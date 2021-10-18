Họ đã mất tích năm 2002 tại Delhi, vùng ngoại ô của thành phố Cincinnati, bang Ohio, đông bắc nước Mỹ.

Tuổi Trẻ Online dẫn tin từ CNN cho biết, người phụ nữ này tên Stephanie Van Nguyen (lúc đó 26 tuổi) và 2 con của cô là Kristina (4 tuổi) và John (3 tuổi).

"Nguyen đã để lại bức thư cho biết cô sẽ lao xe xuống sông Ohio" - cảnh sát cho biết. Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc này, nhưng không có kết quả.

Theo thông báo tìm người mất tích của Văn phòng Tổng chưởng lý bang Ohio, cô Stephanie Van Nguyen đã lái chiếc ôtô Nissan Pathfinder đời 1997 màu xanh, mang biển số đăng ký ở Ohio.

Đến năm 2021, cảnh sát Delhi lật lại vụ án, sử dụng công nghệ sonar (dò tìm bằng sóng âm). Họ nhận được sự hỗ trợ của tổ lặn thuộc Hiệp hội Cảnh sát hạt Hamilton và Sở Tài nguyên bang Indiana.

Họ đã tìm kiếm suốt 6 tháng trên sông Ohio và tuần trước đã tìm thấy "3 vật thể kỳ lạ" theo thông tin của cảnh sát.

Nhà chức trách tiếp tục điều tra thêm và đến hôm 13/10, họ xác nhận đã phát hiện chiếc xe của cô Van Nguyen bị chìm dưới sông Ohio ở đoạn chảy qua thành phố Aurora, bang Indiana. Aurora nằm cách Delhi khoảng 24 dặm (38km).

Xác chiếc xe được trục vớt từ dưới sông Ohio. Ảnh: Fox 19

Trung úy cảnh sát Joe Macaluso tại Delhi cho biết hiện còn quá sớm để biết liệu có thi thể nào trong chiếc xe SUV nói trên không. Nhà chức trách sẽ tiếp tục xác minh vấn đề này.

"Đây là một vụ án mà chúng tôi đã tích cực theo đuổi trong nhiều năm và tới nay vẫn chưa có lời giải. Hy vọng chúng tôi có thể khép lại vụ việc" - trung úy Macaluso nói.

Sau khi trục vớt được chiếc xe, cảnh sát Delhi tin rằng cô Stephanie Van đã cố tình lái xe chở các con lao xuống nước, loại trừ khả năng gia đình cô bị hại.

"Cô Stephanie Van và hai con thiệt mạng trên xe", VnExpress trích lời Bob Schwaeble, thám tử về hưu của sở cảnh sát Delhi, cho biết. Ông nói thêm rằng không nghi ngờ về việc cô Stephanie Van đã tự tử, dựa trên bức thư cô để lại cho bố mẹ sau khi tới ngân hàng rút tiền.

"Bố mẹ cô ấy trở về sau chuyến đi nước ngoài và tìm thấy lá thư cùng số tiền đó và một số nữ trang. Trong thư, cô dặn dò bố mẹ dùng số tiền này để 'lo hậu sự cho con và các cháu. Con sẽ lái xe lao xuống sông Ohio'", Schwaeble nói.

Cựu thám tử nói thêm rằng Stephanie Van là nhân viên tại một sòng bạc và gặp một số rắc rối trong hôn nhân. Cô không muốn chồng mình được quyền nuôi các con.