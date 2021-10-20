Gia đình của bé trai qua đời sau 5 ngày mất tích từ chối nhận quyên góp, tiết lộ ước nguyện cuối cùng của người mẹ

Xã hội 20/10/2021 23:40

'Không phải không cần mà nỗi lòng của người mẹ chỉ muốn con sớm được siêu thoát', người thân của bé trai ở Bình Dương chia sẻ.

Chiều 20/10, xác nhận trên báo Dân Việt, anh L.G.Đ (ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) xác nhận đã tìm thấy thi thể của con trai bị mất tích, bé L.G.H (2 tuổi) tại một con suối cách nhà khoảng 600 mét.

Trước đó, vào trưa 15/10, bé H. đang chơi trước sân nhà thì bỗng nhiên bị mất tích một cách bí ẩn. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Công an huyện Dầu Tiếng cũng đã phát đi thông báo tìm bé, tổ chức lực lượng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì.

Đến khoảng 12h ngày 20/10, trong lúc đi qua lô cao su gần nhà nạn nhân, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể bé trai dưới suối, cách nhà khoảng 600 mét. Khu vực tìm thấy thi thể cháu bé có nhiều bụi rậm, rất khó đi. 

Gia đình của bé trai qua đời sau 5 ngày mất tích từ chối nhận quyên góp, tiết lộ ước nguyện cuối cùng của người mẹ - Ảnh 1
Bố của bé trai gục khóc tại hiện trường. Người nhà cho biết, anh từng tìm con ở khu vực suối nhưng không thấy - Ảnh: Internet

 Liên quan đến vụ việc, mới đây, theo thông tin từ Vietnamnet, cơ quan công an đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng đã xác lập chuyên án, điều tra dấu hiệu hình sự trong vụ án này. Trong chiều cùng ngày, công an cũng đã mời một số người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai.

Trong một diễn biến khác, theo báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, tối 20/10, tài khoản H.L - người thân của cháu H. chia sẻ trên trang cá nhân dòng thông tin đáng chú ý. Theo đó, đã có nhiều mạnh thường quân ngỏ ý xin số tài khoản để giúp đỡ gia đình sau khi hay tin cháu H. qua đời. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân xin từ chối.

"Cá nhân em và mẹ cháu xin được từ chối và rất cảm ơn. Không phải không cần mà nỗi lòng của người mẹ muốn con sớm được siêu thoát, mong mọi người thông cảm. Có gì không phải mong mọi người bỏ qua" - chị H.L chia sẻ.

Gia đình của bé trai qua đời sau 5 ngày mất tích từ chối nhận quyên góp, tiết lộ ước nguyện cuối cùng của người mẹ - Ảnh 2
Người nhà nạn nhân cám ơn lòng tốt của các mạnh thường quân - Ảnh: Báo Đất Việt

 Bên dưới bài đăng là nhiều lời chia buồn gửi đến gia đình cháu H., mong những người thân của cháu mạnh mẽ vượt qua sự mất mát này.

Trước đó, trên trang cá nhân, mẹ của bé G.H. cũng đã xác nhận tìm thấy con. Người mẹ chỉ viết vỏn vẹn một câu nhưng khiến cho nhiều người thương cảm, xót xa. "Mọi người đừng gọi nữa, gia đình em tìm được con rồi, con nó mất rồi", chị viết. 

Gia đình của bé trai qua đời sau 5 ngày mất tích từ chối nhận quyên góp, tiết lộ ước nguyện cuối cùng của người mẹ - Ảnh 3
Dòng trạng thái của người mẹ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

 Dòng chia sẻ khiến những người theo dõi vụ việc đau lòng, bởi sau những ngày chờ đợi, cầu mong điều kì diệu sẽ đến nhưng phép màu đã không xảy ra với gia đình cháu bé.

Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: 'Ba từng lội xuống suối tìm nhưng không thấy con'

Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: 'Ba từng lội xuống suối tìm nhưng không thấy con'

Theo lời của của người nhà nạn nhân, bé L.G.H đã được tìm thấy tại một con suối gần nhà. Hiện, gia đình đang rất buồn bã, rối bời.

Xem thêm
Từ khóa:   Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi bị mất tích thi thể bé trai được phát hiện dưới sông bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 39 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 39 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 12 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số