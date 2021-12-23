Vụ bé 2 tuổi bị chó cắn kinh hoàng khi đang chơi ngoài đường: Chủ chó nói gì về vụ việc?

Xã hội 23/12/2021 14:06

Bé trai 2 tuổi bị chó Becgie nhà hàng xóm cắn kinh hoàng được chuyển ra Hà Nội điều trị. Công an đã làm việc với chủ chó.

Vừa qua, ngày 19/12, trên mạng xã hội xôn xao clip dài 1 phút 51 giây, ghi lại cảnh tượng kinh hãi của một cháu bé bị chó dữ tấn công. Theo đoạn clip, 2 cháu nhỏ đang đứng chơi bên đường thì một con chó lớn bất ngờ lao đến, vồ vào một bé nhỏ, cháu còn lại nhanh chân chạy thoát. Nghe thấy tiếng thét và tiếng chó sủa, một người phụ nữ trong nhà chạy ra thì chứng kiến sự việc kinh hoàng. Tiếp sau đó, một người đàn ông đã lao vào khống chế con chó, giải cứu cháu bé.

Theo thông tin của Dân Trí, được biết, sự việc xảy ra tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Ông Trần Đăng Quang - Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng (TP. Tuyên Quang) cho biết, cháu bé bị chó cắn là T.Đ.P. (2 tuổi, trú tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang), hiện cháu P. đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, sức khỏe đã ổn định.

 

Vụ bé 2 tuổi bị chó cắn kinh hoàng khi đang chơi ngoài đường: Chủ chó nói gì về vụ việc? - Ảnh 1
Hình ảnh vết thương mà 2 cháu nhỏ bị chó dữ tấn công - Ảnh: Dân Trí

Liên quan vụ việc này, theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, Công an xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã làm việc với chủ con chó là anh N.V.Q.

Theo anh Q., vào ngày xảy ra vụ việc, gia đình anh đi vắng, không có người ở nhà. Do con chó được nhốt trong chuồng sắt đã xổng ra ngoài mới dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Lưỡng Vượng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tuyên Quang: Kinh hoàng chó dữ lao vào tấn công 2 cháu bé nhỏ gây nhiều thương tích nặng

Tuyên Quang: Kinh hoàng chó dữ lao vào tấn công 2 cháu bé nhỏ gây nhiều thương tích nặng

Hai cháu nhỏ ở xã Lưỡng Vượng (TP. Tuyên Quang) đang đứng chơi bên đường thì bất ngờ bị một con chó lao vào tấn công, một cháu nhanh chân chạy thoát còn bé trai 2 tuổi bị chó cắn dã man.

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