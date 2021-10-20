'Không phải không cần mà nỗi lòng của người mẹ chỉ muốn con sớm được siêu thoát', người thân của bé trai ở Bình Dương chia sẻ.

Chiều 20/10, xác nhận trên báo Dân Việt, anh L.G.Đ (ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) xác nhận đã tìm thấy thi thể của con trai bị mất tích, bé L.G.H (2 tuổi) tại một con suối cách nhà khoảng 600 mét. Trước đó, vào trưa 15/10, bé H. đang chơi trước sân nhà thì bỗng nhiên bị mất tích một cách bí ẩn. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Công an huyện Dầu Tiếng cũng đã phát đi thông báo tìm bé, tổ chức lực lượng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì.

Đến khoảng 12h ngày 20/10, trong lúc đi qua lô cao su gần nhà nạn nhân, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể bé trai dưới suối, cách nhà khoảng 600 mét. Khu vực tìm thấy thi thể cháu bé có nhiều bụi rậm, rất khó đi. Bố của bé trai gục khóc tại hiện trường. Người nhà cho biết, anh từng tìm con ở khu vực suối nhưng không thấy - Ảnh: Internet Liên quan đến vụ việc, mới đây, theo thông tin từ Vietnamnet, cơ quan công an đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng đã xác lập chuyên án, điều tra dấu hiệu hình sự trong vụ án này. Trong chiều cùng ngày, công an cũng đã mời một số người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai.

Trong một diễn biến khác, theo báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, tối 20/10, tài khoản H.L - người thân của cháu H. chia sẻ trên trang cá nhân dòng thông tin đáng chú ý. Theo đó, đã có nhiều mạnh thường quân ngỏ ý xin số tài khoản để giúp đỡ gia đình sau khi hay tin cháu H. qua đời. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân xin từ chối. "Cá nhân em và mẹ cháu xin được từ chối và rất cảm ơn. Không phải không cần mà nỗi lòng của người mẹ muốn con sớm được siêu thoát, mong mọi người thông cảm. Có gì không phải mong mọi người bỏ qua" - chị H.L chia sẻ. Người nhà nạn nhân cám ơn lòng tốt của các mạnh thường quân - Ảnh: Báo Đất Việt Bên dưới bài đăng là nhiều lời chia buồn gửi đến gia đình cháu H., mong những người thân của cháu mạnh mẽ vượt qua sự mất mát này. Trước đó, trên trang cá nhân, mẹ của bé G.H. cũng đã xác nhận tìm thấy con. Người mẹ chỉ viết vỏn vẹn một câu nhưng khiến cho nhiều người thương cảm, xót xa. "Mọi người đừng gọi nữa, gia đình em tìm được con rồi, con nó mất rồi", chị viết. Dòng trạng thái của người mẹ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet Dòng chia sẻ khiến những người theo dõi vụ việc đau lòng, bởi sau những ngày chờ đợi, cầu mong điều kì diệu sẽ đến nhưng phép màu đã không xảy ra với gia đình cháu bé.

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