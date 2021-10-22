Đau lòng vụ thảm sát bố mẹ và em gái ruột: Con trai 8 tuổi của nghi phạm chứng kiến, hoảng hốt sang kể cho hàng xóm

Xã hội 22/10/2021 20:12

Lãnh đạo địa phương cho biết khi đi học về, con trai của Trần Văn Hiếu chứng kiến cảnh cha sát hại 3 người thân.

Chiều 22/10, báo Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang đang truy bắt Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú xã Tân Thanh, H.Lạng Giang, Bắc Giang). Hiếu là nghi phạm chính trong vụ thảm sát khiến 3 người thân của chính mình tử vong.

Đau lòng vụ thảm sát bố mẹ và em gái ruột: Con trai 8 tuổi của nghi phạm chứng kiến, hoảng hốt sang kể cho hàng xóm - Ảnh 1
Chân dung Trần Văn Hiếu - gã nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái ruột - Ảnh: Thanh Niên

 Thông tin trên Zing, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết trưa cùng ngày, Hiếu chém tử vong em gái tên Trần Thị Th. Sau đó, nghi phạm truy sát bố, mẹ là ông Trần Đình L. và bà Bùi Thị Th.

Đáng chú ý, vị lãnh đạo địa phương cung cấp thêm thông tin vụ việc, con trai của Hiếu là người chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Con trai 8 tuổi của Hiếu đi học về, chứng kiến toàn bộ sự việc nên chạy sang nhà hàng xóm kể lại", Zing dẫn lời vị lãnh đạo.

Đồng thời, ông Ngô Đức Khánh, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết, Hiếu là người gốc ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh. Hiếu lấy vợ ở xã Mai Pha (TP Lạng Sơn) và đăng ký hộ khẩu tại đây.

"Cách đây 6 năm, vợ chồng Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xung đột, Hiếu đã chém vợ, gây thương tích và sau đó nhận án phạt tù 6 năm", ông Khánh chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị.

Đau lòng vụ thảm sát bố mẹ và em gái ruột: Con trai 8 tuổi của nghi phạm chứng kiến, hoảng hốt sang kể cho hàng xóm - Ảnh 2
Hình ảnh nghi phạm bỏ trốn - Ảnh: Zing

 Theo ông Khánh, nghi can vừa mãn hạn tù vào ngày 13/10 vừa rồi. Sau khi về nhà bố mẹ đẻ thì xảy ra án mạng. "Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân, truy bắt nghi can này", ông Khánh nói với Trí Thức Trẻ.

Theo Thanh Niên, sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868. Lúc đó, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về Trần Văn Hiếu thì liên hệ đến số điện thoại 0913258127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Người biết thông tin về đối tượng Hiếu mà che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

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