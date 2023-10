Đến khoảng 12h ngày 20/10, trong lúc đi qua lô cao su gần nhà nạn nhân, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể bé trai dưới suối, cách nhà khoảng 600 mét. Khu vực tìm thấy thi thể cháu bé có nhiều bụi rậm, rất khó đi.

Bố của bé trai gục khóc tại hiện trường. Người nhà cho biết, anh từng tìm con ở khu vực suối nhưng không thấy - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, mới đây, theo thông tin từ Vietnamnet, cơ quan công an đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng đã xác lập chuyên án, điều tra dấu hiệu hình sự trong vụ án này. Trong chiều cùng ngày, công an cũng đã mời một số người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai.