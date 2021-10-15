Tình tiết đau lòng vụ học sinh lớp 5 tử vong do điện thoại phát nổ khi học online: Lửa bén vào áo khoác bùng cháy dữ dội

Xã hội 15/10/2021 17:25

Thời điểm xảy ra tai nạn, nam sinh ở nhà cùng người chị học lớp 7. Chị gái học trong phòng còn em học phía ngoài, chiếc điện thoại mà nam sinh dùng để học online bất ngờ phát nổ.

Liên quan đến vụ việc điện thoại phát nổ trong quá trình học online, khiến một nam sinh lớp 5 trú tại địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An tử vong. Ngày 15/10, trao đổi với VOV, ông Hồ Viết Sỹ - Chủ tịch UBND xã Nam Anh cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 14/10, nạn nhân tử vong là N.V.Q (học sinh lớp 5 trường tiểu học Nam Anh). Thời điểm này, Q ở nhà cùng người chị học lớp 7. Chị gái học trong phòng còn Q học phía ngoài, chiếc điện thoại mà nam sinh dùng để học online bất ngờ phát nổ.

Lúc này, lửa bén vào áo khoác mà nam sinh mặc rồi bùng cháy dữ dội. Phát hiện sự việc người chị hô hoán kêu cứu, cố gắng dập lửa cho em. Tuy nhiên khi mọi người đến ứng cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện Q đã bị bỏng rất nặng và tử vong sau đó.

Cũng theo ông Sỹ, hiện tại học sinh trên địa bàn đang học online, vì vậy địa phương sẽ có thông báo, đồng thời nhắc nhở các phụ huynh cần đảm bảo các biện pháp an toàn khi để con mình sử dụng thiết bị học trực tuyến.

Tình tiết đau lòng vụ học sinh lớp 5 tử vong do điện thoại phát nổ khi học online: Lửa bén vào áo khoác bùng cháy dữ dội - Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra sự việc - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

 Bên cạnh đó, thông tin trên Dân trí, ông Lê Trung Sơn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhà trường thăm hỏi, động viên gia đình nam sinh tử vong.

Theo ông Sơn, sau sự việc đáng tiếc này, đơn vị sẽ có văn bản gửi các trường học trên địa bàn để quán triệt tới học sinh, phụ huynh có các biện pháp đảm bảo an toàn khi học online.

"Chúng tôi đề nghị các trường yêu cầu học sinh phải sạc điện thoại đầy pin trước khi bắt đầu học online. Vì mỗi buổi học chỉ kéo dài từ 1,5 đến 2 tiếng nên không cần phải sạc pin trong lúc học", ông Sơn nói với nguồn trên. 

Cũng theo nguồn tin từ báo Dân trí, hoàn cảnh gia đình cháu N.V.Q. cũng không khá giả, mẹ cháu Q. làm nghề buôn bán sắt vụn, bố làm thợ xây. Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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