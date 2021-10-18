Hé lộ sự thật về 2 người đàn ông nghi chở theo bé trai mất tích suốt 3 ngày ở Bình Dương, người mẹ đăng dòng trạng thái đầy xót xa

Xã hội 18/10/2021 11:39

Chiều 17/10, người dân báo tin nhìn thấy 2 người đàn ông chở theo cháu bé trên chiếc xe máy có hành tung đáng ngờ.

Dẫn tin từ báo Phụ nữ Online, ngày 17/10 vừa qua, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) phát thông báo truy tìm người mất tích là bé Lâm Gia H. (2 tuổi, ngụ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Hé lộ sự thật về 2 người đàn ông nghi chở theo bé trai mất tích suốt 3 ngày ở Bình Dương, người mẹ đăng dòng trạng thái đầy xót xa - Ảnh 1
Công an huyện Dầu Tiếng thông báo truy tìm bé trai bị mất tích - Ảnh: FB

 Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, bé H. chơi trước nhà cùng mẹ là chị N. Sau đó, chị N. vào trong nhà một lát, lúc quay ra không thấy con trai đâu. Mọi người tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cháu bé nên trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, trước khi mất tích, bé H. mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần short màu xanh; chân không mang dép.

Theo VOV, căn nhà nơi gia đình sinh sống nằm gần lô cao su, ít người qua lại. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu H. đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Người cha cũng thông tin nếu ai tìm được cháu bé sẽ hậu tạ 200 triệu đồng.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều nguồn tin, manh mối khác nhau. 

Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, trong chiều ngày 17/10, người dân báo tin nhìn thấy 2 người đàn ông bế theo một bé trai khoảng 2 tuổi có hành tung khả nghi. Hai người này sau đó di chuyển về hướng suối Minh Long, tỉnh Bình Phước. Ngay lập tức, lực lượng chức năng triển khai truy vết, tìm kiếm các đối tượng tình nghi.

Hé lộ sự thật về 2 người đàn ông nghi chở theo bé trai mất tích suốt 3 ngày ở Bình Dương, người mẹ đăng dòng trạng thái đầy xót xa - Ảnh 2
 Hình ảnh được người dân cung cấp nghi ngờ 2 người đàn ông chở bé H.- Ảnh: Internet

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, theo một số nguồn tin ở Bình Dương chia sẻ lên MXH cho biết: "Liên quan đến chiếc Dream do 2 thanh niên điều khiển chở theo bé trai mà mọi người nghi là 2 người chở bé mất tích, hiện họ đã cùng nhau có mặt tại Ủy ban để xác minh. 2 người đi Dream chở theo con em trong gia đình, không phải bé bị mất tích".

Hé lộ sự thật về 2 người đàn ông nghi chở theo bé trai mất tích suốt 3 ngày ở Bình Dương, người mẹ đăng dòng trạng thái đầy xót xa - Ảnh 3
2 người đàn ông được triệu tập - Ảnh: Bình Dương 24h

 Đính kèm bài đăng đính chính là hình ảnh của 2 người đàn ông và cháu bé, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh được người dân chia sẻ chiều ngày 17/10. 

Hé lộ sự thật về 2 người đàn ông nghi chở theo bé trai mất tích suốt 3 ngày ở Bình Dương, người mẹ đăng dòng trạng thái đầy xót xa - Ảnh 4
Hé lộ sự thật về 2 người đàn ông nghi chở theo bé trai mất tích suốt 3 ngày ở Bình Dương, người mẹ đăng dòng trạng thái đầy xót xa - Ảnh 5
Tuy nhiên, hai người đàn ông này chở theo con em mình, không liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi mất tích - Ảnh: Bình Dương 24h

 Như vậy, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, vẫn chưa có tung tích gì của cháu Lâm Gia H.

Sáng 18/10, báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống cho hay, trên trang cá nhân mẹ cháu bé mất tích, cho biết vẫn chưa tìm thấy cháu, cả nhà rất sốt ruột và vẫn đang tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi khác.

Hé lộ sự thật về 2 người đàn ông nghi chở theo bé trai mất tích suốt 3 ngày ở Bình Dương, người mẹ đăng dòng trạng thái đầy xót xa - Ảnh 6
Dòng chia sẻ của mẹ cháu bé khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống

"Ba ngày ba đêm rồi, con nhớ ba mẹ lắm rồi" - dòng trạng thái của chị N khiến nhiều người xót xa. Bên dưới bài đăng, bạn bè, người thân và cả những người xa lạ đều gửi lời động viên và mong sớm tìm thấy cháu H. bình an vô sự.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng gửi thông báo đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố khi phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại.

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Một bé trai 2 tuổi đang chơi trước sân nhà thì mất tích bí ẩn, hàng chục người thân cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến sáng 17/10 vẫn chưa thấy bé.

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