lên Sài Gòn cố nuôi đàn chó mới thôi, còn ai kêu gọi giùm tôi thì tôi không biết" - ông Hùng bày tỏ. 

Trong đàn chó mới 15 con của ông Hùng còn lẫn cả 3 con chó cảnh. 3 con chó đặc biệt này do một mạnh thường quân ở Đà Nẵng tặng. Vốn yêu quý động vật nên ông Hùng không nỡ từ chối. Tuy nhiên, không phải con nào trong đàn chó của ông Hùng cũng đắt.

"Đàn chó có vài con tôi mua 1 triệu, 2 triệu thôi, không phải con nào cũng đắt vậy đâu. Có anh bên Đà Nẵng cho con chó 20 triệu nữa, dặn không cho chúng nó ăn xương nên tôi sợ, tôi mua thịt cho nó ăn. 

Đợt đó người ta cho tôi hơn 120 triệu. Tôi cũng hứa sẽ mua đàn chó mới nên ráng chăm. Một ngày chúng nó ăn hết khoảng 500k, 15 con mà. Thức ăn gì cũng mắc, gạo không cũng mấy ký rồi, còn đồ nêm nếm..." - Ông Hùng tiếp tục chia sẻ.

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Ngoài nuôi chó, ông Hùng cũng dành phần còn lại của số tiền 120 triệu để trang trải cuộc sống khi gia đình 5 người của ông đều thất nghiệp. Ngoài ra, ông cũng kể thêm, trước đây có cặp vợ chồng đại gia ủng hộ ông tiền, hứa sẽ lo công ăn việc làm tới nơi tới chốn, song ông Hùng đã từ chối vì "công ty người ta là công ty lớn. Tôi còn nuôi nhiều chó nữa sợ bất tiện".

Ông Hùng dự định vài ngày tới sẽ lên Sài Gòn kiếm việc làm, có thể là phụ hồ hoặc bán vé số, bất cứ công việc nào có thể kiếm ra tiền. "Tôi không làm ra tiền thật nhưng tôi cũng tự lo chứ không kêu gọi gì hết. Tôi lên Sài Gòn ổn định xong sẽ nhận nuôi tiếp, tôi nuôi đến khi nào hết khả năng của tôi thì thôi", người đàn ông tâm sự" - ông Hùng tâm sự.

Chủ đàn chó 15 con bị tiêu huỷ ở Cà Mau: 4 tháng, cạn sạch 120 triệu của mạnh thường quân

Chủ đàn chó 15 con bị tiêu huỷ ở Cà Mau: 4 tháng, cạn sạch 120 triệu của mạnh thường quân

Sau khi nhận được số tiền 120 triệu đồng của mạnh thường quân cả nước gửi đến, chủ đàn chó 15 con bị tiêu hủy ở Cà Mau đã tiêu hết số tiền này trong 4 tháng qua để nuôi đàn chó mới.

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