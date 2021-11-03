Dân mạng lùng sục ra danh tính người đàn ông tàn nhẫn đánh chú chó đến chết vì cho rằng 'đuổi theo bắt gà nhà’

Xã hội 03/11/2021 10:06

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc, theo hàng xóm này nói thì do "chó đuổi theo đòi ăn gà" và ban đầu người hàng xóm nói không biết là chó của nhà bên cạnh.

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng xôn xao về vụ việc một người đàn ông đã xuống tay tàn nhẫn đánh chú chó đến tử vong vì cho rằng đuổi theo gà nhà mình. Vụ việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm và hàng loạt bình luận phẫn nộ về hành động trên.

Theo thông tin tìm hiểu của báo Đất Việt, trong đoạn clip được chính chủ nhân chú chó đăng tải khi phát hiện chó nhà bị hàng xóm đánh chết, cả gia đình đã oà khóc nức nở và ôm chú chó vào lòng vì xót thương.

Dân mạng lùng sục ra danh tính người đàn ông tàn nhẫn đánh chú chó đến chết vì cho rằng 'đuổi theo bắt gà nhà’ - Ảnh 1
Gia đình phát hiện chú chó đã bị người hàng xóm đánh đến chết - Ảnh: Cắt từ clip

Bạn T. T (ở Di Linh, Lâm Đồng) - chủ của chú chó cho biết sự việc được diễn ra vào 16h chiều 24/10. Cô gái kể lại: "Hôm đó thấy Ten vắng mặt khá lâu, ba mình linh tính không hay nên đã đi tìm. Vừa tìm, ba vừa gọi tên Ten rất lớn. Khi đứng trên bờ tường nhìn vào nhà hàng xóm là ông H.T.B thì thấy Ten nằm co ro một góc sân, còn ông B cầm trên tay một cây gậy.

Lúc này, ba của mình hét lớn "sao lại đánh chó nhà tui", nghĩ rằng ông B sẽ dừng lại hành động của mình để giải quyết sự việc nhưng không... Mình và mẹ nghe ba la lớn thì lập tức chạy sang nhà ông B. Lúc này ông ấy mở cổng sắt, mình và mẹ đi vào thì thấy Ten đã nằm bất động dưới đất cạnh vũng máu"..

Dân mạng lùng sục ra danh tính người đàn ông tàn nhẫn đánh chú chó đến chết vì cho rằng 'đuổi theo bắt gà nhà’ - Ảnh 2
Người đàn ông bị tố ra tay đánh chết chú chó tên Ten vì nghi nó đuổi theo ăn gà - Ảnh: Báo Đất Việt

Quá phẫn nộ về hành động tàn nhẫn của người hàng xóm, hiện trên mạng đang tích cực lan truyền nhiều hình ảnh, thông tin được cho là danh tính người đàn ông đã ra tay đánh chết chú chó. Theo đó, người này là hàng xóm sát vách nhà của chủ chú chó. Người đàn ông trung niên, tên B., một số thông tin cho rằng ông này hiện gia đình có hoạt động kinh doanh.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc, theo hàng xóm này nói thì do "chó đuổi theo đòi ăn gà" và ban đầu người hàng xóm nói không biết là chó của nhà bên cạnh. Bên cạnh việc chia sẻ danh tính người này, dân mạng cũng đồng loạt công khai cả số điện thoại và tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Dân mạng lùng sục ra danh tính người đàn ông tàn nhẫn đánh chú chó đến chết vì cho rằng 'đuổi theo bắt gà nhà’ - Ảnh 3
Tài khoản MXH được cho là của ông B. bị nhiều người tấn công - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện vụ việc vẫn đang gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội với nhiều ý kiến chỉ trích hành động của người đàn ông.

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