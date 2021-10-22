Thảm án kinh hoàng ở Bắc Giang, nghịch tử sát hại bố mẹ và em gái dã man rồi bỏ trốn: Vừa ra tù gần 10 ngày

Xã hội 22/10/2021 18:54

Sau khi sát hại bố mẹ và em gái, gã nghịch tử đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/10, báo Người lao động dẫn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã phát thông báo truy tìm Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra án mạng ở xã Tân Thanh (huyện Lạng Giang).

Thảm án kinh hoàng ở Bắc Giang, nghịch tử sát hại bố mẹ và em gái dã man rồi bỏ trốn: Vừa ra tù gần 10 ngày - Ảnh 1
Chân dung nghi phạm Trần Văn Hiếu - Ảnh: Dân Việt

 Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sáng cùng ngày, công an nhận tin báo của người dân về việc Hiếu truy sát nhiều người trong gia đình. Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông Trần Đình L. (bố Hiếu), bà Bùi Thị T. (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Th. (em của Hiếu) tử vong tại sân nhà.

Thảm án kinh hoàng ở Bắc Giang, nghịch tử sát hại bố mẹ và em gái dã man rồi bỏ trốn: Vừa ra tù gần 10 ngày - Ảnh 2
Hình ảnh Hiếu điều khiển xe máy bỏ trốn sau khi gây án - Ảnh: Zing

 Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết khi rời hiện trường, Hiếu đi xe máy hiệu Honda Dream mang BKS 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh. Qua đó, cảnh sát đề nghị người dân khi có thông tin về Hiếu, thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793.

Zing thông tin thêm, Hiếu có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 13/10.

Thảm án kinh hoàng ở Bắc Giang, nghịch tử sát hại bố mẹ và em gái dã man rồi bỏ trốn: Vừa ra tù gần 10 ngày - Ảnh 3
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Việt
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