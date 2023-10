Chiều 22/10, báo Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang đang truy bắt Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú xã Tân Thanh, H.Lạng Giang, Bắc Giang). Hiếu là nghi phạm chính trong vụ thảm sát khiến 3 người thân của chính mình tử vong.

Đồng thời, ông Ngô Đức Khánh, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết, Hiếu là người gốc ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh. Hiếu lấy vợ ở xã Mai Pha (TP Lạng Sơn) và đăng ký hộ khẩu tại đây.

"Cách đây 6 năm, vợ chồng Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xung đột, Hiếu đã chém vợ, gây thương tích và sau đó nhận án phạt tù 6 năm", ông Khánh chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị.

Hình ảnh nghi phạm bỏ trốn - Ảnh: Zing

Theo ông Khánh, nghi can vừa mãn hạn tù vào ngày 13/10 vừa rồi. Sau khi về nhà bố mẹ đẻ thì xảy ra án mạng. "Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân, truy bắt nghi can này", ông Khánh nói với Trí Thức Trẻ.

Theo Thanh Niên, sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868. Lúc đó, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về Trần Văn Hiếu thì liên hệ đến số điện thoại 0913258127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Người biết thông tin về đối tượng Hiếu mà che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.