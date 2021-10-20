Đau xé lòng dòng trạng thái của người thân bé trai 2 tuổi xấu số ở Bình Dương: 'Con đi thanh thản'

Xã hội 20/10/2021 15:14

Sau khi phát hiện thi thể, người thân của bé trai 2 tuổi đã đăng tải dòng trạng thái khiến bất cứ ai cũng đau thắt lòng.

Ngày 20/10, Vietnamnet dẫn tin từ Công an huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương cho hay, sau gần 5 ngày tìm kiếm, trưa nay, lực lượng chức năng cùng người thân đã tìm thấy thi thể bé trai Lâm Gia Hưng (SN 2019, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng).

Đau xé lòng dòng trạng thái của người thân bé trai 2 tuổi xấu số ở Bình Dương: 'Con đi thanh thản' - Ảnh 1
Không có phép màu xảy ra với bé trai 2 tuổi sau nhiều ngày mất tích - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, đến đầu giờ chiều 20/10, bố của bé Gia Hưng là anh Lâm Gia Đ. đã có mặt tại hiện trường, gục khóc khi hay tin dữ về con.

Báo Lao động cho biết thêm, thi thể cháu được tìm thấy dưới suối, nổi lên mặt nước. Khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi.

Đau xé lòng dòng trạng thái của người thân bé trai 2 tuổi xấu số ở Bình Dương: 'Con đi thanh thản' - Ảnh 2
Hiện trường tìm thấy thi thể bé trai. Nguồn: Lao Động

 Mới đây, một người thân của bé trai 2 tuổi đã chính thức lên tiếng, bày tỏ sự đau xót trước tin buồn này cũng như cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng trong thời gian qua.

Người này cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của bé và sẽ thông báo sau khi có kết quả chính thức.

"Con đi thanh thản... Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến gia đình cũng như cháu... Em cũng xin thông báo đã kiếm được xác bé ở suối, bây giờ công an đang đều tra...".

Đau xé lòng dòng trạng thái của người thân bé trai 2 tuổi xấu số ở Bình Dương: 'Con đi thanh thản' - Ảnh 3
Bài đăng của người thân bé trai - Ảnh: Đất Việt
Đau xé lòng dòng trạng thái của người thân bé trai 2 tuổi xấu số ở Bình Dương: 'Con đi thanh thản' - Ảnh 4
Một người khác trong gia đình của nạn nhân cũng lên tiếng xác minh vụ việc - Ảnh: Internet

 Trước đó, cháu Hưng mất tích vào sáng 15/10, khi đang chơi trước cửa nhà cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi nên chị N đi vào trong nhà, tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Ngay khi phát hiện, gia đình hoảng hốt đi tìm, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đến chiều cùng ngày, người thân tìm thấy đồ chơi của cháu trước lô cao su. Khu vực xảy ra sự việc ít người qua lại, không có camera an ninh nên việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Hiện lực lượng của UBND xã đang phối hợp cùng công an huyện Dầu Tiếng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

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Suốt 4 ngày qua, gia đình bé trai mất tích bí ẩn cùng lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm, thậm chí còn sử dụng flycam nhưng vẫn chưa có kết quả.

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