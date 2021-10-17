Bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn khi đang chơi trước sân nhà, mẹ nức nở cầu cứu: 'Làm ơn ai bắt con cho em xin lại'

Xã hội 17/10/2021 11:09

Một bé trai 2 tuổi đang chơi trước sân nhà thì mất tích bí ẩn, hàng chục người thân cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến sáng 17/10 vẫn chưa thấy bé.

Thông tin ban đầu từ báo Phụ nữ TP.HCM, vào khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.Đ (2 tuổi) đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) cùng mẹ là chị H.T.A.N.

Thấy bé đang chơi nên chị N đi vào trong nhà, khi vào nhà được một lúc rồi quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, gia đình tổ chức tìm kiếm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn khi đang chơi trước sân nhà, mẹ nức nở cầu cứu: 'Làm ơn ai bắt con cho em xin lại' - Ảnh 1
Bé trai mất tích bí ẩn khi đang chơi trước sân nhà - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

 Sự việc sau đó được thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy tung tích về cháu bé.

Cũng theo báo Phụ nữ TP.HCM, khu vực nơi bé trai bị mất tích khi chơi trước sân nhà nằm gần lô cao su, ít người qua lại. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người thân cũng đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Người cha cũng thông tin nếu ai tìm được cháu bé sẽ hậu tạ 200 triệu đồng.

Bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn khi đang chơi trước sân nhà, mẹ nức nở cầu cứu: 'Làm ơn ai bắt con cho em xin lại' - Ảnh 2
Fanpage công an huyện Dầu Tiếng đăng thông tin truy tìm tung tích cháu bé - Ảnh: FB

 Sáng nay 17/10, Fanpage chính thức của công an huyện Dầu Tiếng cũng đã đăng tải thông tin truy tìm tung tích của cháu bé để ai phát hiện thì báo cho đội cảnh sát hình sự công an huyện.

Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, khoảng 9h sáng 17/10, trên trang cá nhân của chị H.T.A.N - mẹ bé Đ. cho biết, gia đình vẫn chưa tìm được cháu.

Bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn khi đang chơi trước sân nhà, mẹ nức nở cầu cứu: 'Làm ơn ai bắt con cho em xin lại' - Ảnh 3
Mẹ cháu bé chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Báo Đất Việt

 Mẹ cháu bé cho biết, khi đi cháu mặc áo thun đen có cổ, quần jean lưng thun qua đầu gối, mày xanh bạc có viền bên hông, cháu đi chân trần.

Cũng theo chia sẻ của gia đình thì trong đêm xảy ra sự việc, gia đình có tìm thấy đồ chơi của cháu trước lô cao su gần nhà, tuy nhiên khi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy cháu đâu.

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