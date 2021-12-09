Sang nhà bác chơi, bé gái 10 tuổi ở Tuyên Quang bị chó cắn tổn thương mặt, phải chuyển lên tuyến trung ương

Xã hội 09/12/2021 15:43

Sau khi phát hiện bị chó cắn, bé gái được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang cấp cứu tối 8/12, kíp trực tiêm vaccine phòng bệnh dại cho bệnh nhi, phẫu thuật ngay.

Dẫn tin từ Infonet/VietNamNet, tối 8/12, bệnh nhi T.L.H. 10 tuổi, trú tại An Tường, TP. Tuyên Quang được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu trong tình trạng mặt có nhiều vết thương hở phức tạp vùng mặt phải.

Gia đình bệnh nhi cho biết, bé H. vô tình bị chó đang chửa nhà bác cắn. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện tuyến dưới và được chuyển tuyến ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ngay khi nhập viện, kíp trực cấp cứu đã thăm khám, tiêm vaccine phòng bệnh dại cho bệnh nhi, đồng thời làm các xét nghiệm cấp cứu và có chỉ định phẫu thuật ngay.

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Bệnh nhi với khuôn mặt bị chó cắn nát được đưa đến viện cấp cứu - Ảnh: Infonet/VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, VnExpress thông tin thêm, bác sĩ Vương Ngọc Thìn - Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, cho biết bệnh nhi có nhiều vết thương phức tạp trên mặt, sâu rộng đến các tổ chức bên dưới da, trong đó có tổn thương đứt lệ đạo phải. Kíp mổ cầm máu, vệ sinh và cắt lọc vết thương phần mềm vùng môi trên, má phải, gò má phải, đuôi mắt phải, mi mắt phải, ngách tiền đình hàm trên; sau đó khâu phục hồi vết thương cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương để tiếp tục điều trị.

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Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhi - Ảnh: VnExpress

Bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị chó cắn, đối với vết thương nhỏ, cần rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10-15 phút, sau đó rửa kỹ với cồn 70%. Đối với vết thương lớn và phức tạp, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh biến chứng. Bệnh nhân phải tiêm vaccine phòng bệnh dại càng sớm các tốt. Tuyệt đối không tự ý sử dụng thảo dược không rõ nguồn gốc bôi, đắp vào vết thương, không tự chữa ở nhà.

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